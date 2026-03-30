सावधान! क्या आप भी खाते हैं इन 4 चीजों का रायता? 'जहर' से कम नहीं हैं ये कॉम्बिनेशन
आयुर्वेद की मानें तो हर चीज का रायता बनाकर खाना सही नहीं है। दरअसल कई ऐसे फूड कॉम्बिनेशन हैं, जो दही के साथ मिलने पर विरुद्ध आहार बन जाते हैं। ये धीरे-धीरे पाचन से ले कर पूरी सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं।
रायता एक पॉपुलर साइड डिश है, जो खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है साथ ही बॉडी को भी काफी ठंडक देता है। खासतौर से गर्मियों में तो रायता खूब बनता है और इसका रिफ्रेशिंग टेस्ट भी सभी को काफी पसंद आता है। रायता कई तरह के बनते हैं, कभी प्याज का रायता, खीरे का रायता, बूंदी का रायता और यहां तक की लौकी का रायता भी। लेकिन आयुर्वेद की मानें तो हर चीज का रायता बनाकर खाना सही नहीं है। दरअसल कई ऐसे फूड कॉम्बिनेशन हैं, जो दही के साथ मिलने पर विरुद्ध आहार बन जाते हैं। ये धीरे-धीरे पाचन से ले कर पूरी सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए गर्मियों में अगर आप भी रायता बनाकर खाने वाले हैं, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि किन चीजों का रायता खाना बिल्कुल भी सही नहीं है।
खीरे का रायता बनाकर बिल्कुल ना खाएं
गर्मियों में खीरे का रायता काफी पसंद किया जाता है लेकिन आयुर्वेद की मानें तो खीरा और दही साथ में कभी नहीं खाने चाहिए। दरअसल इन दोनों की ही तासीर काफी ठंडी होती है, ऐसे में इसे खाने से कफ और बलगम बढ़ सकता है, जिससे साइनस कंजेशन की समस्या हो सकती है। खासतौर से जिन लोगों को पहले से ही सर्दी, खांसी, एलर्जी या साइनस की समस्या रहती है, उनके लिए खीरे का रायता परेशानी बढ़ा सकता है। गर्मियों में खीरे की जगह लौकी का रायता खाना एक अच्छा और हेल्दी विकल्प हो सकता है।
काफी हेवी होता है बूंदी का रायता
आयुर्वेद की मानें तो दही वैसे भी काफी हेवी होती है इसलिए इसके साथ फ्राइड फूड अवॉइड करना चाहिए। बूंदी के साथ दिक्कत ये है कि ये तेल या घी में डीप फ्राइड होती है, जिससे इसमें तेल और कैलोरी काफी ज्यादा होती हैं। दही के साथ ये कॉम्बिनेशन काफी भारी हो सकता है और बार-बार खाने पर वजन बढ़ने या पाचन धीमा होने की समस्या हो सकती है।
प्याज का रायता कभी नहीं खाना चाहिए
प्याज का रायता कई लोगों का फेवरिट होता है लेकिन सेहत के लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अवॉइड ही करना चाहिए। दरअसल दही और प्याज दोनों की प्रकृति अलग होती है, जहां प्याज गर्म होती है वहीं दही ठंडक देने का काम करती है। जब इन दोनों चीजों को साथ खाया जाता है तो स्किन एलर्जी जैसे रैशेज, एक्जिमा और सोरायसिस की समस्या हो सकती है।
फलों का रायता नहीं बनाना चाहिए
कुछ लोग फलों का भी रायता बनाकर खाते हैं, लेकिन ये फूड कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल सही नहीं है। आयुर्वेद के मुताबिक किसी भी तरह के फलों को दही के साथ नहीं मिलाना चाहिए। इन्हें एक साथ खाने से शरीर में अम (toxins) बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। लंबे समय तक अगर आप फ्रूट रायता खा रहे हैं, तो कई तरह की एलर्जी और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी परेशानियों को बुलवा दे रहे हैं।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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