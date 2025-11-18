Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थAre Sugar Free Products Really Safe Ayurvedic Dr Neal Savaliya Explains
क्या शुगर-फ्री प्रोडक्ट्स सच में सुरक्षित? आयुर्वेदिक डॉ. नील सवालिया ने बताई सच्चाई

क्या शुगर-फ्री प्रोडक्ट्स सच में सुरक्षित? आयुर्वेदिक डॉ. नील सवालिया ने बताई सच्चाई

संक्षेप: शुगर-फ्री प्रोडक्ट्स को अक्सर हेल्दी और डायबिटिक-फ्रेंडली बताया जाता है, लेकिन क्या ये वास्तव में सुरक्षित हैं? आयुर्वेदिक डॉ. नील सवालिया का कहना है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से जुड़े जोखिमों को जानना बहुत जरूरी है।

Tue, 18 Nov 2025 11:29 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आजकल बढ़ती डायबिटीज, मोटापा और लाइफस्टाइल समस्याओं के बीच लोग शुगर-फ्री प्रोडक्ट्स को सुरक्षित विकल्प मानकर इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजार में तरह-तरह के शुगर-फ्री स्वीटनर्स उपलब्ध हैं- जैसे सुक्रालोज, एस्पार्टेम, एरिथ्रिटॉल आदि। इन्हें अक्सर 'जीरो कैलोरी', 'डायबिटिक फ्रेंडली' और 'गिल्ट-फ्री' बताकर प्रमोट किया जाता है। लेकिन क्या ये वास्तव में उतने ही सुरक्षित हैं जितना हमें बताया जाता है?

आयुर्वेदिक डॉक्टर नील सवालिया बताते हैं कि हर शुगर-फ्री विकल्प शरीर पर अलग प्रभाव डालता है। कुछ स्वीटनर्स प्राकृतिक होते हैं, जबकि कुछ रासायनिक रूप से निर्मित। आयुर्वेद में शरीर के अग्नि, दोष संतुलन और पाचन तंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो हर विकल्प सभी के लिए सही नहीं होता। कई लोग बिना जानकारी नियमित रूप से इनका उपयोग करते हैं जिससे पाचन, मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल बैलेंस पर असर पड़ सकता है। इसलिए इनकी असल सुरक्षा और जोखिम को जानना बेहद जरूरी है।

क्या है इनका असर?

  • रासायनिक शुगर-फ्री सबसे ज्यादा जोखिमपूर्ण: एस्पार्टेम, सुक्रालोज और सैकरीन जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लंबे समय तक सेवन करने पर पेट फूलना, सिरदर्द, माइग्रेन, गैस और आंतों के माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
  • आयुर्वेदिक दृष्टि से यह 'अग्नि' को कमजोर कर सकते हैं: डॉ. सवालिया के अनुसार, आर्टिफिशियल स्वीटनर पाचन अग्नि को धीमा करते है जिससे शरीर भोजन को सही तरह से पचा नहीं पाता और अमा बनने लगता है।
  • इंसुलिन रिस्पांस पर असर: कुछ रिसर्च बताती हैं कि शुगर-फ्री होने के बावजूद ये स्वीटनर्स शरीर में मीठे का संकेत भेजते हैं जिससे इंसुलिन रिलीज बढ़ सकता है- यह डायबिटिक मरीजों के लिए खतरे का कारण बन सकता है।
  • गट हेल्थ के लिए हानिकारक: आर्टिफिशियल स्वीटनर आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को कमजोर कर सकते हैं जिससे इम्यूनिटी घटती है और सूजन बढ़ सकती है।

प्राकृतिक विकल्प बेहतर:

  • डॉ. सवालिया के अनुसार, शहद, गुड़, नारियल चीनी, मुनक्का, खजूर और स्टीविया (प्राकृतिक) शरीर के लिए बेहतर और संतुलित विकल्प हैं- इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है।
  • डॉक्टर सलाह देते हैं कि डायबिटिक मरीज मिठास को सीमित मात्रा में लें और हर दिन शुगर-फ्री पर निर्भर ना रहें। आहार में साबुत अनाज, फाइबर और संतुलित भोजन सबसे प्रभावी समाधान है।
  • संयम है सबसे बड़ा नियम: शुगर-फ्री का कभी-कभार सेवन ठीक है लेकिन रोज सेवन आयुर्वेदिक और आधुनिक दोनों दृष्टियों से सही नहीं माना जाता।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
