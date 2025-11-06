Hindustan Hindi News
Arrowroot powder health benefits and side effects Must read
क्या अरारोट पाउडर खाना सुरक्षित है? जानें इसके फायदे और साइड इफेक्ट्स

संक्षेप: अरारोट पाउडर एक प्राकृतिक स्टार्च है जो अरारोट पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। यह पाचन सुधारने, ऊर्जा बढ़ाने और त्वचा की देखभाल में उपयोगी है। हालांकि इसका अधिक सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है।

Thu, 6 Nov 2025 11:16 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अरारोट पाउडर (Arrowroot Powder) एक प्राकृतिक स्टार्च है जो मुख्य रूप से अरारोट पौधे की जड़ से प्राप्त किया जाता है। यह सफेद, महीन और बिना गंध वाला पाउडर अपने पोषण और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। अरारोट पाउडर का उपयोग सदियों से पाचन तंत्र को सुधारने, शरीर की कमजोरी दूर करने और बच्चों के भोजन में एनर्जी बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। यह सॉस, ग्रेवी, पुडिंग को गाढ़ा करने में भी यूज होता है। इसमें ग्लूटेन नहीं होता जिससे यह ग्लूटेन-फ्री डाइट का एक अच्छा विकल्प बन जाता है। इसके अलावा यह स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है क्योंकि यह त्वचा को मुलायम बनाता है और एक्स्ट्रा ऑयल सोखने में मदद करता है। हालांकि इसके कई फायदे हैं लेकिन ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसके प्रमुख फायदे और नुकसान-

अरारोट पाउडर के फायदे:

  • पाचन सुधारता है: अरारोट पाउडर में मौजूद फाइबर पेट की समस्याओं जैसे एसिडिटी, गैस और दस्त में राहत देता है।
  • कमजोरी और थकान दूर करता है: यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है जो शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करता है।
  • शिशुओं के लिए सुरक्षित: बच्चों के भोजन में मिलाने से उनका पाचन बेहतर होता है और वजन संतुलित रहता है।
  • त्वचा के लिए फायदेमंद: अरारोट पाउडर को फेस पैक या ड्राई शैम्पू के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह स्किन को फ्रेश और ऑयल-फ्री रखता है।
  • ग्लूटेन-फ्री विकल्प: जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, उनके लिए अरारोट पाउडर गेहूं के आटे का बढ़िया विकल्प है।
  • इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है: इसमें पाए जाने वाले खनिज तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं।

अरारोट पाउडर के साइड इफेक्ट्स-

  • अत्यधिक सेवन से कब्ज की समस्या हो सकती है।
  • डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन नियंत्रित मात्रा में करना चाहिए क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है।
  • कभी-कभी एलर्जी या स्किन रैशेज़ जैसी प्रतिक्रियाएं भी हो सकती हैं।
  • लंबे समय तक रोजाना सेवन करने से वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है।

