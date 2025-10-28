खूबसूरती, फिटनेस और हेल्दी दिल का सुपरफूड! भीगे अखरोट खाने के फायदे

Health Benefits of Soaked Walnuts: अखरोट को 'ब्रेन फूड' कहा जाता है क्योंकि इसका आकार दिमाग जैसा होता है और यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन और फाइबर शरीर के संपूर्ण विकास में मदद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीगे हुए अखरोट खाने से इनका असर दोगुना हो जाता है? भिगोने से अखरोट में मौजूद फाइटिक एसिड कम हो जाता है जिससे इसके पोषक तत्व शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित हो पाते हैं। साथ ही, भीगे अखरोट पाचन में हल्के होते हैं और कब्ज या गैस जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाते हैं। अगर आप दिन की शुरुआत हेल्दी तरीके से करना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट 2–3 भीगे अखरोट खाना एक आदर्श आदत है।