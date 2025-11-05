Hindustan Hindi News
Air Pollution: घर की हवा साफ रखने के लिए एयर प्यूरीफायर लेने से पहलेएक्सपर्ट की बताई इन बातों को जान लें

Wed, 5 Nov 2025 01:52 PM
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का लेवल बेहद खराब स्थिति में चल रहा है। हर दिन बढ़ रहे एक्यूआई के आंकड़े देखकर तो हर किसी को डर लग रहा। घर से बाहर निकलने के लिए लोग मास्क का सहारा ले रहे। तो वहीं घर में शुद्ध हवा में सांस ले सके इसके लिए अपनी क्षमता के अनुसार लोगों ने एयर प्यूरीफायर लेना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या हर एयर प्यूरीफायर घर की हवा को साफ करने में मदद करता है और आपको शुद्ध हवा मिलती है। इस बारे में राज शमानी के पॉडकास्ट में लंग एक्सपर्ट डॉक्टर अरविंद ने बताया है कि एयर प्यूरीफायर घर में लगाते वक्त इन 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

क्या है एयर प्यूरीफायर

सबसे पहले जानना जरूरी है कि एयर प्यूरीफायर क्या चीज है। तो बता दें कि ये एक फिल्टर है जो कई लेयर का बना होता है। जिसमे से हवा गुजर कर छनती है और वापस से हमे साफ हवा मिलती है। एयर प्यूरीफायर में हीपा फिल्टर्स लगे होते हैं। जो कमरे की हवा को साफ करने का काम करते हैं। लेकिन कोई भी एयर प्यूरीफायर 3 ही तरह से इफेक्टिव हो सकता है।

कमरे के साइज के हिसाब से हो एयर प्यूरीफायर

एयर प्यूरीफायर में हीपा फिल्टर्स इतने इफेक्टिव हो जो कमरे के साइज के हिसाब से कमरे की हवा को साफ कर सकें। अगर प्यूरीफायर की हैंडलिंग कैपेसिटी कम होगी तो वो कमरे की हवा को साफ करने के लिए इफेक्टिव नहीं होगा।

खिड़की दरवाजे होने चाहिए बंद

इसके साथ ही जिस भी कमरे में एयर प्यूरीफायर रखा गया है। वहां पर खिड़की-दरवाजे पूरी तरह से बंद होने चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे एसी चलाने कि लिए कमरे को एयर टाइट किया जाता है। जिससे कि बाहर की हवा कमरे में ना आने पाए। उसी तरह से एयर प्यूरीफायर के लिए भी कमरे को पूरी तरह से एयर टाइट करके रखना होता है। तभी ये प्यूरीफायर्स काम कर सकते हैं।

कब तक होगा इफेक्टिव

एयर प्यूरीफायर केवल तभी तक इफेक्टिव होगा जब तक आप प्यूरीफायर लगे कमरे में हैं। जैसे ही आप उस कमरे से बाहर निकलेंगे तो एयर प्यूरीफायर का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। एयर प्यूरीफायर की हवा साफ पाने के लिए सही मेंटेनेंस जरूरी है। जैसे कि 350 के पार एक्यूआई में हीपा फिल्टर्स वाले प्यूरीफायर करीब तीन से चार महीना सही तरीके से काम कर सकते हैं। उसके बाद उनकी क्लीनिंग जरूरी है। क्योंकि फिल्टर्स में कार्बन जमा हो जाता है जो हवा को साफ करना बंद कर देता है।

