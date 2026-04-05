व्हाइट सॉस पास्ता है फेवरेट फूड तो हो सकती है ये बीमारी, आयुर्वेद की डॉक्टर ने किया सावधान
White Sauce Pasta Side Effects: इटैलियन रेस्टोरेंट में जाकर पास्ता खाना लोगों को खूब भाता है। खासतौर पर व्हाइट सॉस पास्ता तो काफी सारे लोगों का फेवरेट है। लेकिन अगर आपका फेवरेट फूड यहीं है तो इससे होने वाले नुकसान को जरूर जान लें।
आयुर्वेद में कई सारे फूड कॉम्बिनेशन को खाने से मना किया जाता है। ये फूड कॉम्बिनेशन कई तरह के रोगों के बढ़ने का कारण बनते हैं। ऐसा ही एक फूड है व्हाइट सॉस पास्ता, जिसे बनाने में यूज होने वाले इंग्रीडिएंट्स में ऐसे फूड्स को मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जो आपके हेल्थ के लिए रेड फ्लैग है। ऐसा हम नहीं बल्कि आयुर्वेद की डॉक्टर निकिता कोहली बता रहीं। विटिलिगो यानी सफेद दाग एक्सपर्ट डॉक्टर निकिता ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर लोगों को सावधान किया है कि अगर आपका फेवरेट फूड व्हाइट सॉस पास्ता है तो आप इस बीमारी के निशाने पर हो सकते हैं।
व्हाइट सॉस पास्ता से हो सकती है ये बीमारी
डॉक्टर निकिता का कहना है कि व्हाइट सॉस पास्ता मैदा, नमक, बटर और दूध को मिलाकर बनाया जाता है। जिसमे दूध और नमक आयुर्वेद के मुताबिक बिल्कुल गलत फूड कॉम्बिनेशन है। इसे मिलाकर बना पास्ता विटिलिगो की समस्या बढ़ा सकता है। डॉक्टर के मुताबिक किसी भी स्किन डिसऑर्डर में जब वो इन फूड्स को देखते हैं तो निदान के तौर पर देखते हैं कि ये फूड्स कॉम्बिनेशन ट्रिगर का काम कर रहे हैं।
कब व्हाइट सॉस पास्ता खाना हो सकता है खतरनाक
डॉक्टर ने बताया कि अगर आप कभी एकाध बार व्हाइट सॉस पास्ता खा लेते हैं तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली इसे खाते हैं, जब भी बाहर जाते हैं तो व्हाइट सॉस पास्ता खाते हैं या घर पर ऑर्डर करके खाते हैं या घर में भी बनाकर खाते हैं और लगातार अक्सर ही खाते हैं तो आप सबसे ज्यादा विटिलिगो जैसी बीमारी के निशाने पर हैं। यहीं नहीं दूध नमक जैसे गलत फूड कॉम्बिनेशन को खाकर हुए विटिलिगो के तेजी से शरीर के ज्यादा हिस्से में फैलने का भी खतरा रहता है।
तो अगली बार जब भी आप व्हाइट सॉस पास्ता को खाएं तो डॉक्टर के बताई इन बातों को जरूर याद कर लें।
क्या है विटिलिगो
विटिलिगो एक स्किन रोग है जिसमे स्किन के कुछ दूर के हिस्से का रंग उड़ जाता है। जिससे स्किन का रंग नेचुरल कलर के गाढ़ा या हल्का दिखने लगता है। आमतौर पर ये हल्का हो जाता है जिसे सामान्य भाषा में लोग सफेद दाग भी बोलते हैं। स्किन के जिस हिस्से का रंग उड़ जाता है वहां पर उगे बालों का रंग भी हल्का हो जाता है और वो सफेद या सिल्वर कलर के दिखने लगते हैं। विटिलिगो होने का कारण स्किन के सेल्स से मेलानिन प्रोडक्शन बंद होने की वजह से होता है। मेलानिन ही स्किन को रंग या पिग्नमेंटेशन देने का काम करता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।