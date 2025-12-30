Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थAIIMS trained neurologist doctor warns think twice before eating gol gappa know here side effects of pani puri
गोल गप्पे खाना सेहत पर पड़ सकता है भारी, दिल्ली एम्स की न्यूरोलॉजिस्ट ने गिना दिए इसके नुकसान

गोल गप्पे खाना सेहत पर पड़ सकता है भारी, दिल्ली एम्स की न्यूरोलॉजिस्ट ने गिना दिए इसके नुकसान

संक्षेप:

गोल गप्पे, पानी पुरी, पुचका, बताशे- आप जिस भी नाम से इसे जानते हो लेकिन खाना तो खूब पसंद करते होंगे। गोल गप्पे सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है लेकिन ये सेहत के लिए नुकसानदायक भी है। एम्स की डॉक्टर ने नुकसान गिनाए हैं।

Dec 30, 2025 07:03 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्ट्रीट फूड्स भारत में काफी फेमस हो चुका है। हर जगह-जगह पर स्ट्रीट फूड्स की भरमार है और आपको मोमोज, गोल गप्पे, टिक्की, चाउमीन, डोसा, इडली, खाने को मिल जाएंगे। इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा लोग खाना पसंद करते हैं वो है गोल गप्पे या फिर चाउमीन। गोल गप्पे, पानी पुरी, पुचका आप इसे जिस भी नाम से जानते हो, इसमें मटर भरकर चटकारे स्वाद वाला पानी डालकर आपको खिलाया जाता है। लेकिन क्या गोल गप्पे खाना सेहत के लिए सुरक्षित है। दिल्ली एम्स की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका सेहरावत ने पानी पुरी खाने से पहले दो बार सोचने की सलाह दी है। उनका कहना है कि आप स्वाद के चक्कर में सेहत तो नहीं बिगाड़ रहे। चलिए गोल गप्पे खाने के नुकसान के बारे में आपको बताते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गोल गप्पे खाएं या नहीं

गोल गप्पे खाना ज्यादातर हर किसी को पसंद होता है। कई बार दोस्तों के बीच कौन ज्यादा खाएगा वाला चैलेंज हो जाता है तो कभी लोग ऐसे ही 1-2 प्लेट पानी पुरी खा लेते हैं। गोल गप्पे में भरी मटर से लेकर पानी तक का स्वाद इतना अच्छा लगता है कि इसे खाते रहने का मन करता है। डॉक्टर प्रियंका सेहरावत का कहना है कि गोल गप्पे का पानी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इससे आपके शरीर में इंफेक्शन फैल सकता है और आप बीमार हो सकते हैं।

gol gappa

पानी में वायरस

डॉक्टर प्रियंका का कहना है कि गोल गप्पे के पानी में वैसे तो कई वायरस होते हैं लेकिन खासतौर पर हेपाटाइटिस ए नाम का वायरस रहता है। इस वायरस से पीलिया, पेट में इंफेक्शन, फूड प्वॉइजनिंग जैसा खतरा रहता है। उनके अनुसार ये वायरस अगर आपके शरीर में घुस जाता है, तो नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। बच्चों में ये उतना असर नहीं करता है लेकिन बड़ों को जल्दी नुकसान पहुंचाता है।

क्या हैं साइड इफेक्ट्स

अगर आप गोल गप्पे रोजाना खा लेते हैं या फिर ज्यादा खाते हैं, तो कुछ बीमारियां आपको घेर सकती हैं। इसलिए इसे खाने से पहले थोड़ा सोच लें। किसी भी चीज को ज्यादा खाने से बचें।

1- गोल गप्पे के पानी में अगर वायरस होता है तो इससे पीलिया होने का खतरा रहता है। पीलिया में आपको तेज बुखार, बदन दर्द, शरीर का पीला पड़ना जैसे लक्षण दिखेंगे।

2- पेट में इंफेक्शन, दर्द, खाना हजम न होना, उल्टी, दस्त, ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप रोजाना गोल गप्पे खाते हैं, तो पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा।

3- वजन बढ़ने की समस्या भी गोल गप्पे रोजाना खाने से हो सकती है। इसके पानी के अलावा मटर और फुलके से भी वजन बढ़ सकता है। दोनों में चिकनाई होती है।

4- रोजाना गोल गप्पे खाना सीरियस इंफेक्शन का कारण बन सकता है, इससे आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। फिर आपको रोजाना सर्दी-खांसी की समस्या रहेगी।

क्या करें

गोल गप्पे खाना न छोड़ें लेकिन ज्यादा खाने से बचें। कुछ लोग रोजाना पानी पुरी खाते हैं, ऐसा बिल्कुल न करें। किसी भी जगह के पानी पुरी न खाएं बल्कि साफ-सुथरी जगह से ही खाएं। अगर आप हाइजीन ज्यादा पसंद करते हैं, तो घर पर भी गोल गप्पे बना सकते हैं।

ये भी पढ़ें:ठंड में क्यों बढ़ जाता है गठिया का दर्द? फिजियोथेरेपिस्ट से जानें कारण और उपाय

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।