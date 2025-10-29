क्या काले धब्बे वाला प्याज सेहत के लिए सुरक्षित है? जानें एक्सपर्ट की राय और सुरक्षा के उपाय

संक्षेप: Is it safe to eat onion with black marks : ज्यादातर मामलों में प्याज पर काले निशान फफूंदी लगने से बनते हैं, जो अक्सर एस्परगिलस नाइजर नाम के एक फंगस की वजह से पैदा होती है। ये फंगस गर्म और नमी वाले माहौल में पनपती है और प्याज की बाहरी परत पर काले या भूरे धब्बों के रूप में दिखती है।

सलाद की प्लेट सजानी हो या ग्रेवी वाली सब्जी का बढ़ाना हो जायका, प्याज के बिना दोनों ही काम अधूरे लग सकते हैं। प्याज लगभग हर भारतीय रसोई का जरूरी हिस्सा होता है। लेकिन अगर उस पर काले निशान दिख जाएं तो मन में यह सवाल आना लाजमी है, कि क्या ये प्याज वाकई खाने लायक है? अगर आपके मन में भी कई बार यह सवाल आता है तो बता दें, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि वो काले दाग किस वजह से बने हैं।

प्याज पर क्यों नजर आते हैं काले निशान? सीके बिड़ला अस्पताल की क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. दीपाली शर्मा कहती हैं कि, ज्यादातर मामलों में प्याज पर काले निशान फफूंदी (mold) लगने से बनते हैं, जो अक्सर एस्परगिलस नाइजर (Aspergillus niger) नाम के एक फंगस की वजह से पैदा होती है। ये फंगस गर्म और नमी वाले माहौल में पनपती है और प्याज की बाहरी परत पर काले या भूरे धब्बों के रूप में दिखती है।

क्या काले धब्बों वाली प्याज खाना सुरक्षित है? प्याज पर नजर आने वाले काले धब्बे भले ही प्याज के अंदर तक न पहुंचे हों, लेकिन ऐसे प्याज खाने के लिए सुरक्षित नहीं माने जाते हैं। ये फफूंदी मायकोटॉक्सिन (mycotoxin) नाम के ज़हरीले पदार्थ बना सकती है, जो एलर्जी, सांस की दिक्कत या पेट खराब जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। भले ही आप ऊपर से खराब हिस्सा काट दें, लेकिन फफूंदी के सूक्ष्म कण प्याज के अंदर तक जा चुके हो सकते हैं।

हर काला निशान फफूंदी नहीं होता जी हां, यह सच है कि प्या पर नजर आने वाला हर काला निशान फफूंदी नहीं होता है। कभी-कभी प्याज पर मिट्टी, धूल या राख जैसी चीजें चिपकने से भी प्याज पर काले दाग नजर आने लगते हैं। अगर ऐसे दाग आसानी से पोंछे या धोए जा सकें, प्याज भीतर से सख्त हो, उसमें कोई बदबू या चिपचिपापन न हो, तो उसे धोकर, छीलकर और पकाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्याज को कैसे करें स्टोर प्याज पर फफूंदी न लगे, इसके लिए उसे हमेशा ठंडी, सूखी,सीधी धूप से दूर और हवादार जगह पर रखें। प्याज को कभी भी प्लास्टिक के बैग में न रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने से प्याज में मौजूद नमी भीतर ही फंस जाती है और प्याज जल्दी खराब होने लगता है।