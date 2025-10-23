Hindustan Hindi News
Anita Hassanandani workout routine for fit and toned figure
44 साल की उम्र में कैसे फिट रहती हैं अनीता हसनंदानी, जानें सीक्रेट्स

संक्षेप: अनीता हसनंदानी 44 साल की उम्र में भी अपने फिगर को मेनटेन किए हुए हैं। वह कभी भी वर्कआउट स्किप नहीं करतीं और वह कुछ खास एक्सरसाइज रोजाना करती हैं। चलिए उनके फिटनेस सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं।

Thu, 23 Oct 2025 04:15 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने टीवी से लेकर फिल्मों तक का सफर तय किया है। उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हैं और फिटनेस के भी। मां बनने के बाद अनीता ने फैट टू फिट वाली जर्नी तय कर लोगों को हैरान कर दिया था। अब अनीता ने बताया है कि वह फिट रहने के लिए क्या करती हैं। वह वर्कआउट करना कभी नहीं भूलती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टा पर पोस्ट की थी, जिसमें वही जिम करती हुई दिख रही हैं। चलिए आपको बताते हैं अनीता फिटनेस के लिए क्या करती हैं और उनका रूटीन क्या है।

केटलबेल स्विंग

अनीता वर्कआउट में केटलबेल स्विंग जरूर करती हैं। इसे करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शारीरिक शक्ति बढ़ती है और शरीर का संतुलन भी बेहतर होता है। इससे हार्ट हेल्थ में भी सुधार होता है।

हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच

हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच शरीर के निचले हिस्से की एक्सरसाइज है। इसस पैर, घुटने, कमर की अच्छी कसरत हो जाती है। जो लोग लंबे समय तक बैठते हैं, उन्हें अनीता की तरह की ये एक्सरसाइज करनी चाहिए।

डेडलिफ्ट

अनीता डेली वर्कआउट रूटीन में डेडलिफ्ट भी करती हैं। इसमें शरीर की मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं और बॉडी पेन में राहत दिलाता है। डेडलिफ्ट में एक भारी बारबेल को उठाना होता है और उसे ऊपर नीचे करना होता है।

डायट

अनीता के खाने की बात करें तो वह हेल्दी और प्रोटीन रिच डायट लेती हैं। उनके ब्रेकफास्ट में दलिया, ओट्स जैसी चीजें होती हैं। फिर लंच में दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सलाद होता है। अनीता रात में हल्का खाना खाती हैं।

नो शुगर

अनीता शुगरी आइटम बिल्कुल नहीं खाती हैं और जंक-ऑयली फूड्स से भी दूर रहती हैं। वह महीने में एक बार चीट डे मनाती हैं लेकिन उसमें भी लिमिट में खाती हैं।

ड्रिंकिंग हैबिट

अनीता दिनभर में 3-4 लीटर पानी पी लेती हैं। इसके अलावा वह जूस या नारियल पानी भी पीती हैं। इससे उनका शरीर हाइड्रेटेड रहता है।

Deepali Srivastava

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है।
