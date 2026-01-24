Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थalert scientists discover new cause of high blood pressure nothing to do with stress or weight lateral parafacial region
ना तनाव ना मोटापा...वैज्ञानिकों ने खोजा दिमाग का वो कोना जो चुपके से बढ़ा रहा है आपका BP

ना तनाव ना मोटापा...वैज्ञानिकों ने खोजा दिमाग का वो कोना जो चुपके से बढ़ा रहा है आपका BP

संक्षेप:

वैज्ञानिकों ने उच्च रक्तचाप का एक ऐसा कारण खोजा है जिसका संबंध न तो तनाव से है और न ही शरीर के वजन से, इस नई रिसर्च में बताया गया है कि दिमाग का एक हिस्सा, जो अब तक सिर्फ सांस लेने को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता था, वह ब्लड प्रेशर बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा सकता है।

Jan 24, 2026 09:21 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
भागदौड़ और तनाव से भरे जीवन में आज हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) लोगों के बीच एक कॉमन समस्या बनकर उभर रहा है। यह समस्या दिल के दौरे और स्ट्रोक का कारण बनने के साथ किडनी की सेहत को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। आमतौर पर लोग हाई बीपी के पीछे बढ़ता मोटापा, नमक का अधिक सेवन,तनाव और नींद की कमी जैसे कारणों को मुख्य वजह मानते हैं। लेकिन हाल ही में हाई बीपी को लेकर सामने आई एक नई रिसर्च ने सबको चौंका दिया है। वैज्ञानिकों ने उच्च रक्तचाप का एक ऐसा कारण खोजा है जिसका संबंध न तो तनाव से है और न ही शरीर के वजन से, इस नई रिसर्च में बताया गया है कि दिमाग का एक हिस्सा, जो अब तक सिर्फ सांस लेने को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता था, वह ब्लड प्रेशर बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा सकता है।

क्या है नया शोध?

बता दें, न्यूजीलैंड के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क के एक विशेष हिस्से लैटरल पैराफेशियल रीजन (Lateral Parafacial Region – lPFr) की पहचान की है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूहों पर किए गए प्रयोगों में पाया गया कि जब इस हिस्से को सक्रिय किया गया, तो रक्त वाहिकाएं सिकुड़ गईं और रक्तचाप बढ़ गया। वहीं, जब इस हिस्से की गतिविधि को रोका गया, तो रक्तचाप कम हो गया।

ऑकलैंड विश्वविद्यालय में इस अध्ययन को करने वाले डॉ. जूलियन पैटन के अनुसार यह खोज संकेत देती है कि हाइपरटेंशन में मस्तिष्क स्वयं एक अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि, ये नतीजे फिलहाल जानवरों पर किए गए अध्ययनों पर आधारित हैं, इसलिए यह स्पष्ट करना अभी बाकी है कि क्या यही प्रक्रिया इंसानों में भी काम करती है।

लैटरल पैराफेशियल रीजन (lPFr) क्या है?

फोर्टिस हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन डॉ. पंकज सोनी, कहते है कि लैटरल पैराफेशियल रीजन (lPFr) ब्रेनस्टेम में मौजूद होता है, जो दिमाग को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। ब्रेनस्टेम हमारे शरीर की कई ऑटोमैटिक प्रक्रियाओं को संभालता है, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन और पाचन। नए शोध से पता चलता है कि यह सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सीधे नियंत्रित करता है, जो रक्त वाहिकाओं के तनाव (टेंशन) को नियंत्रित करता है।

lPFr और रक्तचाप का संबंध

जब lPFr सक्रिय होता है, तो यह रीढ़ की हड्डी में मौजूद सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स को संकेत भेजता है। जिसके परिणामस्वरूप रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं (वेसोकंस्ट्रिक्शन)। धमनियों का व्यास कम हो जाता है, जिससे रक्त के प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ता है। हृदय को अधिक दबाव के साथ रक्त पंप करना पड़ता है, और रक्तचाप बढ़ जाता है।

lPFr को रोकने पर क्या होता है?

जब lPFr की गतिविधि को रोका जाता है, तो रक्त वाहिकाएं ढीली पड़ती हैं और रक्तचाप में गिरावट आती है।

यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है?

अब तक उच्च रक्तचाप को मुख्य रूप से इन कारणों से जोड़ा जाता रहा है-

-किडनी की समस्याएं

-एंजियोटेंसिन जैसे हार्मोन

-रक्त वाहिकाओं का सख्त होना

-जीवनशैली से जुड़े कारण

लेकिन यह नया शोध बताता है कि मस्तिष्क खुद भी हाई ब्लड प्रेशर को शुरू या लंबे समय तक बनाए रख सकता है, खासकर उन मामलों में जहां lPFr असामान्य रूप से या लगातार सक्रिय रहता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लगातार 'ऑन' मोड में रहता है। इससे उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए एक नया संभावित टारगेट सामने आता है।

निष्कर्ष

हालांकि, यह स्टडी अभी सिर्फ जानवरों पर की गई है और स्पष्ट नहीं है कि इंसानों में भी उतनी असरदार है या नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य में यह इंसानों के लिए भी हाइपरटेंशन का नया इलाज बन सकती है। फिलहाल इसे बिना सर्जरी के सीधे तौर पर देखना या नियंत्रित करना कठिन है। इंसानों में इसके अध्ययन के लिए सुरक्षित और प्रभावी तरीकों की आवश्यकता होगी।

