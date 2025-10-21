Asrani Death : फेफड़ों की इस बीमारी ने ली असरानी की जान, जानें क्या है पल्मोनरी एडिमा, लक्षण और बचाव के उपाय

संक्षेप: Pulmonary Edema Symptoms : असरानी के मैनेजर ने उनकी मौत का कारण 'फेफड़ों में पानी जमा होना' (पल्मोनरी एडिमा) बताया। आइए जानते हैं आखिर क्या है यह बीमारी, इसके लक्षण, कारण और बचाव के उपाय।

Tue, 21 Oct 2025 06:29 PM

हंसी के बादशाह और मशहूर कॉमेडियन असरानी ने 84 साल की उम्र में दिवाली के दिन अपने फैंस को अलविदा कह दिया। अपने शानदार अभिनय और कॉमिक टाइमिंग से लाखों चेहरों पर मुस्कान बिखेरने वाले असरानी लंबे समय से फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। डॉक्टरों की मानें तो फेफड़ों की यह बीमारी धीरे-धीरे शरीर को कमजोर बना देती है, इसलिए इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी होता है। असरानी के मैनेजर ने उनकी मौत का कारण 'फेफड़ों में पानी जमा होना' (पल्मोनरी एडिमा) बताया। आइए जानते हैं आखिर क्या है यह बीमारी, इसके लक्षण, कारण और बचाव के उपाय।

फेफड़ों में पानी भरना क्या है पल्मोनरी एडिमा या फेफड़ों में पानी भरना एक स्वास्थ्य स्थिति है, जिसमें फेफड़ों की वायु थैलियों (एल्योलाई) में तरल जमा हो जाता है। इसे बोलचाल की भाषा में 'लंग्स में पानी भरना', 'फेफड़ों में पानी बनना' भी कहते हैं। जब फेफड़ों में पानी भरने लगता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान बाधित होने लगता है, जिससे सांस फूलना, भारीपन, और कई बार चक्कर आने जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है।

फेफड़ों में पानी भरने के कारण दिल की बीमारी- ज्यादातर मामलों में कमजोरी दिल या हार्ट फेलियर की वजह से फेफड़ों में पानी भर जाता है।

फेफड़ों की बीमारी- निमोनिया, टीबी, फेफड़ों का संक्रमण, और क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) जैसी बीमारियां इसका प्रमुख कारण हो सकते हैं।

ब्लड प्रेशर- हाइपरटेंशन या असामान्य ब्लड प्रेशर के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है।

किडनी की बीमारी या लिवर फेलियर- शरीर में पानी का संतुलन बिगड़ने से और कई बार विशेष दवाओं का साइड इफेक्ट या चोट भी इस रोग का कारण बन सकते हैं।

फेफड़ों में पानी भरने के लक्षण -छाती में भारीपन, दर्द या दबाव महसूस होना।

-थकान, कमजोरी, और चक्कर आना।

-खांसी, खासतौर पर सफेद या गुलाबी रंग के झागदार बलगम के साथ आना।

-बार-बार सांस फूलना।

-अचानक बेहोशी या सांस लेने में कठिनाई होना।

-पैरों, टखनों या पेट में सूजन होना।

-दिल की धड़कन का तेज या अनियमित होना।

-एसिडिटी, बेचैनी या रात को लक्षण का ज्यादा बढ़ जाना।

-त्वचा या होंठ नीले पड़ना ।

फेफड़ों में पानी भरने से बचाव के उपाय -हृदय को स्वस्थ रखने के लिए ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रखें।

-धूम्रपान और शराब का सेवन करने से बचें।

-संतुलित आहार और योग-प्राणायाम करें।

-कम नमक वाला भोजन खाएं।

-रोजाना हल्की कसरत करें और वजन नियंत्रित रखें।

-डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं का नियमित सेवन करें।