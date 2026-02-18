Hindustan Hindi News
प्रेग्नेंसी में रोज अंडा खाना चाहिए या नहीं? जानें गायनेकोलॉजिस्ट की राय

Feb 18, 2026 05:13 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
प्रेग्नेंसी के दौरान सही डाइट मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बेहद जरूरी होती है। ऐसे में अंडे को लेकर कई सवाल उठते हैं। क्या गर्भावस्था में अंडा खाना सुरक्षित है और इसके क्या फायदे होते हैं, आइए जानें।

प्रेग्नेंसी में रोज अंडा खाना चाहिए या नहीं? जानें गायनेकोलॉजिस्ट की राय

गर्भावस्था के दौरान महिला का खानपान सिर्फ उसकी सेहत ही नहीं, बल्कि होने वाले बच्चे के विकास से भी सीधे जुड़ा होता है। ऐसे में यह सवाल अक्सर उठता है कि प्रेग्नेंसी में अंडे खाना सुरक्षित है या नहीं? और अगर हां, तो इसके क्या फायदे हैं। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ Dr. Vaidehi Marathe ने अंडों को गर्भावस्था में एक बेहद उपयोगी और किफायती सुपरफूड बताया है।

प्रेग्नेंसी में अंडे क्यों जरूरी हैं?

अंडे में मौजूद पोषक तत्व गर्भावस्था के हर चरण में मां और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। खास बात यह है कि अंडा आसानी से पचने वाला और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन है।

अंडे में मौजूद जरूरी पोषक तत्व

  1. फर्स्ट क्लास प्रोटीन: अंडे में उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन होता है, जो बच्चे की ग्रोथ और मां के शरीर के टिशूज़ की मरम्मत के लिए बेहद जरूरी है। यह मांसपेशियों को मजबूत रखने में भी मदद करता है।
  2. कोलीन (Choline): कोलीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी अक्सर गर्भावस्था में देखी जाती है। यह बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है।
  3. विटामिन D: अंडा विटामिन D का अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। यह मां और बच्चे दोनों के लिए जरूरी है।
  4. आयरन और विटामिन B12: गर्भावस्था में एनीमिया की समस्या आम है। अंडे में मौजूद आयरन और विटामिन B12 हीमोग्लोबिन बढ़ाने और थकान कम करने में मदद करते हैं।
  5. ओमेगा-3 फैटी एसिड: अगर आप फोर्टिफाइड अंडे खाती हैं, तो उनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो बच्चे के दिमाग और आंखों के विकास के लिए फायदेमंद है।

प्रेग्नेंसी में अंडे खाते समय जरूरी सावधानियां

  • हमेशा पूरी तरह पके हुए अंडे खाएं
  • हाफ फ्राई, कच्चा अंडा या लिक्विड योक से बचें
  • अच्छी तरह पकाने से इन्फेक्शन और साल्मोनेला बैक्टीरिया का खतरा कम होता है
  • अगर आपको अंडे से एलर्जी है या डॉक्टर ने मना किया है, तो उनकी सलाह जरूर मानें

क्या रोज अंडा खाना सुरक्षित है?

अधिकांश महिलाओं के लिए दिन में 1 अंडा सुरक्षित माना जाता है। हालांकि, हर प्रेग्नेंसी अलग होती है, इसलिए सही मात्रा के लिए डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेना बेहतर है।

हेल्थ नोट: अगर आप वेगन नहीं हैं, तो प्रेग्नेंसी में अंडा एक सस्ता, आसान और पोषण से भरपूर सुपरफूड है। यह मां की सेहत को मजबूत करता है और बच्चे के स्वस्थ विकास में अहम भूमिका निभाता है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

