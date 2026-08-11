ये 6 चीजें खाने के बाद पानी पीने से पहले थोड़ा रुकें! हेल्थ टिप्स
Paani Kab Aur Kitna Pina Chahiye: पानी पीना सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पेट में परेशानी महसूस हो सकती है। जानिए किन चीजों के बाद थोड़ा रुककर पानी पीना बेहतर है।
प्यास लगने पर पानी पीना बिल्कुल नॉर्मल बात है लेकिन कई बार हम कुछ खाने के तुरंत बाद एक बड़ा गिलास पानी पी लेते हैं और फिर पेट भारी, फूला हुआ या अजीब सा लगने लगता है। खासकर जब आपने ऐसी चीजें खाई हों जिनमें पानी की मात्रा पहले से ज्यादा हो या जो पचने में थोड़ी भारी हों। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि खाना खाने के बाद पानी पीना हमेशा गलत है। शरीर को पानी की जरूरत होती है और प्यास लगने पर पानी पीना भी चाहिए। असल बात मात्रा और समय की है। आइए जानते हैं ऐसी कौन-सी चीजें हैं जिन्हें खाने के बाद पानी पीने में थोड़ा अंतर रखना बेहतर है।
1. तरबूज और दूसरे पानी वाले फल
तरबूज, खरबूजा और खीरे जैसी चीजों में पहले से ही काफी पानी होता है। इन्हें खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी पीने से कुछ लोगों को पेट फूला हुआ या भारी लग सकता है। अगर आपने ऐसे फल अच्छी मात्रा में खाए हैं, तो तुरंत पूरा गिलास पानी पीने से थोड़ा बचें।
2. दूध और दूध से बनी चीजें
दूध पीने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी पीने से कुछ लोगों को पेट भारी लग सकता है। खासकर जिन लोगों को दूध आसानी से नहीं पचता, उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है।
3. बहुत मीठी चीजें
हलवा, मिठाई या कोई बहुत मीठी चीज खाने के बाद अक्सर पानी पीने का मन करता है। ऐसे में पानी पी सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीने से बचें। हो सके तो गुनगुना पानी पी सकते हैं।
4. बहुत तीखा खाना
बहुत ज्यादा मिर्च-मसाले वाला खाना खाने के बाद मुंह में जलन होने लगती है और पानी पीने का मन करता है। ऐसे में पानी पीना गलत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पानी एक साथ पी लेते हैं, तो पेट में भारीपन हो सकता है।
5. तला-भुना खाना
पूरी, पकौड़े, समोसे या बहुत ज्यादा तला हुआ खाना खाने के बाद पेट पहले ही भारी लगता है। इसके तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी पीने से कुछ लोगों को और ज्यादा भारीपन महसूस हो सकता है।
6. बहुत खट्टे फल
संतरा, नींबू, मौसमी जैसे खट्टे फल खाने के बाद कुछ लोगों को तुरंत पानी पीने पर पेट में हल्की परेशानी हो सकती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो इन फलों को खाने के थोड़ी देर बाद पानी पीना आपके लिए ज्यादा आरामदायक हो सकता है।
तो क्या खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको प्यास लगी है तो पानी पी सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से खाना खराब हो जाता है या पाचन पूरी तरह रुक जाता है, ऐसी बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। बस एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीने की बजाय जरूरत के हिसाब से पानी पीना बेहतर है।
जरूरी बात: हर व्यक्ति का शरीर अलग तरह से काम करता है। किसी को खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से कोई परेशानी नहीं होती, जबकि किसी को पेट भारी या फूला हुआ लग सकता है। इसलिए अपने शरीर के हिसाब से पानी की मात्रा और समय तय करें। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए हेल्थ एक्सपर्ट से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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