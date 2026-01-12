Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थamazing health Benefits of eating soaked sprouted moong for womens Nutritionist heena reveals right way to eat
35+ महिलाओं को रोज खानी चाहिए भीगी हुई मूंग, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कितना मिलेगा प्रोटीन और क्या हैं फायदे

35+ महिलाओं को रोज खानी चाहिए भीगी हुई मूंग, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कितना मिलेगा प्रोटीन और क्या हैं फायदे

संक्षेप:

भीगी हुई मूंग कई लोग सुबह के नाश्ते से पहले खा लेते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो महिला-पुरुष दोनों के लिए फायदेमंद होता है। न्यूट्रिशनिस्ट हिना ने महिलाओं के लिए भीगी हुई मूंग खाने के फायदे गिनाए हैं।

Jan 12, 2026 09:54 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

30 की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं और हड्डियां कमजोर होने लगती है। ऐसे में महिलाओं के शरीर को आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम हर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। लेकिन औरतें खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती या फिर सही मात्रा में डायट नहीं ले पाती हैं। अगर आप वेज खाती हैं, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है भीगी हुई हरी मूंग। न्यूट्रिशनिस्ट हिना त्रिवेदी ने भीगी हुई हरी मूंग खाने के कई फायदे और इसमें कितने ग्राम प्रोटीन आपके शरीर को मिलेगा, सब डिटेल में बताया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भीगी हुई मूंग

हिना त्रिवेदी का कहना है कि मूंग दाल स्प्राउट्स एक हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर डायट मानी जाती है। वेज खाने वाले लोगों के लिए ये सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। इसमें विटामिन बी-6, विटामिन सी, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, कॉपर, फॉस्फोरस, फोलेट, राइबोफ्लेविन, मैग्नीशियम, प्रोटीन, नियासिन और थायमिन जैसे कई जरूरी तत्व होते हैं। अगर इसे 30 प्लस महिलाएं खाती हैं, तो उनके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और प्रोटीन की कमी भी नहीं होगी।

कितना होता है प्रोटीन

न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि अगर आप रोजाना सुबह 100 ग्राम भीगी हुई मूंग खाते हैं, तो आपको उससे 32 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 32 ग्राम प्रोटीन एक दिन के हिसाब से शरीर के लिए काफी अच्छा और फायदेमंद है। इतना प्रोटीन लेने पर आप पूरे दिन एक्टिव रह सकते हैं।

क्या-क्या फायदे हैं

पाचन तंत्र- भीगी हुई मूंग खाने से पाचन तंत्र बेहतर होता है। गट हेल्थ के लिए ये स्प्राउट्स जरूर खाने चाहिए। इससे न सिर्फ कब्ज, एसिडिटी की समस्या से छुटकारा मिलेगा बल्कि ये पेट को ठंडक भी पहुंचाती है।

वेट लॉस- डिलीवरी के बाद जो महिलाएं वजन कम करना चाहती हैं, उन्हें भी भीगी हुई मूंग खानी चाहिए। इससे वजन कम होता है और इसमें फायबर की मात्रा काफी ज्यादा और कैलोरी कम होती है। इससे आपका पेट भी भरा रहेगा।

इम्यूनिटी के लिए- भीगी हुई मूंग आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी खा सकते हैं। इसमें कई विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।

त्वचा और बाल- आपकी त्वचा ढीली, झुर्रियों से भरी या फिर खराब दिख रही है, तो भी भीगी हुई मूंग खाएं। भीगी हुई मूंग में ऐसे तत्व होते हैं, तो स्किन को अंदर से रिपेयर करते हैं। इससे बालों की ग्रोथ भी बेहतर होती है।

हड्डियों के लिए- कैल्शियम से भरपूर हरी मूंग को खाने से शरीर की हड्डियां मजबूत हो जाती है। सर्दी के मौसम में हड्डियों में दर्द, चिटकना, सूजन जैसी समस्या से आप राहत पा सकती हैं।

कैसे खाएं

रातभर के लिए मूंग को पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इसे साफ पानी से धोकर अलग करें और इसमें नींबू का रस डालकर या ऐसे ही खाएं। आप इसमें टमाटर, भीगा चना, नमक मिलाकर भी खा सकती हैं। ज्यादा मात्रा में खाने से बचें और किसी तरह की एलर्जी होने पर डॉक्टर की सलाह पर ही खाएं।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

ये भी पढ़ें:कैसे खिसक जाती है नाभि, किस जगह पर होता है दर्द? यहां जानें सबकुछ
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।