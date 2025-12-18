Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थAvoid these 5 common mistakes while checking your blood sugar at home
घर पर ब्लड शुगर चेक करते वक्त ज्यादातर लोग करते हैं ये 5 गलतियां, डायबिटीज के मरीज डॉक्टर से जानें सही तरीका

घर पर ब्लड शुगर चेक करते वक्त ज्यादातर लोग करते हैं ये 5 गलतियां, डायबिटीज के मरीज डॉक्टर से जानें सही तरीका

संक्षेप:

डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है, ब्लड शुगर हाई होने पर कई अन्य बीमारियों के होने का डर रहता है। ऐसे में कई लोग घर पर ही ब्लड शुगर चेक करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो कुछ गलतियों को करने से बचें।

Dec 18, 2025 07:45 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

डायबिटीज की बीमारी अब भारत में फैल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2019 में भारत में डायबिटीज के 7 करोड़ मामले आए, तो वही 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंच गया। अब साल 2025 में इसके और मामले बढ़ चुके हैं। डायबिटीज को कंट्रोल में रखना काफी जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि आपको सही ब्लड शुगर रीडिंग पता हो और सही इलाज भी। आजकल डायबिटीज चेक करने के लिए कही जाना नहीं पड़ता, बल्कि लोग घर पर ही इसे ग्लूकोमीटर की मदद से चेक कर लेते हैं। लेकिन कई लोग घर पर ब्लड शुगर चेक करते समय कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिनसे उनकी रीडिंग सही नहीं आती। क्या हैं ये गलतियां इसके बारे में डॉक्टर ममता पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया है। चलिए उनसे जान लेते हैं सही तरीका क्या है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या हैं गलतियां

1- सुई अलग रखें- घर पर अगर 1 से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं, तो अपनी सुई अलग रखें। इसके साथ ही 1 सुई से आप भी सिर्फ 2-3 बार ही शुगर चेक कर सकते हैं। साथ ही इस्तेमाल करने से पहले सुई को अच्छे से साफ कर लें। गंदी होने पर इंफेक्शन का खतरा होता है।

2- फिंगर मिस्टेक- ब्लड शुगर जांच करने के लिए हमेशा मीडिल या फिर रिंग फिंगर का इस्तेमाल करें। ज्यादातर लोग इंडेक्स फिंगर का यूज करते हैं, ऐसे में उसमें दर्द जाता है। साथ ही उससे सही रीडिंग भी नहीं आ पाती।

3- पहली ब्लड ड्रॉप- ज्यादातर लोग ब्लड निकलते ही फिंगर को दबाने लगते हैं और ब्लड की पहली ड्रॉप ले लेते हैं। डॉक्टर ममता के अनुसार, उंगली से खून निकालने के लिए दबाव न डालें और पहली ड्रॉप हटाकर दूसरी से रीडिंग लें। पहली ड्रॉप ऑफ ब्लड को सही नहीं माना जाता है, इसमें गंदगी होने का डर रहता है।

blood sugar

4- हाइजीन- ब्लड शुगर चेक करने से पहले हाथों को अच्छे से साफ करें। फिर हाथों को पोछकर 1 मिनट तक दोनों हाथों को रब करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगा। फिर आपको शुगर जांच करनी है। साथ ही आपको देखना होगा कि टेस्ट स्ट्रिप ज्यादा पुरानी या एक्सपायर्ड न हो।

5- टाइमिंग- ब्लड शुगर चेक करने के लिए टाइमिंग का खास रोल होता है। आप कभी भी रैंडम ब्लड शुगर की सही रीडिंग नहीं देख सकते हैं। आप ब्लड शुगर या तो सुबह खाली पेट करें और या फिर खाना खाने के डेढ़-दो घंटे के बाद करें। कभी ऐसा हो कि मरीज को पसीना आ रहा है, घबराहट, चक्कर आ रहे हैं, तो रैंडम शुगर चेक कर सकते हैं। इस समय शुगर बढ़ी हो सकती है।

अगर आप भी घर पर ब्लड शुगर चेक करते हैं, तो इन गलतियों को करने से बचें। रिपोर्ट्स के अनुसार, जो लोग घर पर शुगर जांच करते हैं, उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। आप एक डायरी बनाएं और उसमें अपनी रीडिंग लिख सकते हैं। ऐसे आपको पता रहेगा कि आखिरी बार कितनी शुगर थी और अब कितनी है। उस हिसाब से आप अपना खान-पान रख सकते हैं।

ये भी पढ़ें:महिलाओं में साधारण दिखने वाले ये लक्षण हो सकते हैं हार्ट अटैक का संकेत!

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।