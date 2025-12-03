बढ़ती शुगर से लेकर बाल झड़ने तक- अमरूद के पत्ते हैं बेहद असरदार

अमरूद फल जितना पौष्टिक होता है, उसकी पत्तियां उससे कहीं अधिक औषधीय गुणों से भरपूर मानी जाती हैं। आयुर्वेद में सदियों से इन्हें पाचन दुरुस्ती, त्वचा रोग, बालों की मजबूती, डायबिटीज और संक्रमणों से बचाव के लिए उपयोग किया जाता रहा है। इनमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट्स, फ्लेवोनोइड्स, टैनिन, विटामिन C और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की कई आंतरिक और बाहरी समस्याओं को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में मदद करते हैं। अमरूद की पत्तियों का सेवन चाय के रूप में, पेस्ट बनाकर या फिर उबालकर किया जा सकता है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।