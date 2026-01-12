35+ महिलाओं को रोज खानी चाहिए भीगी हुई मूंग, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कितना मिलेगा प्रोटीन और क्या हैं फायदे

संक्षेप: भीगी हुई मूंग कई लोग सुबह के नाश्ते से पहले खा लेते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो महिला-पुरुष दोनों के लिए फायदेमंद होता है। न्यूट्रिशनिस्ट हिना ने महिलाओं के लिए भीगी हुई मूंग खाने के फायदे गिनाए हैं।

30 की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं और हड्डियां कमजोर होने लगती है। ऐसे में महिलाओं के शरीर को आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम हर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। लेकिन औरतें खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती या फिर सही मात्रा में डायट नहीं ले पाती हैं। अगर आप वेज खाती हैं, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है भीगी हुई हरी मूंग। न्यूट्रिशनिस्ट हिना त्रिवेदी ने भीगी हुई हरी मूंग खाने के कई फायदे और इसमें कितने ग्राम प्रोटीन आपके शरीर को मिलेगा, सब डिटेल में बताया है।

भीगी हुई मूंग हिना त्रिवेदी का कहना है कि मूंग दाल स्प्राउट्स एक हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर डायट मानी जाती है। वेज खाने वाले लोगों के लिए ये सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। इसमें विटामिन बी-6, विटामिन सी, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, कॉपर, फॉस्फोरस, फोलेट, राइबोफ्लेविन, मैग्नीशियम, प्रोटीन, नियासिन और थायमिन जैसे कई जरूरी तत्व होते हैं। अगर इसे 30 प्लस महिलाएं खाती हैं, तो उनके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और प्रोटीन की कमी भी नहीं होगी।

कितना होता है प्रोटीन न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि अगर आप रोजाना सुबह 100 ग्राम भीगी हुई मूंग खाते हैं, तो आपको उससे 32 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 32 ग्राम प्रोटीन एक दिन के हिसाब से शरीर के लिए काफी अच्छा और फायदेमंद है। इतना प्रोटीन लेने पर आप पूरे दिन एक्टिव रह सकते हैं।

क्या-क्या फायदे हैं पाचन तंत्र- भीगी हुई मूंग खाने से पाचन तंत्र बेहतर होता है। गट हेल्थ के लिए ये स्प्राउट्स जरूर खाने चाहिए। इससे न सिर्फ कब्ज, एसिडिटी की समस्या से छुटकारा मिलेगा बल्कि ये पेट को ठंडक भी पहुंचाती है।

वेट लॉस- डिलीवरी के बाद जो महिलाएं वजन कम करना चाहती हैं, उन्हें भी भीगी हुई मूंग खानी चाहिए। इससे वजन कम होता है और इसमें फायबर की मात्रा काफी ज्यादा और कैलोरी कम होती है। इससे आपका पेट भी भरा रहेगा।

इम्यूनिटी के लिए- भीगी हुई मूंग आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी खा सकते हैं। इसमें कई विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।

त्वचा और बाल- आपकी त्वचा ढीली, झुर्रियों से भरी या फिर खराब दिख रही है, तो भी भीगी हुई मूंग खाएं। भीगी हुई मूंग में ऐसे तत्व होते हैं, तो स्किन को अंदर से रिपेयर करते हैं। इससे बालों की ग्रोथ भी बेहतर होती है।

हड्डियों के लिए- कैल्शियम से भरपूर हरी मूंग को खाने से शरीर की हड्डियां मजबूत हो जाती है। सर्दी के मौसम में हड्डियों में दर्द, चिटकना, सूजन जैसी समस्या से आप राहत पा सकती हैं।

कैसे खाएं रातभर के लिए मूंग को पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इसे साफ पानी से धोकर अलग करें और इसमें नींबू का रस डालकर या ऐसे ही खाएं। आप इसमें टमाटर, भीगा चना, नमक मिलाकर भी खा सकती हैं। ज्यादा मात्रा में खाने से बचें और किसी तरह की एलर्जी होने पर डॉक्टर की सलाह पर ही खाएं।