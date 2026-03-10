Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

डायबिटीज में शुगर-फ्री या नमक वाले बिस्किट खा सकते हैं? न्यूट्रीशनिस्ट ने बताया कौन से सेफ हैं!

Mar 10, 2026 09:40 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Biscuit for Diabetics:  क्या वाकई डायबिटीज में शुगर फ्री या नमकीन बिस्किट खाना सेफ है और इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है। इसी बारे में डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट और न्यूट्रीशनिस्ट डॉ हर्षिता कौशिक ने जानकारी साझा की है। आइए जानते हैं-

डायबिटीज में शुगर-फ्री या नमक वाले बिस्किट खा सकते हैं? न्यूट्रीशनिस्ट ने बताया कौन से सेफ हैं!

डायबिटीज में अपनी डाइट का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। यही वजह है कि शुगर पेशेंट अपनी डाइट से ज्यादातर चीजें बाहर कर देते हैं, जिनमें से बिस्किट भी एक हैं। अब नॉर्मल चीनी वाले बिस्किट से परहेज करने की सलाह तो दी जाती है, लेकिन बाजार में शुगर फ्री और डायबिटीज फ्रेंडली लेबल के साथ भी बिस्किट आते हैं। ये बिस्किट आमतौर पर सेफ लगते हैं और डायबिटीज पेशेंट इन्हें बिना डर के खाते हैं। वहीं लोगों को ये भी लगता है कि चीनी वाले बिस्किट की जगह अगर नमकीन बिस्किट खाए जायें तो कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई डायबिटीज में शुगर फ्री या नमकीन बिस्किट खाना सेफ है और इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है। इसी बारे में डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट और न्यूट्रीशनिस्ट डॉ हर्षिता कौशिक ने जानकारी साझा की है। आइए जानते हैं-

डायबिटीज में शुगर फ्री और नमकीन बिस्किट खाना सेफ है?

न्यूट्रीशनिस्ट डॉ हर्षिता कौशिक कहती हैं कि बहुत से डायबिटीज पेशेंट को ये लगता है कि शुगर फ्री और नमकीन बिस्किट खाना पूरी तरह सुरक्षित होता है, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आप इन बिस्किट की इंग्रीडिएंट लिस्ट चेक करें तो इनमें सबसे पहला इंग्रीडिएंट ही रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी मैदा होती है, जिससे शुगर स्पाइक बहुत तेजी से होती है।

ये भी पढ़ें:डॉक्टर बोलीं- बीपी, शुगर, मोटापे के मरीज ये 2 चीजें करना शुरू करो, फायदा दिखेगा

माल्टोडेक्सट्रिन भी बढ़ा सकता है ब्लड शुगर

न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि शुगर फ्री या डायबिटीज फ्रेंडली लेबल के साथ आने वाले बिस्किट ये में आमतौर पर माल्टोडेक्सट्रिन नामक कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। यह एक तरह का प्रोसेस्ड स्टार्च होता है, जो शरीर में तेजी से ग्लूकोज में बदल सकता है। खतरनाक बात ये है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कई बार सफेद चीनी से भी ज्यादा हो सकता है।जिस वजह से शुगर स्पाइक काफी तेजी से हो सकती है।

इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने का काम करते हैं बिस्किट

डॉ हर्षिता के मुताबिक इन 'सो कॉल्ड' डायबिटीज फ्रेंडली बिस्किट में रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, इमलसिफायर और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी मौजूद होते हैं, जो शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं।

ये भी पढ़ें:डॉक्टर बोले- हर डायबिटीज रोगी को खाने चाहिए ये 2 फल, दवा की तरह करते हैं काम!

चाय से चीनी हटाने के बाद भी इस वजह से बढ़ती है शुगर

न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि उनके पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्हें बिना चीनी वाली चाय पीते-पीते दसों साल हो गए हैं। लेकिन फिर भी उनकी शुगर बढ़ी हुई रहती है। दरअसल इसके पीछे एक वजह ये भी है कि वो चाय के साथ शुगर फ्री या नमकीन बिस्किट लेते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी डाइट से बिस्किट रिमूव किए, वैसे ही उनका शुगर लेवल रेंज में आने लगा।

फिर डायबिटीज में कौन से बिस्किट खाना सेफ है?

न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि मार्केट में आने वाले डायबिटीज फ्रेंडली, शुगर फ्री या नमकीन बिस्किट; कोई भी डायबिटीज में सेफ नहीं हैं। इसलिए कोशिश करें इन सभी से परहेज करें। बिस्किट खाने की क्रेविंग होती है तो इंग्रीडिएंट चूज कर के ही कोई विकल्प चूज करें। वरना होम मेड बिस्किट भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:रोज क्यों खाने चाहिए कद्दू के बीज? फोर्टिस गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने बताई बड़ी वजह
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Diabetes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।