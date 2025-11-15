Hindustan Hindi News
थकान, कमजोरी और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद- मोरिंगा ड्रिंक बना हेल्थ ट्रेंड

थकान, कमजोरी और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद- मोरिंगा ड्रिंक बना हेल्थ ट्रेंड

संक्षेप: मोरिंगा को 'सुपरफूड' कहा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियों में प्रोटीन, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन, विटामिन A, C और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। मोरिंगा से बना ड्रिंक शरीर को कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ देता है।

Sat, 15 Nov 2025 04:01 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सहजन की पत्तियों (Moringa Leaves) से तैयार होने वाला मोरिंगा ड्रिंक इन दिनों स्वास्थ्य जगत में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। इसे सुपरफूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम, विटामिन A, B, C और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। विशेषज्ञों के अनुसार, रोजाना मोरिंगा ड्रिंक का सेवन शरीर को तेजी से ऊर्जा देता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। इसे हर उम्र का व्यक्ति अपनी डाइट में शामिल कर सकता है- बशर्ते उचित मात्रा में इसका सेवन किया जाए।

  • इम्यूनिटी बढ़ाने में बेहद कारगर- मोरिंगा ड्रिंक में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स संक्रमण और वायरल बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। मौसम बदलने पर यह शरीर की सुरक्षा ढाल को मजबूत रखने में मदद करता है।
  • शरीर को करता है डिटॉक्स- यह ड्रिंक लिवर को साफ करता है, टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। कई लोग इसे सुबह खाली पेट पीने की सलाह देते हैं जिससे पाचन और त्वचा दोनों पर अच्छा असर दिखता है।
  • एनर्जी और कमजोरी में राहत- मोरिंगा प्राकृतिक रूप से आयरन का बेहतरीन स्रोत है जो एनीमिया, थकान और कमजोरी जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इसके मिनरल्स हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं।
  • ब्लड शुगर कंट्रोल में मददगार- इसमें मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है, इसलिए डायबिटीज मैनेजमेंट में इसे उपयोगी माना जाता है।
  • वजन घटाने में सहायक- मोरिंगा ड्रिंक मेटाबॉलिज़्म को तेज करता है, भूख को नियंत्रित करता है और फैट बर्निंग को बढ़ाता है। नियमित सेवन वजन घटाने के प्रयास में सहायक हो सकता है।
  • त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद- एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को ग्लोइंग बनाते हैं, झुर्रियों को कम करते हैं और बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।

कैसे बनाएं? मोरिंगा ड्रिंक बनाने के लिए 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर को एक गिलास गर्म पानी में मिलाएं। चाहें तो कुछ बूंदें नींबू रस भी डालें। ताजी पत्तियों से बनाने के लिए इन्हें पानी के साथ ब्लेंड कर छान लें। इसे सुबह खाली पेट पीने से अधिक लाभ मिलता है।

