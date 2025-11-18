Hindustan Hindi News
रोजाना खाली पेट पिएं इस हरी पत्ती का काढ़ा, सेहत को मिलेंगे अद्भुत फायदे

संक्षेप: गिलोय की पत्तियों के बारे में आपने खूब सुना होगा लेकिन क्या इसका काढ़ा कभी पिया है। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। चलिए आपको इसका काढ़ा पीने के फायदे बताते हैं।

Tue, 18 Nov 2025 09:00 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
गिलोय के पौधे के बारे में आपने खूब सुना होगा। ये पौधा लंबी बेल की तरह होता है, जिसमें पान के शेप वाली पत्तियां लगी होती है। गिलोय को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है और इसकी कई दवाइयां भी बनती है।

गिलोय, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। साथ ही इसमें मैंगनीज, जिंक, कैल्शियम और कॉपर जैसे तत्व भी होते हैं। वैसे तो पत्तियां भी लोग खाते हैं और इसका पानी भी पिया जाता है लेकिन गिलोय का काढ़ा रोजाना सुबह खाली पेट पीने से शरीर कसे कई बीमारियां गायब हो जाएंगी और आप रोजाना फिट-तंदरुस्त महसूस करेंगे। चलिए बताते हैं गिलोय का काढ़ा पीने से क्या होता है और इसे कैसे पीना है।

इम्यूनिटी बूस्टर

जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें अक्सर सर्दी-जुकाम की समस्या बनी रहती है। इम्यूनिटी शरीर को बड़ी बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता देती है, ऐसे में इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आप गिलाय का काढ़ा पी सकते हैं। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं।

लिवर डिटॉक्स करें

फैटी लिवर की समस्या आजकल हर दूसरे व्यक्ति को है। ऐसे में गिलोय का काढ़ा पीने से लिवर भी डिटॉक्स हो जाता है। गिलोय में ऐसे कई तत्व होते हैं, जो लिवर में जमा विषाक्त को बाहर करते हैं और उन्हें क्लीन करते हैं।

गठिया रोग

सर्दी के मौसम में गठिया का रोग खूब तेजी से उभरता है, जोड़ों और गांठों में दर्द होने लगता है। ऐसे में आप गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो दर्द और सूजन दोनों में राहत दिलाते हैं।

giloy

ब्लड शुगर कंट्रोल

डायबिटीज पेशेंट भी गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं। इसमें मौजूद तत्व शरीर के ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। डायबिटीज होने के खतरे को भी ये काफी हद तक कम करता है।

कैसे बनाएं- गिलोय की डंडी या फिर इसके पत्तों को लें। पैन में पानी उबलने के लिए चढ़ाएं और इसमें पत्तियां या डंडी को डालकर उबलने दें। फिर इस पानी में काली मिर्च, तुलसी की पत्तियां, अदरक के टुकड़े डालकर 10 तक मिनट पकाएं। बस आपका काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा, पानी को छानकर पिएं।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
