10 किलो घटाने वाली आरजा बेदी ने शेयर किए सीक्रेट, बताया बैली फैट बढ़ाते हैं ये 5 फूड

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 09:44 PM
बदलती जीवनशैली, खानपान की खराब आदतें और वर्कआउट की कमी, मोटापे का कारण बनने लगती है। जो लोग लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करते रहते हैं उन्हें अकसर बैली फैट की शिकायत हो जाती है। अगर आप भी पेट के आसपास चर्बी जमा होने से परेशान हैं तो आरजा बेदी के ये टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं। आरजा ने हाल ही में अपना 10 किलो वजन कम किया है। आरजा बेदी ने अपने सोशल मीडिया पर 5 ऐसी चीजों के बारे में बताया है, जिनसे दूरी बनाने पर आप आसानी से बैली फैट कम कर सकते हैं।

1. मीठे पेय (सोडा और एनर्जी ड्रिंक) से दूरी

आरजा कहती हैं कि मीठे पेय पदार्थों में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, जो बॉडी में इंसुलिन लेवल को बढ़ा सकती है। जिससे खासतौर पर पेट के आसपास चर्बी जमा होने लगती है। इससे बचने के लिए मीठे पेय की जगह आप बिना चीनी वाली हर्बल चाय पी सकते हैं।

2. रिफाइंड कार्ब्स (सफेद ब्रेड, पास्ता, पेस्ट्री)

रिफाइंड कार्ब्स में फाइबर की कमी होती है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और फिर अचानक गिरता है। इस वजह से आपको जल्दी भूख लगती है, जिससे अधिक खाने और खासकर पेट के आसपास फैट जमा होने का खतरा बना रहता है। मैदे, सफेद ब्रेड और सफेद चावल जैसे खाद्य पदार्थ रिफाइंड कार्ब्स के उदाहरण हैं। इसकी जगह आप ब्लड शुगर को स्थिर रखने और लंबे समय तक पेट भरा रखने के लिए क्विनोआ, ओट्स या ब्राउन राइस जैसे साबुत अनाज के विकल्प चुनें।

3. फ्राइड फूड

तले हुए खाद्य पदार्थों में अनहेल्दी ट्रांस फैट और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन क्रिया को धीमा करके पेट के आसपास चर्बी जमा होने देती है। जो कई बार पेट फूलने और सूजन का कारण भी बन सकते हैं। ऐसे में खाना पकाते समय कम से कम तेल का यूज करें। इसके लिए आप जैतून या एवोकाडो ऑयल जैसे हेल्दी फैट का उपयोग कर सकते हैं। खाने को फ्राई करने की जगह एयर-फ्राई या बेक करें।

4. शराब (खासकर बीयर और कॉकटेल)

शराब में न केवल बहुत अधिक कैलोरी होती है, बल्कि यह शरीर के फैट को जमा करने के तरीके को भी बिगाड़ती है। शराब के सेवन से चयापचय धीमा हो जाता है और लीवर वसा को संसाधित करने के बजाय शराब को तोड़ने को प्राथमिकता देता है, जिससे मौजूदा वसा शरीर में जमा होने लगती है। ऐसे में आप अगर शराब का अधिक सेवन करते हैं तो कम कैलोरी वाले विकल्प जैसे ड्राई वाइन या सोडा वाटर और नींबू वाली स्पिरिट का चुनाव करें।

5. प्रोसेस्ड स्नैक्स (चिप्स, क्रैकर्स, कैंडी बार)

केक, कुकीज, और फ्राइड फूड जैसे स्नैक्स ,रिफाइंड शुगर ,अनहेल्दी फैट और उच्च कैलोरी वाले होते हैं, जो खासकर पेट के आसपास शरीर में वसा के रूप में जमा होकर वजन बढ़ाते हैं। इनमें पोषक तत्व और फाइबर भी कम होते हैं। ऐसे में प्रोसेस्ड स्नैक्स की जगह आप अपनी डाइट में नट्स, बीज या फ्रेश फ्रूट के साथ ग्रीक योगर्ट जैसे प्रोटीन स्रोत का सेवन करें।

