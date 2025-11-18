रोजाना खाली पेट पिएं इस हरी पत्ती का काढ़ा, सेहत को मिलेंगे अद्भुत फायदे
संक्षेप: गिलोय की पत्तियों के बारे में आपने खूब सुना होगा लेकिन क्या इसका काढ़ा कभी पिया है। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। चलिए आपको इसका काढ़ा पीने के फायदे बताते हैं।
गिलोय के पौधे के बारे में आपने खूब सुना होगा। ये पौधा लंबी बेल की तरह होता है, जिसमें पान के शेप वाली पत्तियां लगी होती है। गिलोय को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है और इसकी कई दवाइयां भी बनती है।
गिलोय, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। साथ ही इसमें मैंगनीज, जिंक, कैल्शियम और कॉपर जैसे तत्व भी होते हैं। वैसे तो पत्तियां भी लोग खाते हैं और इसका पानी भी पिया जाता है लेकिन गिलोय का काढ़ा रोजाना सुबह खाली पेट पीने से शरीर कसे कई बीमारियां गायब हो जाएंगी और आप रोजाना फिट-तंदरुस्त महसूस करेंगे। चलिए बताते हैं गिलोय का काढ़ा पीने से क्या होता है और इसे कैसे पीना है।
इम्यूनिटी बूस्टर
जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें अक्सर सर्दी-जुकाम की समस्या बनी रहती है। इम्यूनिटी शरीर को बड़ी बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता देती है, ऐसे में इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आप गिलाय का काढ़ा पी सकते हैं। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं।
लिवर डिटॉक्स करें
फैटी लिवर की समस्या आजकल हर दूसरे व्यक्ति को है। ऐसे में गिलोय का काढ़ा पीने से लिवर भी डिटॉक्स हो जाता है। गिलोय में ऐसे कई तत्व होते हैं, जो लिवर में जमा विषाक्त को बाहर करते हैं और उन्हें क्लीन करते हैं।
गठिया रोग
सर्दी के मौसम में गठिया का रोग खूब तेजी से उभरता है, जोड़ों और गांठों में दर्द होने लगता है। ऐसे में आप गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो दर्द और सूजन दोनों में राहत दिलाते हैं।
ब्लड शुगर कंट्रोल
डायबिटीज पेशेंट भी गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं। इसमें मौजूद तत्व शरीर के ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। डायबिटीज होने के खतरे को भी ये काफी हद तक कम करता है।
कैसे बनाएं- गिलोय की डंडी या फिर इसके पत्तों को लें। पैन में पानी उबलने के लिए चढ़ाएं और इसमें पत्तियां या डंडी को डालकर उबलने दें। फिर इस पानी में काली मिर्च, तुलसी की पत्तियां, अदरक के टुकड़े डालकर 10 तक मिनट पकाएं। बस आपका काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा, पानी को छानकर पिएं।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
