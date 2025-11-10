Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थamazing health benefits of drinking bone broth or kharode ka soup for men and recipe
खरोड़े का सूप पीने से टूटी हड्डियां जुड़कर हो जाएंगी मजबूत, जानें इसके कमाल के फायदे और रेसिपी

खरोड़े का सूप पीने से टूटी हड्डियां जुड़कर हो जाएंगी मजबूत, जानें इसके कमाल के फायदे और रेसिपी

संक्षेप: पाया सूप के बारे में आपने खूब सुना होगा लेकिन क्या आपने इसे कभी खाया है। चलिए बताते हैं पाया सूप से होने वाले फायदों के बारे में और इसे बनाने का तरीका।

Mon, 10 Nov 2025 01:28 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

खरोड़े के सूप और इसके फायदों के बारे में आपने खूब सुना होगा। कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे या फिर कोई औषधि समझते होंगे। बकरे के पैर से बनता है खरोड़े का सूप, जिसे पाया सूप के नाम से भी जाना जाता है। इधर पाया सूप काफी ट्रेंड में आया और लोगों ने इसे पीना शुरू किया है। सर्दी दूर भगाने के लिए ज्यादातर लोग ठंड में खरोड़े का सूप पीते हैं। इससे न सिर्फ सर्दी दूर होती है, बल्कि कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। खरोड़े के सूप में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कोलेजन जैसे तत्व होते हैं, चलिए इसके खास फायदों के बारे में बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वजन कम करेगा

हड्डियों से तैयार इस सूप में कैलोरी की मात्रा न के बराबर होती है। ऐसे में ये वजन कम करने में मदद करता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आप रोजाना पाया सूप पीते हैं, तो वजन कम करने में मदद मिलेगी।

इम्यूनिटी बूस्टर

विटामिन सी से भरपूर पाया सूप आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सर्दी में इस सूप को पीने से खांसी-जुकाम नहीं होगा। इसकी तासीर काफी गर्म होती है। ऐसे में जिन लोगों को अक्सर सर्दी-खांसी हो जाती है, उन्हें ये पीना चाहिए।

प्रेग्नेंसी में

प्रेग्नेंट महिलाएं भी पाया सूप पी सकती हैं। इससे उनके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी और बच्चे का विकास बेहतर ढंग से होगा। साथ ही शरीर में प्रोटीन की कमी भी पूरी हो जाएगी।

हड्डियों के लिए

पाया सूप में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, जो हड्डियों को मजबूत देता है। कहा जाता है अगर आपकी हड्डी टूट गई है, तो खरोड़ का सूप पिएं। इससे हड्डी जल्दी जुड़ जाती है और मजबूत होती है। इससे दांतों को भी मजबूती मिलती है।

स्पर्म काउंट

पुरुषों के लिए खरोड़े का सूप काफी फायदेमंद माना जाता है। खरोड़े का सूप पीने से पुरुषों के शरीर में स्पर्म काउंड बढ़ता है और सेक्स ड्राइव में भी वृद्धि होती है। इनफर्टिलिटी से जूझ रहे पुरुषों को पाया सूप पीना चाहिए।

स्किन के लिए

विटामिन सी और कोलेजन से भरपूर पाया सूप त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसे पीने से त्वचा पर निखार आता है और डेड स्किन हट जाती है। सूप में कोलेजन होता है, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होता है।

रेसिपी

सबसे पहले आपको मां और हड्डियां लेनी है और इन्हें साफ करें। फिर सभी खड़े मसाले जैसे गरम मसाला, लहसुन की कलियां, अदरक का टुकड़ा, जीरा, साबूत धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च को मिक्सी में पीस लें। इसी में आपको प्याज और टमाटर भी पीस लेना है। अब कुकर में तेल डालें और इसमें हींग का तड़का दें। पिसा हुआ प्याज और टमाटर डालकर भून लें और फिर मसाले डालकर भूनें। जब मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो जाए, तब इसमें मांस-हड्डियां डालकर हिसाब से पानी डालें। 5-6 सीटी लगाकर पकाएं। बस फिर आपका पाया सूप बनकर तैयार हो जायेगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली की हवा में घुला जहर, जानें बचाव के तरीके
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।