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Healthy Eating: लौकी के बीज नहीं जाएंगे कूड़ेदान में, जब जान लेंगे इनके कमाल के फायदे!

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Lauki ke Beej ke Fayde: अक्सर लोग लौकी बनाते समय उसके बीज फेंक देते हैं, लेकिन ये छोटे बीज सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं। इनमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं।

Healthy Eating: लौकी के बीज नहीं जाएंगे कूड़ेदान में, जब जान लेंगे इनके कमाल के फायदे!

Bottle Gourd Seeds Benefits: लौकी का नाम सुनते ही कई लोग मुंह बनाने लगते हैं लेकिन इसकी गिनती हेल्दी सब्जियों में होती है। कम ही लोग जानते हैं कि सिर्फ लौकी नहीं, इसके छोटे-छोटे बीज भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। अक्सर लोग लौकी बनाते समय इन बीजों को निकालकर फेंक देते हैं, आप भी ऐसा करते हैं तो पहले इसके फायदे जान लें।

इन बीजों में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट्स जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। कई लोग इन्हें भूनकर स्नैक की तरह खाते हैं, जबकि कुछ लोग सलाद या स्मूदी में मिलाकर डाइट का हिस्सा बनाते हैं। जानें इनके कमाल के फायदे-

पाचन के लिए फायदेमंद

लौकी के बीज में फाइबर पाया जाता है, जो पाचन बेहतर करने में मदद कर सकता है। इससे कब्ज, गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है।

दिल की सेहत को सपोर्ट

इन बीजों में मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। यह ब्लड प्रेशर संतुलित रखने में भी सहायक हो सकते हैं।

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वजन कंट्रोल करने में मदद

लौकी के बीज खाने से पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है। इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन बार-बार भूख लगने की समस्या कम करने में मददगार होते हैं।

शरीर को एनर्जी देने में सहायक

इन बीजों में कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर की कमजोरी और थकान कम करने में मदद करते हैं।

इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद

लौकी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत रखने और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद करते हैं।

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स्किन और बालों के लिए अच्छे

इन बीजों में मौजूद पोषक तत्व त्वचा और बालों को पोषण देने में मदद करते हैं। इससे स्किन हेल्दी और बाल मजबूत रहने में सहायता मिल सकती है।

अच्छी नींद में मदद

लौकी के बीज में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो शरीर को रिलैक्स करने और नींद बेहतर बनाने में मदद करता है।

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नोट: लौकी के बीज छोटे जरूर होते हैं, लेकिन पोषण से भरपूर माने जाते हैं। इन्हें डाइट में सही मात्रा में शामिल करके पाचन, दिल की सेहत और इम्यूनिटी को सपोर्ट किया जा सकता है। अगली बार लौकी बनाते समय उसके बीज फेंकने से पहले जरूर सोचें। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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