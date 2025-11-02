Hindustan Hindi News
Pollution in Delhi-NCR: प्रदूषण से खुद को बचाना है तो इन 10 बातों को जरूर अपनाएं

संक्षेप: Air Pollution in Delhi: दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो प्रदूषण से बचने और हेल्दी रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक्सपर्ट का मानना है कि हो सके तो इन 10 बातों को फॉलो करें और पलूशन के बीच हेल्थ का ध्यान रखें।

Sun, 2 Nov 2025 11:23 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली में रहते हैं और प्रदूषण के बैड इफेक्ट से खुद को बचाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट के बताए इन 10 कामों को जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो खुद को बीमार होने से नहीं रोक पाएंगे। दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी दिन पर दिन खराब होती जा रही। धूल और धुएं की परत गहरी होने की वजह से घर से बाहर निकलने पर गले में खराश और खांसी की समस्या हो रही। वहीं पलूशन का असर लंग्स के साथ ही बॉडी के दूसरे हिस्सों पर भी हो रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट इन बातों को मानने की सलाह दे रहे हैं।

पलूशन से बचने के 10 टिप्स

1) पलूशन की वजह से काफी सारे अस्थमा के मरीजों की समस्या बढ़ रही है। वहीं गले में खराश, खांसी, आंखों में जलन जैसी समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में पलूशन से बचने के लिए संभव हो तो बाहर जाने से बचें।

2) अगर बाहर जाना जरूरी है तो मुंह पर मास्क लगाकर जाए या चेहरे को पूरी तरह स्कार्फ से ढंके। एक्सपर्ट का मानना है कि जितनी देर घर के बाहर रहें N95 मास्क को पहने। ये मास्क सांस के जरिए लंग्स में पहुंचने वाले पार्टिकल को रोकने में मदद करता है।

3) घर में प्यूरीफायर लगाना एक अच्छा उपाय हो सकता है। इससे घर के अंदर का पलूशन कंट्रोल में रहेगा और साफ हवा में आसानी से सांस ले सकेंगे। घर में गुड क्वालिटी का एयर प्यूरीफायर रखें और साथ ही घर के अंदर स्मोक ना करें। हैवी स्मॉग से बचना है तो घर की खिड़कियों को बंद रखें और घर में हो रही धूल-मिट्टी को भी साफ करें।

4) घर के आसपास के एक्यूआई को चेक करते रहें। जितना हो सके घर में ही रहें और केवल जरूरी काम और इमरजेंसी पर ही बाहर जाएं।

5) पलूशन की वजह से सेहत पर बुरा असर ना पड़े इसके लिए जरूरी है कि डाइट को पूरी तरह से बैलेंस रखें। जिसमे सारे जरूरी न्यूट्रिशन वगैरह शामिल हों। इसके साथ ही डॉक्टर की सलाह पर मल्टीविटामिन लेना भी अच्छा होगा।

6) घर की हवा साफ हो तो घर में रहकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। जिससे कि लंग्स ठीक तरीके से फंक्शन कर सके।

साथ ही पलूशन की वजह से हो रही एंजायटी में ब्रीदिंग एक्सरसाइज से राहत मिलती है।

7) गले की खराश से राहत पाने के लिए रोजाना गुनगुने पानी में नमक मिलाकर गरारा करें। इसके साथ ही स्टीम लें। जिससे लंग्स में हो रही कंजेशन को दूर कर प्रॉपर फंक्शन करने में मदद मिले।

8) घर में एसी, एयर प्यूरीफायर जैसी चीजों को भी साफ रखने की जरूरत है। जिससे कि ये अपने काम को सही तरीके से कर सकें। एयर प्यूरीफायर घर में यूज करते हैं तो उसकी क्लीनिंग का भी ध्यान रखें।

9) घर की साफ-सफाई का ध्यान रखें। घर में जमा हो रहे धूल-मिट्टी के कण पलूशन की वजह से होते हैं। इनकी रेगुलर सफाई जरूरी है।

10) जंक फूड जैसी चीजों को अवाएड करें क्योंकि ये शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं। साथ ही दिनभर में ढेर सारा पानी पीते रहें जिससे बॉडी हाइड्रेटेड रहे।

