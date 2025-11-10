खरोड़े का सूप पीने से टूटी हड्डियां जुड़कर हो जाएंगी मजबूत, जानें इसके कमाल के फायदे और रेसिपी
संक्षेप: पाया सूप के बारे में आपने खूब सुना होगा लेकिन क्या आपने इसे कभी खाया है। चलिए बताते हैं पाया सूप से होने वाले फायदों के बारे में और इसे बनाने का तरीका।
खरोड़े के सूप और इसके फायदों के बारे में आपने खूब सुना होगा। कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे या फिर कोई औषधि समझते होंगे। बकरे के पैर से बनता है खरोड़े का सूप, जिसे पाया सूप के नाम से भी जाना जाता है। इधर पाया सूप काफी ट्रेंड में आया और लोगों ने इसे पीना शुरू किया है। सर्दी दूर भगाने के लिए ज्यादातर लोग ठंड में खरोड़े का सूप पीते हैं। इससे न सिर्फ सर्दी दूर होती है, बल्कि कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। खरोड़े के सूप में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कोलेजन जैसे तत्व होते हैं, चलिए इसके खास फायदों के बारे में बताते हैं।
वजन कम करेगा
हड्डियों से तैयार इस सूप में कैलोरी की मात्रा न के बराबर होती है। ऐसे में ये वजन कम करने में मदद करता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आप रोजाना पाया सूप पीते हैं, तो वजन कम करने में मदद मिलेगी।
इम्यूनिटी बूस्टर
विटामिन सी से भरपूर पाया सूप आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सर्दी में इस सूप को पीने से खांसी-जुकाम नहीं होगा। इसकी तासीर काफी गर्म होती है। ऐसे में जिन लोगों को अक्सर सर्दी-खांसी हो जाती है, उन्हें ये पीना चाहिए।
प्रेग्नेंसी में
प्रेग्नेंट महिलाएं भी पाया सूप पी सकती हैं। इससे उनके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी और बच्चे का विकास बेहतर ढंग से होगा। साथ ही शरीर में प्रोटीन की कमी भी पूरी हो जाएगी।
हड्डियों के लिए
पाया सूप में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, जो हड्डियों को मजबूत देता है। कहा जाता है अगर आपकी हड्डी टूट गई है, तो खरोड़ का सूप पिएं। इससे हड्डी जल्दी जुड़ जाती है और मजबूत होती है। इससे दांतों को भी मजबूती मिलती है।
स्पर्म काउंट
पुरुषों के लिए खरोड़े का सूप काफी फायदेमंद माना जाता है। खरोड़े का सूप पीने से पुरुषों के शरीर में स्पर्म काउंड बढ़ता है और सेक्स ड्राइव में भी वृद्धि होती है। इनफर्टिलिटी से जूझ रहे पुरुषों को पाया सूप पीना चाहिए।
स्किन के लिए
विटामिन सी और कोलेजन से भरपूर पाया सूप त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसे पीने से त्वचा पर निखार आता है और डेड स्किन हट जाती है। सूप में कोलेजन होता है, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होता है।
रेसिपी
सबसे पहले आपको मां और हड्डियां लेनी है और इन्हें साफ करें। फिर सभी खड़े मसाले जैसे गरम मसाला, लहसुन की कलियां, अदरक का टुकड़ा, जीरा, साबूत धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च को मिक्सी में पीस लें। इसी में आपको प्याज और टमाटर भी पीस लेना है। अब कुकर में तेल डालें और इसमें हींग का तड़का दें। पिसा हुआ प्याज और टमाटर डालकर भून लें और फिर मसाले डालकर भूनें। जब मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो जाए, तब इसमें मांस-हड्डियां डालकर हिसाब से पानी डालें। 5-6 सीटी लगाकर पकाएं। बस फिर आपका पाया सूप बनकर तैयार हो जायेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।