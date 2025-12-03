Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थAmazing Health Benefits of Guava Leaves Backed by Ayurveda
बढ़ती शुगर से लेकर बाल झड़ने तक- अमरूद के पत्ते हैं बेहद असरदार

बढ़ती शुगर से लेकर बाल झड़ने तक- अमरूद के पत्ते हैं बेहद असरदार

संक्षेप:

अमरूद के पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं जो पाचन से लेकर त्वचा और बालों तक कई समस्याओं में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण इन्हें और भी खास बनाते हैं।

Wed, 3 Dec 2025 04:02 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमरूद फल जितना पौष्टिक होता है, उसकी पत्तियां उससे कहीं अधिक औषधीय गुणों से भरपूर मानी जाती हैं। आयुर्वेद में सदियों से इन्हें पाचन दुरुस्ती, त्वचा रोग, बालों की मजबूती, डायबिटीज और संक्रमणों से बचाव के लिए उपयोग किया जाता रहा है। इनमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट्स, फ्लेवोनोइड्स, टैनिन, विटामिन C और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की कई आंतरिक और बाहरी समस्याओं को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में मदद करते हैं। अमरूद की पत्तियों का सेवन चाय के रूप में, पेस्ट बनाकर या फिर उबालकर किया जा सकता है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमरूद की पत्तियों के प्रमुख फायदे:

  • पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं: अमरूद के पत्तों में मौजूद प्राकृतिक कंपाउंड पाचन को बेहतर बनाते हैं। यह एसिडिटी, पेट दर्द, दस्त और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं में राहत देते हैं। इसकी चाय आंतों को शांत करने में मदद करती है।
  • डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद: अमरूद के पत्ते ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इनमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ग्लूकोज अवशोषण को धीमा करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारते हैं।

ये भी पढ़ें:डॉ.वैसिली के हेल्थ टिप्स: ब्लड शुगर नेचुरली कैसे करें कंट्रोल?
  • वजन घटाने में मददगार: अमरूद के पत्तों की चाय शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और फैट जमा होने से रोकती है। यह कैलोरी-फ्री और एंटीऑक्सीडेंट-रिच डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करती है।
  • त्वचा के लिए नेचुरल उपचार: अमरूद के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण यह मुंहासों, दाग-धब्बों और स्किन एलर्जी में राहत देते हैं। इसका पेस्ट त्वचा को साफ और ग्लोइंग बनाता है।
  • बालों को बनाएं मजबूत: इन पत्तों में फ्लेवोनॉइड्स और विटामिन मौजूद होते हैं जो बालों की जड़ों को पोषण देते हैं। इससे हेयरफॉल कम होता है और डैंड्रफ की समस्या में भी राहत मिलती है।
  • इम्यूनिटी को बढ़ाता है: अमरूद के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C शरीर की प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और बार-बार होने वाली बीमारियों से बचाते हैं।
  • दांत और मसूड़ों के लिए फायदेमंद: अमरूद के पत्तों से कुल्ला करने से मसूड़ों की सूजन, खून आना और मुंह के संक्रमण में राहत मिलती है। इसका एंटीमाइक्रोबियल गुण ओरल हेल्थ को बेहतर बनाता है।
  • कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ में सहायक: नियमित सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और हृदय स्वस्थ रहता है। एंटीऑक्सीडेंट दिल की धमनियों को साफ रखने में मदद करते हैं।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। डाइट में शामिल करने से पहले या फिर किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।