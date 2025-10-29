Hindustan Hindi News
दूध में भीगे अंजीर के फायदे: थकान, कमजोरी और कब्ज का इलाज!

संक्षेप: अंजीर (Anjeer or Figs) एक स्वादिष्ट फल है जो शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। अगर इसे दूध में भिगोकर खाया जाए तो इसके गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। यहां जानें दूध के साथ अंजीर खाने के फायदे-

Wed, 29 Oct 2025 10:20 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Health Benefits of Anjeer Soaked in Milk: अंजीर (Figs) एक ऐसा फल है जो स्वाद और पोषण दोनों में लाजवाब माना जाता है। अंजीर में मौजूद फाइबर, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं, जबकि दूध में मौजूद प्रोटीन और विटामिन्स इसे एक ‘सुपरफूड कॉम्बिनेशन’ बना देते हैं। रातभर दूध में अंजीर भिगोने से उसके पोषक तत्व आसानी से शरीर में अवशोषित होते हैं। यह ना सिर्फ पाचन सुधारता है बल्कि खून की कमी, कमजोरी, थकान और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि दूध में भीगे अंजीर का सेवन शरीर के तीन दोष- वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है।

दूध में भीगे अंजीर के फायदे

  • पाचन मजबूत बनाता है: अंजीर में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। यह कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। दूध के साथ लेने पर पेट को ठंडक भी मिलती है।
  • हड्डियों और दांतों के लिए फायदेमंद: अंजीर और दूध दोनों में कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और दांतों को स्वस्थ रखते हैं। यह बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए लाभकारी है।
  • दिल की सेहत सुधारे: अंजीर में मौजूद पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हैं। इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।

  • शुगर लेवल को संतुलित रखे: अंजीर में प्राकृतिक मिठास होती है जो शरीर में ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देती। यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी सीमित मात्रा में फायदेमंद है।
  • त्वचा और बालों के लिए अच्छा: दूध और अंजीर में मौजूद विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को चमकदार और झुर्रियों से मुक्त रखते हैं। यह बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बाल झड़ने से रोकता है।
  • महिलाओं के हार्मोन संतुलित रखे: नियमित रूप से भीगे अंजीर का सेवन करने से महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन, पीरियड्स की अनियमितता और थकान जैसी समस्याएं कम होती हैं।
  • वजन घटाने में मददगार: अंजीर फाइबर से भरपूर होता है जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और अनावश्यक भूख नहीं लगती। यह वजन घटाने में सहायक है।
  • ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए: दूध और अंजीर दोनों ही शरीर को एनर्जी देते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं जिससे मौसमी बीमारियों से बचाव होता है।

खाने का सही तरीका: 3 से 4 सूखे अंजीर को रातभर एक गिलास दूध में भिगो दें। सुबह खाली पेट अंजीर और दूध दोनों का सेवन करें। अगर चाहें तो हल्का गुनगुना दूध इस्तेमाल करें, इससे फायदा और बढ़ता है।

