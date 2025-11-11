इलायची के पत्ते का जादू: डिटॉक्स से लेकर ग्लोइंग स्किन तक के फायदे

इलायची को हम आमतौर पर मसाले के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके हरे पत्ते भी उतने ही फायदेमंद होते हैं? इलायची के पत्तों में प्राकृतिक सुगंध और औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से डिटॉक्स करते हैं और मन को शांत रखते हैं। इसमें विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे तत्व मौजूद होते हैं जो पाचन, त्वचा और श्वसन स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी हैं। आयुर्वेद में इलायची के पत्तों का उपयोग सदियों से औषधि और हर्बल चाय बनाने में किया जाता रहा है। इसकी महक ना केवल तनाव दूर करती है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है।