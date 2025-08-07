‘अपना खाना ‘जहर’ में तो नहीं बना रहे आप’- रिफाइंड तेल के बारे में ऐसा क्यों बोले डॉक्टर? Are you cooking your food in poison must read warning on refined oil by Doctor, हेल्थ टिप्स - Hindustan
‘अपना खाना ‘जहर’ में तो नहीं बना रहे आप’- रिफाइंड तेल के बारे में ऐसा क्यों बोले डॉक्टर?

Health Tips: डॉक्टर तरंग साफ शब्दों में कहते हैं कि आप अपना खाना 'जहर' में बना रहे हैं, अगर आप रिफाइंड तेल इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी रसोई में रखी सबसे ज्यादा टॉक्सिक चीजों में से एक है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 07:01 AM
आज कल घरों में रिफाइंड तेलों का इस्तेमाल काफी कॉमन हो गया है। सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल या सनफ्लॉवर ऑयल जैसे तेलों को हेल्दी बोल कर मार्केट किया जाता है। लोगों को लगता है कि ये रिफाइंड ऑयल काफी लाइट वेट हैं और हेल्दी कुकिंग के लिए परफेक्ट हैं। हालांकि कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर तरंग कृष्णा का मानना कुछ और ही है। डॉक्टर तरंग साफ शब्दों में कहते हैं कि आप अपना खाना 'जहर' में बना रहे हैं, अगर आप रिफाइंड तेल इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी रसोई में रखी सबसे ज्यादा टॉक्सिक चीजों में से एक है। आइए डिटेल में जानते हैं डॉक्टर का इसपर क्या कहना है।

रिफाइंड ऑयल क्यों हैं खतरनाक?

रिफाइंड ऑयल बनाने के लिए ढेर सारी प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग की जाती है, जिस वजह से ऑयल के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और फैटी एसिड सोर्स लगभग खत्म हो जाते हैं। साथ ही, इसमें ऑक्सीडाइज्ड फैट डेवलप हो जाता है, जो इन्फ्लेमेशन और फ्री रेडिकल डैमेज का सोर्स बन जाता है। डॉक्टर तरंग कहते हैं कि जब आप इन तेलों को हाई हीट पर इस्तेमाल करते हैं, तो एसिड एल्डिहाइड नामक टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज होते हैं। ये ब्लड में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, हार्मोनल इश्यूज करते हैं और यहां तक कि कैंसर का कारण भी बन सकते हैं।

बढ़ जाता है हार्ट डिजीज से ले कर कैंसर तक का रिस्क

कई रिसर्च में ये सामने आया है कि रिफाइंड ऑयल का नियमित इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉकेज जैसी हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के रिस्क को भी बढ़ा देता है। खासतौर से जब इन तेलों को बार-बार इस्तेमाल किया जाता, तो ये और भी ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। डॉक्टर तरंग कहते हैं कि रेस्टोरेंट में चीजों को तलने के लिए इन्हीं रिफाइंड तेलों का इस्तेमाल होता है, जो आपकी बॉडी के लिए जहर से कम नहीं है।

इनकी जगह क्या इस्तेमाल करें?

अब सवाल है कि रिफाइंड तेल इस्तेमाल नहीं करने हैं, तो इनकी जगह हेल्दी और बैटर ऑप्शन क्या है? डॉक्टर तरंग कहते हैं कि आप रिफाइंड ऑयल की जगह कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देसी कुकिंग में इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप देसी घी को भी कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि रोजाना अगर आप एक चम्मच देसी घी खाते हैं, तो ये गुड फैट के रूप में शरीर को फायदा करता है।

