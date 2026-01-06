रात में मटन खाने के बाद गलती से भी न खाएं ये चीजें! तुरंत आने लगेंगे उल्टी-दस्त
नॉन-वेज लवर्स मटन खाना पसंद करते हैं लेकिन अगर इसे सही तरीके से खाया जाए तो ये काफी फायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन, जिंक जैसे तत्व होते हैं। मटन खाने के बाद कुछ चीजों को खाने से हमेशा परहेज करना चाहिए।
नॉन-वेज लवर्स ज्यादातर मटन खाना पसंद करते हैं और मटन को ही प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। मटन में प्रोटीन के अलावा आयरन, जिंक और विटामिन B12 होता है, जो शरीर को फायदा पहुंचाता है। मटन खाना दिमाग और दिल दोनों के लिए फायदेमंद होता है, खासतौर पर सर्दी के सीजन में। लेकिन मटन के साथ कुछ ऐसी चीजों को खाने से परहेज भी करना चाहिए, जिससे आप बीमार हो सकते हैं। मटन की तासीर गर्म होती है और इसे पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे में इसे हमेशा दिन में खाने की सलाह दी जाती है। रात में खाते हैं, तो सोने से 3-4 घंटे पहले ही खा लें, तब ये पेट में आसानी से पच जाएगा। लेकिन अगर आप मटन खाने के बाद इन चीजों को खा लेते हैं, तो तुरंत उल्टी-दस्त आने लगेंगे और इसका कोई फायदा भी शरीर को नहीं होगा। चलिए आपको बताते हैं ये चीजें क्या हैं?
कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए
1- दूध वाली चीजें
दूध से बनी चीजें जैसे दही, चीज, पनीर मटन खाने के बाद कभी न खाएं। डेयरी प्रोडक्ट्स में कैसीन, लैक्टलब्यूमिन होता है, जो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेने से शरीर में जाकर रिएक्शन कर सकता है। साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स हैवी होते हैं, ऐसे में पाचन बिगड़ सकता है।
2- शहद
मटन खाने के बाद कभी भी शहद न खाएं। शहद की तासीर भी गर्म होती है और ऐसे में मटन के बाद इसे खाना शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। इससे दाने, रैशेस, एलर्जी हो सकती है। शहद की जगह आप मिठाई, चीनी या डार्क चॉकलेट खाएं।
3- चॉय-कॉफी
कई लोग खाना खाने के बाद चाय-कॉफी पीने के शौकीन होते हैं। चाय-कॉफी में कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे आपके शरीर में गर्मी बन सकती है। प्रोटीन और कैफीन का मिश्रण होने से उल्टी-दस्त आने लगेंगे।
4- केला
केला हैवी फल माना जाता है, क्योंकि इसमें पोटैशियम, मैग्निशियम जैसे तत्व होते हैं। मटन खाने के बाद केला खाने से पाचन तुरंत बिगड़ सकता है, दोनों ही चीजें पेट में हैवी हो जाएंगी। केला वैसे भी रात में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
5- खट्टे फल
मटन खाने के बाद खट्टे फलों का सेवन भी बिल्कुल न करें। साइट्रिक एसिड से भरपूर खट्टे फल पेट में गड़बड़ी कर सकते हैं। मटन में प्रोटीन, जिंक होता है, जिसे पचने में समय लगता है। ऐसे में खट्टे फल खाने से पाचन बिगड़ जाएगा।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
