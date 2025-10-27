Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थAIIMS gastroenterologist says mobile scrolling before bed disrupts health shares 6 sleep mistakes everyone do
सोने से पहले की ये आदतें बिगाड़ सकती हैं दिल-दिमाग की सेहत, AIIMS के डॉक्टर ने बताया क्या करें

सोने से पहले की ये आदतें बिगाड़ सकती हैं दिल-दिमाग की सेहत, AIIMS के डॉक्टर ने बताया क्या करें

संक्षेप: आजकल हर किसी को नींद की कमी की समस्या है और इसका बड़ा कारण है लेट नाइट सोना। एम्स के डॉक्टर के अनुसार, कुछ आदतें सोने पर असर डालती है और सेहत पर भी। उन्होंने बताया कि सोने से पहले आपको कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इससे आपकी नींद बेहतर होगी और आप फिट भी रहेंगे।

Mon, 27 Oct 2025 11:12 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल हर कोई दिनभर अपने काम में व्यस्त रहता है और ऐसे में लोगों को रात का समय मिलता है फोन चलाने का। ज्यादातर लोग सोने से पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हैं और रील्स देखने के बाद सोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इससे हमारे दिल-दिमाग और सेहत पर क्या असर होता है। एम्स के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट सौरभ सेठी ने बताया कि मोबाइल स्क्रॉल करने के बाद सोना आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बल्कि कुछ और स्लीपिंग मिस्टेक्स हैं, जो हर व्यक्ति करता है। चलिए बताते हैं डॉक्टर ने क्या कहा।

सोने से पहले खाना

सोने से आधे-एक घंटे पहले खाना खाने से वो पचता नहीं है। फिर आपको पेट संबंधी समस्याएं शुरू होंगी। जैसे अपच, कब्ज, एसिडिटी। डॉक्टर के मुताबिक, सोने से करीब 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए।

मोबाइल

मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते हुए सोने से न सिर्फ आपके दिमाग पर बल्कि गट हेल्थ पर भी असर होता है। सोने से करीब 60 मिनट पहले आपको मोबाइल बंद कर देना चाहिए। इससे नींद बेहतर आती है।

लेट नाइट चाय-कॉफी

डिनर के बाद अगर आप चाय-कॉफी लेते हैं, तो ये मेंटल स्ट्रेस बढ़ाती है और नींद में भी कमी आती है। खाने के बाद आप हर्बल चाय या ग्रीन टी पिएं। ये शरीर और नींद के लिए बेस्ट होती है।

शराब

शराब का सेवन भी कई लोग नींद के लिए करते हैं। डॉक्टर के अनुसार, शराब से आपको नींद आ सकती है लेकिन ये सेहत पर बुरा असर डालती है। ये लिवर, किडनी, आंत के लिए बुरा है। वैसे तो शराब न पिएं और अगर पीते हैं, तो सोने से 3 घंटे पहले ड्रिंक करें।

स्लीप टाइमिंग

आजकल लोग एक समय पर सोते नहीं हैं। कभी 12 बजे तो कभी 1 या 2 बजे तक लोग लेटते हैं। अगर आपको हार्मोन्स बैलेंस रखना है, तो नींद का सही समय तय करें। जैसे 12 बजे आपको सोने के लिए लेटना है और फिर कोई स्क्रॉलिंग नहीं। इससे सेहत को फायदा होगा।

रूम टेंपरेचर

सर्दी में रूम ज्यादा गर्म या गर्मी में ज्यादा ठंडा भी नींद और सेहत के लिए खतरनाक है। इससे दिमाग को आराम नहीं मिलता और नींद पूरी नहीं होती।

डीप ब्रीदिंग

सोने से पहले पूरे दिनभर के स्ट्रेस के बारे में बिल्कुल न सोचें। कई लोग लेटने के बाद चीजों को सोचने लगते और ये दिमाग में स्ट्रेस पैदा करता है। सोने से पहले 5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करें। इससे स्ट्रेस नहीं होगा।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।