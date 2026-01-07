Hindustan Hindi News
आपकी इन आदतों के कारण हमेशा बना रहता है सिरदर्द, AIIMS की न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा- 90% लोग कर रहे ये गलती

संक्षेप:

हमारी डेली की लाइफस्टाइल खराब होती जा रही हैं, देर से सोना, देर से उठना, नाश्ता स्किप करना। इन वजहों से सिरदर्द जैसी समस्या लगातार बनी रहती है। एम्स की न्यूरोलॉजिस्ट ने इसके कई और कारण बताए हैं।

Jan 07, 2026 11:22 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
ऑफिस का काम खत्म करने के बाद रोजाना तेज सिरदर्द होने का कारण हम लंबे समय तक सिस्टम पर बैठने और स्क्रीन टाइम को मानते हैं। कई बार सिरदर्द ऐसा होता है कि दवाई लेने की नौबत आ जाती है या फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। दिल्ली एम्स की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका सेहरावत का कहना है कि अक्सर उनके पास ऐसे पेशेंट आते हैं, जो कहते हैं कि रोजाना सिरदर्द बना रहता है। लेकिन अपनी लाइफस्टाइल पर जरा भी ध्यान नहीं देते। डॉक्टर का कहना है कि आप कुछ आदतों को अपनी डेली लाइफस्टाइल में अपना चुके हैं और वही कारण है आपके परमानेंट सिरदर्द होने का। चलिए बताते हैं किन आदतों के बारे में डॉक्टर ने चेताया है।

सिरदर्द होता है ट्रिगर-

डॉक्टर प्रियंका का कहना है कि आपकी डेली लाइफस्टाइल में कोई ऐसी आदत होती है, जो हर दिन ट्रिगर हो जाती है। फिर यही कारण बनता है सिरदर्द होने का । कुछ खराब आदतों के बारे में न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया है। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं, तो संभल जाइये।

1- 1-2 बजे सोना

सिरदर्द कभी नहीं खत्म होगा अगर आप फोन चलाते हुए 1-2 बजे तक सोते हो। स्क्रीन देखकर सोने से सिरदर्द कभी नहीं जाता है और ये हमेशा बना रहता है। रात में सोने का सही समय 10-11 बजे के बीच है, इससे ज्यादा लेट होना नींद की कमी का कारण बनता है।

2- नो फिजिकल एक्टिविटी

वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो दिनभर लैपटॉप लिए बैठे रहते होंगे। ऐसे में आपकी फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो जाती है। अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो सिरदर्द भी होगा। शरीर चलता है तो दिमाग भी अच्छे से काम करता है और मांसपेशियां भी सही बनी रहती हैं।

3- ब्रेकफास्ट-लंच टाइम

डॉक्टर का कहना है कि कई लोगों का नाश्ता और खाना खाने का समय ही निर्धारित नहीं होता। कुछ लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं, ये सब आदतें खराब हैं और यही वजह बनते हैं आपके बीमार होने का। सुबह का नाश्ता कभी स्किप नहीं करना चाहिए और टाइम पर करना चाहिए। लंच-डिनर बॉडी-ब्रेन को ऊर्जा देते हैं।

खास सलाह- डॉक्टर प्रियंका का सीधे तौर पर कहना है कि अपनी डेली लाइफस्टाइल को बेहतर करें और खराब आदतों को खत्म करें। इससे आप हेल्दी रहेंगे और सिरदर्द की समस्या भी नहीं होगी। बुरी लाइफस्टाइल सिर्फ सिरदर्द ही नहीं अन्य बीमारियों की जड़ भी बनती है। अच्छा खाएं, वर्कआउट करें, नींद पूरी करें और खूब पानी पिएं।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

