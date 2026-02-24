पीरियड्स में दर्द की दवा लेने से इनफर्टिलिटी होती है क्या? गाइनेकोलॉजिस्ट से जानें सेफ है या नहीं!
एक पॉपुलर मिथ है कि पीरियड्स के दौरान पेनकिलर लेने से महिलाओं में इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा भी दवाई के कई साइड इफेक्ट्स बताए जाते हैं। लेकिन इस बात में क्या वाकई सच्चाई है? आइए जानते हैं इसपर गाइनेकोलॉजिस्ट की क्या राय है।
पीरियड्स एक नेचुरल प्रॉसेस है, जिससे एक महिला हर महीने गुजरती है। ये चार-पांच दिन बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं। इस दौरान मूड स्विंग्स, पेट, जांघ, कमर में दर्द, कमजोरी, जी मिचलाना जैसी कई चीजें एक महिला को फेस करनी पड़ती है, जो जाहिर है रोजमर्रा के काम को भी प्रभावित करती हैं। कई बार तो ये पीरियड्स का दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि पेनकिलर ही एक ऑप्शन दिखता है। हालांकि पेन किलर को ले कर भी कई सवाल बने रहते हैं। एक पॉपुलर मिथ है कि पीरियड्स के दौरान पेनकिलर लेने से महिलाओं में इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा भी दवाई के कई साइड इफेक्ट्स बताए जाते हैं। इसी डर की वजह से कई महिलाएं तेज दर्द के बावजूद भी पेनकिलर लेने से परहेज करती हैं। लेकिन इस बात में क्या वाकई सच्चाई है? आइए जानते हैं इसपर गाइनेकोलॉजिस्ट की क्या राय है।
पीरियड्स के दर्द में पेनकिलर लेना सेफ है या नहीं?
गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ सुप्रिया कहती हैं कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पीरियड्स में दर्द होना बहुत नॉर्मल है। लगभग 70 प्रतिशत लड़कियां पीरियड्स के दौरान तेज दर्द महसूस करती हैं। हालांकि ये दर्द सिर्फ शुरुआती एक या डेढ़ दिन तक ही रहता है। इसे 'प्राइमरी डिस्मेनोरिया' कहा जाता है। इस दौरान अगर आप 1-2 टेबलेट ले लेती हैं, तो इससे कोई भी समस्या नहीं होती है।
क्या पीरियड्स में पेनकिलर लेने से इनफर्टिलिटी का खतरा बढ़ता है?
पीरियड्स में तेज दर्द के बावजूद भी महिलाएं दवा इसलिए नहीं लेती हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पीरियड्स में दवा लेने से इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ता है। डॉ सुप्रिया कहती हैं इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप पीरियड्स के शुरुआती दिनों में एक या दो टैबलेट ले रही हैं, तो ये सेफ होता है। इससे आपकी फर्टिलिटी पर किसी भी तरह का बुरा असर नहीं होता है।
कब होती है चिंता वाली बात
गाइनेकोलॉजिस्ट कहती हैं कि चिंता वाली बात तब है जब पीरियड्स का दर्द लगातार 3-4 दिनों तक बना रहे या पीरियड्स शुरू होने से पहले ही तेज दर्द शुरू हो जाए। इस दौरान अगर आप कई टैबलेट खा लेती हैं, तो बॉडी पर नेगेटिव असर पड़ता है। ज्यादा मात्रा में पेन किलर लेने से किडनी और लिवर पर असर पड़ सकता है।
पीरियड्स में ज्यादा तेज दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाएं
डॉ सुप्रिया कहती हैं कि अगर आपको बहुत ही तेज पीरियड्स पेन होता है और ये दर्द कई दिनों तक चलता है, साथ ही पीरियड होने से पहले ही दर्द होना शुरू हो जाता है, तो एक बार अपनी गाइनेकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। यह एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस या अन्य गाइनोलॉजिकल समस्याओं का संकेत हो सकता है। ऐसे में लगातार पेनकिलर खाते रहना समझदारी नहीं है, बल्कि एक बार डॉक्टर से मिल लेना सही है।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।