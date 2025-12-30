गोल गप्पे खाना सेहत पर पड़ सकता है भारी, दिल्ली एम्स की न्यूरोलॉजिस्ट ने गिना दिए इसके नुकसान

संक्षेप: गोल गप्पे, पानी पुरी, पुचका, बताशे- आप जिस भी नाम से इसे जानते हो लेकिन खाना तो खूब पसंद करते होंगे। गोल गप्पे सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है लेकिन ये सेहत के लिए नुकसानदायक भी है। एम्स की डॉक्टर ने नुकसान गिनाए हैं।

स्ट्रीट फूड्स भारत में काफी फेमस हो चुका है। हर जगह-जगह पर स्ट्रीट फूड्स की भरमार है और आपको मोमोज, गोल गप्पे, टिक्की, चाउमीन, डोसा, इडली, खाने को मिल जाएंगे। इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा लोग खाना पसंद करते हैं वो है गोल गप्पे या फिर चाउमीन। गोल गप्पे, पानी पुरी, पुचका आप इसे जिस भी नाम से जानते हो, इसमें मटर भरकर चटकारे स्वाद वाला पानी डालकर आपको खिलाया जाता है। लेकिन क्या गोल गप्पे खाना सेहत के लिए सुरक्षित है। दिल्ली एम्स की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका सेहरावत ने पानी पुरी खाने से पहले दो बार सोचने की सलाह दी है। उनका कहना है कि आप स्वाद के चक्कर में सेहत तो नहीं बिगाड़ रहे। चलिए गोल गप्पे खाने के नुकसान के बारे में आपको बताते हैं।

गोल गप्पे खाएं या नहीं गोल गप्पे खाना ज्यादातर हर किसी को पसंद होता है। कई बार दोस्तों के बीच कौन ज्यादा खाएगा वाला चैलेंज हो जाता है तो कभी लोग ऐसे ही 1-2 प्लेट पानी पुरी खा लेते हैं। गोल गप्पे में भरी मटर से लेकर पानी तक का स्वाद इतना अच्छा लगता है कि इसे खाते रहने का मन करता है। डॉक्टर प्रियंका सेहरावत का कहना है कि गोल गप्पे का पानी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इससे आपके शरीर में इंफेक्शन फैल सकता है और आप बीमार हो सकते हैं।

पानी में वायरस डॉक्टर प्रियंका का कहना है कि गोल गप्पे के पानी में वैसे तो कई वायरस होते हैं लेकिन खासतौर पर हेपाटाइटिस ए नाम का वायरस रहता है। इस वायरस से पीलिया, पेट में इंफेक्शन, फूड प्वॉइजनिंग जैसा खतरा रहता है। उनके अनुसार ये वायरस अगर आपके शरीर में घुस जाता है, तो नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। बच्चों में ये उतना असर नहीं करता है लेकिन बड़ों को जल्दी नुकसान पहुंचाता है।

क्या हैं साइड इफेक्ट्स अगर आप गोल गप्पे रोजाना खा लेते हैं या फिर ज्यादा खाते हैं, तो कुछ बीमारियां आपको घेर सकती हैं। इसलिए इसे खाने से पहले थोड़ा सोच लें। किसी भी चीज को ज्यादा खाने से बचें।

1- गोल गप्पे के पानी में अगर वायरस होता है तो इससे पीलिया होने का खतरा रहता है। पीलिया में आपको तेज बुखार, बदन दर्द, शरीर का पीला पड़ना जैसे लक्षण दिखेंगे।

2- पेट में इंफेक्शन, दर्द, खाना हजम न होना, उल्टी, दस्त, ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप रोजाना गोल गप्पे खाते हैं, तो पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा।

3- वजन बढ़ने की समस्या भी गोल गप्पे रोजाना खाने से हो सकती है। इसके पानी के अलावा मटर और फुलके से भी वजन बढ़ सकता है। दोनों में चिकनाई होती है।

4- रोजाना गोल गप्पे खाना सीरियस इंफेक्शन का कारण बन सकता है, इससे आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। फिर आपको रोजाना सर्दी-खांसी की समस्या रहेगी।

क्या करें गोल गप्पे खाना न छोड़ें लेकिन ज्यादा खाने से बचें। कुछ लोग रोजाना पानी पुरी खाते हैं, ऐसा बिल्कुल न करें। किसी भी जगह के पानी पुरी न खाएं बल्कि साफ-सुथरी जगह से ही खाएं। अगर आप हाइजीन ज्यादा पसंद करते हैं, तो घर पर भी गोल गप्पे बना सकते हैं।