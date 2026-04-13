इन 5 बीमारियों में नुकसान करता है गन्ने का जूस, फैटी लिवर और डायबिटीज वाले जरूर पढ़ें
Side Effects Of Sugarcane juice: गन्ने के जूस में नेचुरल शुगर बहुत ज्यादा होती है और इसे पीने का तरीका और आपकी सेहत दोनों बहुत मायने रखते हैं। अगर आप बिना सोचे-समझे इसे रोज पीते हैं, तो कुछ हालात में यह फायदा देने की बजाय नुकसान भी कर सकता है।
गर्मियों में ठंडा और मिठास भरा गन्ने का जूस बहुत लोगों की पहली पसंद होता है। सड़क किनारे मिलने वाला यह जूस तुरंत ताजगी देता है और थकान भी कम करता है। लेकिन हर चीज जो स्वाद में अच्छी लगे, वह हर किसी के लिए सही हो यह जरूरी नहीं है। गन्ने के जूस में नेचुरल शुगर बहुत ज्यादा होती है और इसे पीने का तरीका और आपकी सेहत दोनों बहुत मायने रखते हैं। अगर आप बिना सोचे-समझे इसे रोज पीते हैं, तो कुछ हालात में यह फायदा देने की बजाय नुकसान भी कर सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही ये जान लें कि किन लोगों को गन्ने का जूस पीने से बचना चाहिए या बहुत सोच-समझकर पीना चाहिए।
डायबिटीज वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए
अगर आपको डायबिटीज है तो गन्ने का जूस पीने से पहले बहुत ध्यान रखें। एक गिलास गन्ने के जूस में लगभग 40 से 50 ग्राम तक शुगर हो सकती है। इसका ग्लाइसेमिक लोड भी करीब 20 से 25 तक होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। अगर आप फिर भी पीना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें और मात्रा बहुत कम रखें। बिना सलाह के इसे पीना आपके शुगर कंट्रोल को बिगाड़ सकता है।
फैटी लिवर की समस्या में इसे नजरअंदाज न करें
जिन लोगों को फैटी लिवर की समस्या है, उन्हें भी गन्ने का जूस सोच-समझकर पीना चाहिए। इसमें मौजूद फ्रक्टोज (एक प्रकार की शुगर) की मात्रा ज्यादा होती है, जो लिवर में फैट बनने की प्रक्रिया को बढ़ा सकती है। अगर आपका लिवर पहले से कमजोर है, तो आपको गन्ने का जूस पीने से बचना चाहिए।
जिनका पेट सेंसिटिव हो
अगर आपको अक्सर पेट फूलना, गैस या दस्त जैसी परेशानी होती है, तो हो सकता है गन्ने का जूस आपको सूट ना करे। इसमें मौजूद ज्यादा शुगर कभी-कभी पेट के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, जिससे ब्लोटिंग या लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में बेहतर है कि आप इसे कम मात्रा में लें या पूरी तरह अवॉइड करें।
वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोग ध्यान दें
अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गन्ने का जूस आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। एक गिलास में लगभग 150 से 180 कैलोरी होती है और इसमें फाइबर नहीं होता। इसका मतलब यह है कि यह पेट नहीं भरता लेकिन कैलोरी जरूर बढ़ा देता है। इसलिए अगर आप डाइट पर हैं, तो इसे रोज पीने की आदत से बचें।
कम इम्युनिटी वाले लोगों को सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए
जिन लोगों की इम्युनिटी कमजोर होती है, उन्हें सड़क किनारे मिलने वाले गन्ने के जूस से खास सावधानी रखनी चाहिए। कई बार मशीन और पानी की सफाई ठीक नहीं होती, जिससे बैक्टीरिया जैसे E. Coli का खतरा बढ़ सकता है। अगर आप पीना ही चाहते हैं तो साफ-सुथरी जगह से ही जूस लें और हाइजीन को नजरअंदाज न करें।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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