'वर्कआउट जल्दी दूर करता है मोटापा', एंटी-ओबेसिटी डे पर जानें मोटापे से जुड़े 5 मिथक और उनकी सच्चाई

Myths and facts related to obesity : आज दुनियाभर के लोगों के बीच मोटापा एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। जरूरत से ज्यादा मोटापा ना सिर्फ व्यक्ति की पर्सनालिटी खराब करता है बल्कि हार्ट डिजीज, कैंसर, फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। यही वजह है कि हर साल मोटापे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 26 नवंबर को एंटी-ओबेसिटी डे 2025 (Anti-Obesity Day 2025) मनाया जाता है। इस खास दिन को मनाने का उद्देश्य मोटापे के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना और इसके गंभीर स्वास्थ्य खतरों के प्रति सचेत करना है। आज एंटी-ओबेसिटी डे (Anti-Obesity Day) के खास मौके पर मोटापे से जुड़े कुछ फेमस मिथक और उनकी सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जिसमें मदद करेंगे सीके बिड़ला अस्पताल के जीआई (गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल)और बैरिएट्रिक सर्जन डॉ. सुखविंदर सिंह सग्गू। डॉ. सुखविंदर कहते हैं कि आज के समय में मोटापा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती सेहत संबंधी समस्याओं में से एक है। जिसके बारे में बातें तो खूब होती हैं, लेकिन कई गलतफहमियां लोगों को सही इलाज और सही रास्ता चुनने से रोक देती हैं। मोटापा समझने और सही तरीके से संभालने के लिए सच जानना बहुत जरूरी है।

मोटापे से जुड़े कुछ फेमस मिथक और उनकी सच्चाई मिथक 1: मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने से आता है सच: ज्यादा खाना एक कारण हो सकता है, लेकिन मोटापा सिर्फ खाने की वजह से नहीं होता। जेनेटिक्स (वंशानुगत कारण), हार्मोनल दिक्कतें, तनाव, दवाइयां, नींद की कमी, मेटाबॉलिक रेट, और लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर वजन बढ़ाते हैं। कई लोग कम खाते हुए भी वजन बढ़ने से परेशान रहते हैं, खासकर हाइपोथायरायडिज्म (Hypothyroidism), पीसीओएस (PCOS) या या इंसुलिन प्रतिरोध (insulin resistance) जैसी समस्याओं में।

मिथक 2: मोटापा सिर्फ इच्छाशक्ति की कमी है सच: इसे सिर्फ ‘इच्छाशक्ति’ समझना विज्ञान को नजरअंदाज करना जैसा है। मोटापा एक मेडिकल कंडीशन है, कोई कमजोरी या आलस नहीं। शरीर में लेप्टिन, इंसुलिन, और ग्रेलिन जैसे हार्मोन भूख और फैट स्टोरेज कंट्रोल करते हैं। जिन लोगों को मोटापे की दिक्कत होती है, उनके शरीर में वजन कम करने में जैविक बाधाएं होती हैं। सिर्फ ‘और कोशिश करो’ कहने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि उचित मेडिकल सपोर्ट और सही गाइडेंस की जरूरत भी होती है।

मिथक 3: क्रैश डाइट और डिटॉक्स टी जल्दी वजन कम कर देती है

सच: क्रैश डाइट से वजन तो घट सकता है, लेकिन यह मेटाबॉलिज्म को धीमा करके मसल्स भी कम कर देती है। बाद में वजन पहले से ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसे ‘Yo-Yo’ effect कहते हैं। डिटॉक्स टी और फैड डाइट ज्यादातर मार्केटिंग ट्रिक्स हैं, विज्ञान नहीं। वजन धीरे और स्थायी तरीके से तभी कम होता है जब डाइट, एक्सरसाइज, व्यवहार में बदलाव और जरूरत पड़ने पर मेडिकल इलाज साथ में किया जाए।

मिथक 4: सिर्फ एक्सरसाइज से मोटापा ठीक हो सकता है

सच: मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन असल वजन 80 प्रतिशत डाइट और मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करता है और बाकी बचा लगभग 20 प्रतिशत एक्सरसाइज का हिस्सा है। अगर डाइट और लाइफस्टाइल सही न हों, तो सिर्फ एक्सरसाइज से वजन कम होना मुश्किल है। पर्सनलाइज्ड प्लान, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, नींद, तनाव नियंत्रण और जरूरत पड़ने पर दवाई, सब शामिल हों, वही असरदार होता है।

मिथक 5: मोटापा सिर्फ बड़ों को होता है

सच: आजकल बच्चे और किशोर भी भारी संख्या में मोटापे का शिकार हो रहे हैं। खराब खानपान, बाहर खेलने का कम समय, स्क्रीन टाइम, मीठे और जंक फूड की आदत, और जेनेटिक्स, ये सब मिलकर वजन बढ़ाते हैं। ऐसे बच्चों में आगे चलकर डायबिटीज, हार्ट रोग, हार्मोनल दिक्कतें और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।