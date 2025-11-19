स्लिम फिट अलाया पीती हैं ये खास डिटॉक्स ड्रिंक, ब्लोटिंग से भी देता है छुटकारा

संक्षेप: Alaya F night drink to detox body and get rid of bloating: कब्ज और पेट फूलने की समस्या ज्यादातर लोगों को परेशान करती है। ऐसे में अलाया फर्नीचरवाला ने ब्लोटिंग दूर करने वाली खास नाइट ड्रिंक शेयर की है। जो पेट को डिटॉक्स करने में भी मदद करती है।

अलाया फर्नीचरवाला अपने फिटनेस वर्कआउट से अक्सर लोगों को इंप्रेस कर लेती हैं। स्लिम फिट होने के साथ ही बॉडी को फ्लैक्सिबल बनाने के लिए भी वो कई तरह की एक्सरसाइज और योग करते दिख जाती है। इंस्टाग्राम पर अक्सर अपने वीडियोज फैंस के साथ शेयर कर तारीफ बटोरने वाली अलाया ने अब की बार कोई एक्सरसाइज नहीं बल्कि अपनी खास नाइट ड्रिंक शेयर की है। जो गैस, ब्लोटिंग से छुटकारा दिलाने के साथ ही पेट को डिटॉक्स करने में भी मदद करती है। अगर आप पेट फूलने, गैस बनने और ब्लोटिंग से परेशान रहते हैं तो अलाया की ये नाइट ड्रिंक इफेक्टिव साबित हो सकती है।

वीडियो शेयर कर बताई खास ब्लोटिंग दूर करने वाली ड्रिंक अलाया ने वीडियो शेयर कर फैंस को अपनी खास ब्लोटिंग दूर करने वाली ड्रिंक के बारे में बताया है। ये ड्रिंक डाइजेशन और ब्लोटिंग से जुड़ी दिक्कतों को आसानी से दूर कर सकता है। पुदीना से लेकर जीरा जैसे हर्ब्स को मिलाकर तैयार ये ड्रिंक हेल्दी ऑप्शन है। बस इस ड्रिंक को बनाने के लिए बर्तन में एक बड़े कप पानी के डालकर गैस पर रखें। फिर इसमे जीरा, अजवाइन, सौंफ, कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर 5 मिनट उबाल लें। इसे कप में छाने और फिर पुदीना के पत्ते डालें। साथ ही रातभर भिगोया हुआ सब्जा के बीच थोड़े से डालकर पिएं। रोजाना रात को सोने से पहले इस ड्रिंक को पीने से कब्ज, ब्लोटिंग की समस्या से छुटकारा मिलेगा।