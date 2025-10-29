दूध में भीगे अंजीर के फायदे: थकान, कमजोरी और कब्ज का इलाज!

Health Benefits of Anjeer Soaked in Milk: अंजीर (Figs) एक ऐसा फल है जो स्वाद और पोषण दोनों में लाजवाब माना जाता है। अंजीर में मौजूद फाइबर, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं, जबकि दूध में मौजूद प्रोटीन और विटामिन्स इसे एक ‘सुपरफूड कॉम्बिनेशन’ बना देते हैं। रातभर दूध में अंजीर भिगोने से उसके पोषक तत्व आसानी से शरीर में अवशोषित होते हैं। यह ना सिर्फ पाचन सुधारता है बल्कि खून की कमी, कमजोरी, थकान और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि दूध में भीगे अंजीर का सेवन शरीर के तीन दोष- वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है।