क्या अरारोट पाउडर खाना सुरक्षित है? जानें इसके फायदे और साइड इफेक्ट्स

अरारोट पाउडर (Arrowroot Powder) एक प्राकृतिक स्टार्च है जो मुख्य रूप से अरारोट पौधे की जड़ से प्राप्त किया जाता है। यह सफेद, महीन और बिना गंध वाला पाउडर अपने पोषण और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। अरारोट पाउडर का उपयोग सदियों से पाचन तंत्र को सुधारने, शरीर की कमजोरी दूर करने और बच्चों के भोजन में एनर्जी बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। यह सॉस, ग्रेवी, पुडिंग को गाढ़ा करने में भी यूज होता है। इसमें ग्लूटेन नहीं होता जिससे यह ग्लूटेन-फ्री डाइट का एक अच्छा विकल्प बन जाता है। इसके अलावा यह स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है क्योंकि यह त्वचा को मुलायम बनाता है और एक्स्ट्रा ऑयल सोखने में मदद करता है। हालांकि इसके कई फायदे हैं लेकिन ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसके प्रमुख फायदे और नुकसान-