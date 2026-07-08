शराब और सिगरेट में कौन ज्यादा खतरनाक? जानें पहले किस आदत को छोड़ना चाहिए
शराब पीने की लत हो या सिगरेट की दोनों ही सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। लेकिन अगर इन दोनों को छोड़नी की बात हो तो किसे पहले छोड़ना चाहिए। अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं कि किस आदत को पहले छोड़ें तो यहां जानें।
शराब पीना या फिर स्मोकिंग करना दोनों ही सेहत के लिए हानिकारक आदतें हैं। ऑफिस में घंटों काम करने और भागदौड़ भरी कॉर्पोरेट लाइफ से परे कुछ देर चिल करने के लिए लोग खुद को सेहत के लिए नुकसानदायक आदतों की ओर धकेल रहे हैं। लोग शराब और सिगरेट कई अलग-अलग कारणों से पीते हैं। कुछ लोग शराब या सिगरेट तनाव, चिंता कम करने के लिए पीते हैं। बहुत से लोग रोजाना एक-दो सिगरेट पीते हैं तो वहीं कुछ लोग हफ्ते भर शराब से दूर रहते हैं, लेकिन वीकेंड पर दोस्तों के साथ जमकर शराब पीते हैं। बहुत से लोग जो हफ्ते में एक बार शराब पीते हैं या फिर एक से दो सिगरेट वीकेंड पर पीते हैं उन्हें लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे में जानते हैं कि आखिर इसका कोई नुकसान है या नहीं और दोनों में से पहले किसे छोड़ना हेल्थ के लिए बेहतर है।
नुकसानदायक हो सकता है सिगरेट पीना
रिपोर्ट्स की मानें तो दिन में एक या दो सिगरेट पीना भी नुकसानदायक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि निकोटीन दिमाग को बूस्ट करके कुछ समय के लिए एक्टिव होने का एहसास कराता है, लेकिन समय के साथ स्मोकिंग से ब्लड वेसेल्स को नुकसान पहुंचता है, दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ता है और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सिगरेट पीने का कोई भी लेवल सेफ नहीं है। रिपोर्ट्स की मानें तो दिन में एक सिगरेट पीने से भी दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। वहीं स्मोकिंग फेफड़ों के कैंसर और कई अन्य जानलेवा बीमारियों की मुख्य वजहों में से एक है।
वीकेंड पर शराब पीना ठीक है?
बहुत से लोग सिर्फ वीकेंड पर ही शराब पीते हैं। लेकिन एक ही बार में बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं। ऐसी बिंज ड्रिंकिंग से लिवर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे फैटी लिवर की बीमारी, लिवर में सूजन और समय के साथ लिवर सिरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। वहीं एक बार में बहुत ज्यादा शराब पीने से ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है और दिल की धड़कन की लय बिगड़ सकती है।
पहले कौन सी आदत छोड़ें?
वैसे तो दोनों ही आदतों को समय रहते छोड़ देना सही है क्योंकि न तो स्मोकिंग और न ही बहुत ज्यादा शराब पीना सेफ है। दोनों ही शरीर को अलग-अलग तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन बात स्मोकिंग की हो तो उससे कैंसर, दिल की बीमारी और फेफड़ों की पुरानी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। वहीं सिगरेट का धुआं शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सिगरेट को तुरंत छोड़ने की सलाह दी जाती है। वहीं बिंज ड्रिंकिंग को कम करने या पूरी तरह बचने की सलाह दी जाती है।
सिगरेट छोड़ने के बाद क्या ठीक हो जाते हैं लंग्स
रणवीर इलाहाबादिया के शो में इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर गार्डे ने बताया की शराब की लत को छोड़ना आसान है लेकिन स्मोकिंग की लत को छोड़ना मुश्किल है। दरअसल सिगरेट छोड़ने के बाद 8 दिन तक व्यक्ति को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोगों को स्मोकिंग छोड़ने पर दो दिक्कतें ज्यादा होती हैं। पहली कॉन्स्टिपेशन और पाचन से जुड़ी दिक्कत होती है। वहीं स्मोकिंग दोबारा करने की भी इच्छा हो सकती है। आठवे और नौवे दिन बाद शरीर में बदलाव दिखने लगते हैं। वहीं समस्याएं रिवर्स होने लगती हैं। बस आपको थोड़ा समय देना है। डॉक्टर कहते हैं कि नौवे दिन के बाद आपको स्मोकिंग की इच्छा भी नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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