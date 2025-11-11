Hindustan Hindi News
इलायची के पत्ते का जादू: डिटॉक्स से लेकर ग्लोइंग स्किन तक के फायदे

संक्षेप: इलायची की खुशबू जितनी मनमोहक है, उसके पत्तों के फायदे उतने ही अद्भुत हैं। ये छोटे-से पत्ते शरीर को डिटॉक्स करने से लेकर त्वचा को निखारने तक कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं।

Tue, 11 Nov 2025 04:19 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
इलायची को हम आमतौर पर मसाले के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके हरे पत्ते भी उतने ही फायदेमंद होते हैं? इलायची के पत्तों में प्राकृतिक सुगंध और औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से डिटॉक्स करते हैं और मन को शांत रखते हैं। इसमें विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे तत्व मौजूद होते हैं जो पाचन, त्वचा और श्वसन स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी हैं। आयुर्वेद में इलायची के पत्तों का उपयोग सदियों से औषधि और हर्बल चाय बनाने में किया जाता रहा है। इसकी महक ना केवल तनाव दूर करती है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है।

इलायची के पत्तों के प्रमुख फायदे (Benefits of Cardamom Leaves)

  • पाचन शक्ति में सुधार- इलायची के पत्ते पेट की गैस, अपच और एसिडिटी को कम करने में मदद करते हैं। यह पाचन एंजाइम्स को सक्रिय कर भोजन को जल्दी पचाने में सहायता करते हैं।
  • सांस की ताजगी और फेफड़ों के लिए लाभकारी- इलायची की पत्तियों की खुशबू सांस को ताजगी देती है और इसमें मौजूद औषधीय तत्व खांसी, सर्दी-जुकाम और सांस संबंधी दिक्कतों से राहत दिलाते हैं।
  • त्वचा को निखार और डिटॉक्स- इलायची के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा से टॉक्सिन्स हटाकर उसे प्राकृतिक ग्लो देते हैं। इसका अर्क या पानी त्वचा की नमी बनाए रखता है।

  • तनाव और थकान में राहत- इलायची की पत्तियों की सुगंध एरोमाथेरेपी की तरह काम करती है। इसे उबालकर भाप लेने से मानसिक शांति और बेहतर नींद मिलती है।
  • दिल और ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद-इलायची के पत्ते रक्त संचार को नियंत्रित करते हैं और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मददगार होते हैं।

सेहत की बात: इलायची के पत्ते सिर्फ सुगंधित नहीं बल्कि सेहत का भी खजाना हैं। ये पाचन सुधारने, त्वचा को निखारने, तनाव कम करने और हृदय स्वास्थ्य को मजबूत करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से इलायची पत्तों की चाय पीने या इसका अर्क इस्तेमाल करने से शरीर को अंदर से ताजगी और ऊर्जा मिलती है।

