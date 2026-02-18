प्रेग्नेंसी में रोज अंडा खाना चाहिए या नहीं? जानें गायनेकोलॉजिस्ट की राय
प्रेग्नेंसी के दौरान सही डाइट मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बेहद जरूरी होती है। ऐसे में अंडे को लेकर कई सवाल उठते हैं। क्या गर्भावस्था में अंडा खाना सुरक्षित है और इसके क्या फायदे होते हैं, आइए जानें।
गर्भावस्था के दौरान महिला का खानपान सिर्फ उसकी सेहत ही नहीं, बल्कि होने वाले बच्चे के विकास से भी सीधे जुड़ा होता है। ऐसे में यह सवाल अक्सर उठता है कि प्रेग्नेंसी में अंडे खाना सुरक्षित है या नहीं? और अगर हां, तो इसके क्या फायदे हैं। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ Dr. Vaidehi Marathe ने अंडों को गर्भावस्था में एक बेहद उपयोगी और किफायती सुपरफूड बताया है।
प्रेग्नेंसी में अंडे क्यों जरूरी हैं?
अंडे में मौजूद पोषक तत्व गर्भावस्था के हर चरण में मां और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। खास बात यह है कि अंडा आसानी से पचने वाला और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन है।
अंडे में मौजूद जरूरी पोषक तत्व
- फर्स्ट क्लास प्रोटीन: अंडे में उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन होता है, जो बच्चे की ग्रोथ और मां के शरीर के टिशूज़ की मरम्मत के लिए बेहद जरूरी है। यह मांसपेशियों को मजबूत रखने में भी मदद करता है।
- कोलीन (Choline): कोलीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी अक्सर गर्भावस्था में देखी जाती है। यह बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है।
- विटामिन D: अंडा विटामिन D का अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। यह मां और बच्चे दोनों के लिए जरूरी है।
- आयरन और विटामिन B12: गर्भावस्था में एनीमिया की समस्या आम है। अंडे में मौजूद आयरन और विटामिन B12 हीमोग्लोबिन बढ़ाने और थकान कम करने में मदद करते हैं।
- ओमेगा-3 फैटी एसिड: अगर आप फोर्टिफाइड अंडे खाती हैं, तो उनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो बच्चे के दिमाग और आंखों के विकास के लिए फायदेमंद है।
प्रेग्नेंसी में अंडे खाते समय जरूरी सावधानियां
- हमेशा पूरी तरह पके हुए अंडे खाएं
- हाफ फ्राई, कच्चा अंडा या लिक्विड योक से बचें
- अच्छी तरह पकाने से इन्फेक्शन और साल्मोनेला बैक्टीरिया का खतरा कम होता है
- अगर आपको अंडे से एलर्जी है या डॉक्टर ने मना किया है, तो उनकी सलाह जरूर मानें
क्या रोज अंडा खाना सुरक्षित है?
अधिकांश महिलाओं के लिए दिन में 1 अंडा सुरक्षित माना जाता है। हालांकि, हर प्रेग्नेंसी अलग होती है, इसलिए सही मात्रा के लिए डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेना बेहतर है।
हेल्थ नोट: अगर आप वेगन नहीं हैं, तो प्रेग्नेंसी में अंडा एक सस्ता, आसान और पोषण से भरपूर सुपरफूड है। यह मां की सेहत को मजबूत करता है और बच्चे के स्वस्थ विकास में अहम भूमिका निभाता है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।