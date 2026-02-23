Hindustan Hindi News
सावधान ! लौकी के साथ भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, सेहत के लिए बन सकती हैं 'जहर' !

Feb 23, 2026 04:31 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Bad Food Combinations With Lauki : अगर आप भी लौकी की सब्जी या जूस पीने के शौकीन हैं, तो अच्छी सेहत के लिए आइए जान लेते हैं लौकी के सेहत से जुड़े पूरे फायदे लेने के लिए आपको इसे किन चीजों के साथ भूलकर भी नहीं खाना चाहिए।

आयुर्वेद में सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए खानपान से जुड़े कई जरूरी नियम बताए गए हैं। जिसमें बेस्ट फूड कॉम्बिनेशन से लेकर उन सभी खाने-पीने की हेल्दी चीजों का जिक्र किया गया है, जिनका सेवन एक साथ करने से सेहत खराब हो सकती है। लेकिन कई बार लोग स्वाद के चक्कर में या फिर जानकारी की कमी होने की वजह से इन नियमों की अनदेखी कर देते हैं। जो बाद में उनकी सेहत के लिए कई बड़ी परेशानियां पैदा करने लगती हैं। ऐसा ही एक नियम लौकी की सब्जी को लेकर भी बताया गया है। यूं तो लौकी का सेवन सेहत के लिए वरदान माना जाता है, लेकिन इसी लौकी को अगर किसी गलत चीज के साथ खा लिया जाए तो यह पाचन बिगाड़कर सेहत के फायदा देने की जगह नुकसान पहुंचाने लगती है। अगर आप भी लौकी की सब्जी या जूस पीने के शौकीन हैं, तो अच्छी सेहत के लिए आइए जान लेते हैं लौकी के सेहत से जुड़े पूरे फायदे लेने के लिए आपको इसे किन चीजों के साथ भूलकर भी नहीं खाना चाहिए।

सीके बिरला अस्पताल में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर दीपाली शर्मा कहती हैं कि लौकी एक हल्की, ठंडी और आसानी से पचने वाली सब्जी है। इसमें पानी, फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो पाचन और दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। लेकिन लौकी के साथ गलत फूड कॉम्बिनेशन करने से यह आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं अच्छी सेहत के लिए लौकी का सेवन करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

1. दूध या दही के साथ लौकी खाना

कई लोग मानते हैं कि लौकी को दूध या दही के साथ नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में इसे 'विरुद्ध आहार' यानी गलत फूड कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इससे कुछ लोगों को गैस, एसिडिटी, पेट फूलना या स्किन रिएक्शन हो सकता है। हालांकि, इससे सफेद दाग हो जाते हैं, इसका कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं है।

2. कटहल

लौकी की सब्जी के साथ कटहल का सेवन करना सेहत के लिए काफी रिस्की हो सकता है। कटहल भारी होता है और लौकी हल्की। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पेट में इंफेक्शन, सूजन और दाद-खुजली जैसी त्वचा की समस्याओं को जन्म दे सकता है।

3. बहुत ज्यादा तली-भुनी या तीखी चीजों के साथ लौकी खाना

लौकी की तासीर ठंडी और हल्की होती है। अगर इसे बहुत ज्यादा मसालेदार या ऑयली खाने के साथ खाया जाए, तो उसका फायदा कम हो सकता है और पाचन बिगड़ सकता है।

4. अपनी बॉडी के सिग्नल्स को नजरअंदाज करना

हर इंसान की बॉडी अलग होती है। अगर लौकी खाने के बाद बार-बार गैस, एलर्जी या स्किन पर रैशेज हो रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लें।

5. कड़वी लौकी का जूस पीना

अगर लौकी स्वाद में कड़वी लगे, तो उसे तुरंत फेंक दें। कड़वी लौकी में कुकुर्बिटासिन नाम का टॉक्सिन ज्यादा हो सकता है। इससे उल्टी, दस्त, पेट दर्द और गंभीर हालत में अस्पताल तक जाना पड़ सकता है। इसलिए पकाने या जूस बनाने से पहले छोटा टुकड़ा चखना बहुत जरूरी है।

सलाह

लौकी के साथ कुछ खास चीजें खाने से चेहरे पर सफेद दाग (विटिलिगो) हो जाते हैं, इसका कोई सीधा मेडिकल प्रमाण नहीं है। विटिलिगो एक जटिल बीमारी है, जिसके पीछे जेनेटिक और ऑटोइम्यून कारण हो सकते हैं। इसके अलावा लौकी ताजी और सही तरीके से बनी हो तो बिल्कुल सुरक्षित और फायदेमंद है। बस कड़वी लौकी से बचें, संतुलन रखें और शरीर के संकेतों पर ध्यान दें। किसी भी असामान्य लक्षण पर डॉक्टर से सलाह लेना ही समझदारी है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain

शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।

परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।

करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।

बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।

कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।

