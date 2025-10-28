खूबसूरती, फिटनेस और हेल्दी दिल का सुपरफूड! भीगे अखरोट खाने के फायदे
संक्षेप: अखरोट पोषक तत्वों का खजाना माने जाते हैं लेकिन अगर इन्हें रातभर भिगोकर खाया जाए तो इनके फायदे और भी बढ़ जाते हैं। भीगे हुए अखरोट ना केवल दिमाग को तेज करते हैं बल्कि हृदय, पाचन और त्वचा के लिए भी अच्छे हैं। यहां जानें भीगे अखरोट खाने के अन्य फायदे-
Health Benefits of Soaked Walnuts: अखरोट को 'ब्रेन फूड' कहा जाता है क्योंकि इसका आकार दिमाग जैसा होता है और यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन और फाइबर शरीर के संपूर्ण विकास में मदद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीगे हुए अखरोट खाने से इनका असर दोगुना हो जाता है? भिगोने से अखरोट में मौजूद फाइटिक एसिड कम हो जाता है जिससे इसके पोषक तत्व शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित हो पाते हैं। साथ ही, भीगे अखरोट पाचन में हल्के होते हैं और कब्ज या गैस जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाते हैं। अगर आप दिन की शुरुआत हेल्दी तरीके से करना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट 2–3 भीगे अखरोट खाना एक आदर्श आदत है।
भीगे हुए अखरोट खाने के फायदे
- दिल को रखते हैं स्वस्थ: यह ‘गुड फैट’ यानी मोनोसैचुरेटेड फैट से भरपूर होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखकर हृदय रोगों से बचाव करते हैं।
- पाचन सुधारते हैं: भीगे हुए अखरोट फाइबर से भरपूर होते हैं जो कब्ज से राहत देते हैं और आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं।
- वजन नियंत्रण में मदद: अखरोट में मौजूद हेल्दी फैट और प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरे होने का एहसास देते हैं जिससे ओवरईटिंग से बचा जा सकता है।
- दिमाग को तेज बनाते हैं: अखरोट में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन E दिमाग की कोशिकाओं को पोषण देते हैं जिससे याददाश्त और फोकस बेहतर होता है।
- त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद: इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन E त्वचा को ग्लोइंग बनाते हैं और बालों को मजबूती देते हैं।
- नींद और मूड में सुधार: अखरोट में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन बूस्टर्स होते हैं जो नींद की गुणवत्ता और मूड को बेहतर बनाते हैं।
कैसे खाएं भीगे हुए अखरोट?
2–3 अखरोट को रातभर पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट इन्हें खा लें। इसके अलावा आप इन्हें स्मूदी, सलाद या ओट्स में भी मिलाकर खा सकते हैं।
नोट: अधिक मात्रा में इनका सेवन करने से वजन बढ़ सकता है, संतुलित मात्रा ही लें। जिन लोगों को नट्स से एलर्जी है वे डॉक्टर की सलाह से ही खाएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।