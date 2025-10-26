Hindustan Hindi News
अमेरिका के डॉक्टर ने बताया- रेड वाइन पीने से महिलाओं को हो सकती हैं ये बीमारियां

संक्षेप: ज्यादातर लोगों को लगता है कि रेड वाइन पीने से सेहत और स्किन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। यूरोपियन स्टडी के मुताबिक, वाइन भी शराब की कैटेगरी में आती है और ये शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। महिलाओं के शरीर पर वाइन से ज्यादा नुकसान हो रहे हैं और कई घातक बीमारियां होती है।

Sun, 26 Oct 2025 04:46 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों ही शराब का सेवन करने लगे हैं। ऐसा कहा जाता है कि रेड वाइन पीने से सेहत को कई तरह के फायदे होते हैं और इससे स्किन भी ग्लो करती है। लेकिन यूरोपियन स्टडी के मुताबिक, रेड वाइन से फायदे कम नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। महिलाएं यंग दिखने के लिए रेड वाइन पीती हैं लेकिन उनके शरीर में कई खतरनाक बीमारियां बनने लगी हैं। अगर आप भी रेड वाइन को अच्छा समझकर पी रही हैं, तो सतर्क हो जाइये। चलिए बताते हैं रेड वाइन से किन बीमारियों के होने का खतरा है।

रेड वाइन क्या है

कहा जाता है रेड वाइन अंगूर से बनाई जाती है और इसमें कुछ टेस्ट और कलर को मिक्स किया जाता है। लेकिन कुछ ही वाइन ऐसी हैं, जो असली अंगूर से बन रही है, बाकि केमिकल या सिर्फ कलर ही होती हैं। असली वाइन फायदेमंद हो सकती है लेकिन आर्टिफिशियल वाइन पीने से सेहत को कोई फायदा नहीं होगा।

ब्रेस्ट कैंसर

महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले खूब देखे जा रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर का ताल्लुक रेड वाइन पीने वालों से भी है। स्टडी के मुताबिक, रेड वाइन का ज्यादा सेवन करने वाली महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा रहता है।

हार्ट अटैक

हार्ट अटैक होना भी आजकल सामान्य हो चुका है और ये काफी कम उम्र में हो रहा है। रेड वाइन एक तरह की शराब है और इसे पीने से भी दिल का दौरा पड़ना या फिर दिल से जुड़ी बीमारी का होना संभव है।

एसोफैजियल कैंसर

रेड वाइन ज्यादा पीने से एसोफैजियल कैंसर भी हो सकता है। ये गले से पेट तक को जोड़ने वाली नली में होता है, जिसके जरिए खाना पेट तक आता है। इस नली में कैंसर अंदर की ओर हो जाता है। रेड वाइन पीने से एसोफैजियल कैंसर का खतरा भी रहता है।

वजन बढ़ना

महिलाओं को बढ़ते वजन की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। रेड वाइन ज्यादा पीने से वेट गेन तेजी से होता है। मोटापा कई बीमारियां लेकर आता है और महिलाओं को खासतौर पर प्रेग्नेंसी में देरी या इश्यू होता है।

