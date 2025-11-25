Hindustan Hindi News
क्या टाइप 2 डायबिटीज रोगियों के लिए मेवों का सेवन सुरक्षित है? ये हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की सलाह

Tue, 25 Nov 2025 10:07 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
डायबिटीज मेलिटस (DM) आज दुनिया की सबसे बड़ी मेटाबॉलिक समस्याओं में से एक है। दुनियाभर में लगभग हर 10–11 में से 1 वयस्क इससे प्रभावित है, और इसकी दर लगातार चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। बता दें, डायबिटीज मेलिटस (DM) एक पुरानी बीमारी है जिसमें शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता, जिससे रक्त में शर्करा (ग्लूकोज) का स्तर बढ़ जाता है। हालांकि जीवनशैली में सुधार-विशेष रूप से खानपान से जुड़ी आदतें-टाइप 2 डायबिटीज (T2DM) को अच्छे से नियंत्रित रखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं।

क्या कहती हैं फोर्टिस अस्पताल की एंडोक्राइनोलॉजिस्ट?

फोर्टिस अस्पताल की एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. अनु मैथ्यू कहती हैं कि डायबिटीज मेलिटस (DM) के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए वर्तमान स्वास्थ्य दिशानिर्देश टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को नियमित रूप से नट्स (मेवे) का सेवन करने की सलाह देते हैं। आमतौर पर लिए जाने वाले मेवे जैसे बादाम, काजू, मूंगफली, हेजलनट और पिस्ता पोषण से भरपूर होते हैं। इनमें विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सिडेंट और हेल्दी फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।

क्या कहते हैं वैज्ञानिक शोध ?

कई अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित रूप से मेवे खाने से-

-फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कम होता है

-इंसुलिन रेजिस्टेंस घटती है

- HbA1c में सुधार होता है

-OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) के परिणाम बेहतर आते हैं

साथ ही, हफ्ते में 5 या उससे ज्यादा सर्विंग्स (प्रति सर्विंग 20–30 ग्राम) मेवे लेने से स्वास्थ्य परिणाम और भी बेहतर पाए गए हैं।

डायबिटीज में नट्स का सेवन क्यों खास हैं?

-मेवों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है।

-ये फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं।

-इनका नियमित सेवन डायबिटीज होने के जोखिम को भी कम कर सकता है।

-ये भोजन के बाद ब्लड शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने में मदद करते हैं।

हालांकि, ध्यान रहे कि हर चीज की तरह मेवों के सेवन में भी संतुलन बनाए रखना (moderation) जरूरी है।

बादाम

अप्रैल 2011 में मेटाबॉलिज्म जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, बादाम खाने से ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बादाम खाने से ऑक्सीडेटिव तनाव भी कम हो सकता है, जो मधुमेह और हृदय रोगों का कारण बनता है। बादाम के पूरे फायदे लेने के लिए उन्हें रात भर पानी में भिगोकर रखने के बाद सुबह उसकी बाहरी परत छीलकर खाएं।

अखरोट

अखरोट को रातभर पानी में भिगोकर रखने के बाद सुबह इनका सेवन करें। अगर आप मधुमेह रोगी हैं या उच्च ट्राइग्लिसराइड्स की समस्या से जूझ रहे हैं, तो अखरोट का सेवन आपकी सेहत के लिए जादू की तरह काम कर सकता है। उपवास के दौरान अखरोट का सेवन इंसुलिन के स्तर को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है।

पिस्ता

हेल्दी फैट और प्रोटीन के गुणों से भरपूर, पिस्ता आपको लंबे समय तक तृप्त रखकर इंसुलिन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रखने में मदद करता है। रिव्यू ऑफ डायबिटिक स्टडीज द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, पिस्ता खाने से रक्त शर्करा के स्तर को प्राकृतिक रूप से बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसके लाभों को प्राप्त करने के लिए मेवों का सेवन सीमित मात्रा में करने की सलाह दी जाती है।

डायबिटीज में नट्स खाते समय ध्यान रखें ये बातें

1. पोर्शन साइज पर ध्यान दें

एक मुट्ठी नट्स को एक अनुमानित सर्विंग माना जा सकता है। उदाहरण के लिए-

-6–8 बादाम

-3–4 पिस्ता

-थोड़ी सी मूंगफली

2. पैक्ड नट्स में अतिरिक्त चीनी से बचें

बाजार में मिलने वाले शुगर-कोटेड या फ्लेवर्ड नट्स ब्लड शुगर बढ़ा सकते हैं। इनका सेवन करने से बचें।

3. अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर खाएं

मेवे फाइबर और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं, जिससे वे भोजन के साथ मिलकर ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करते हैं।

4. उत्तम ‘मिड-डे हेल्दी स्नैक’

जब भूख लगे लेकिन भारी खाना नहीं खाना हो, मेवे एक बेहतरीन विकल्प हो सकता हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
