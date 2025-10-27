सोने से पहले की ये आदतें बिगाड़ सकती हैं दिल-दिमाग की सेहत, AIIMS के डॉक्टर ने बताया क्या करें

संक्षेप: आजकल हर किसी को नींद की कमी की समस्या है और इसका बड़ा कारण है लेट नाइट सोना। एम्स के डॉक्टर के अनुसार, कुछ आदतें सोने पर असर डालती है और सेहत पर भी। उन्होंने बताया कि सोने से पहले आपको कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इससे आपकी नींद बेहतर होगी और आप फिट भी रहेंगे।

आजकल हर कोई दिनभर अपने काम में व्यस्त रहता है और ऐसे में लोगों को रात का समय मिलता है फोन चलाने का। ज्यादातर लोग सोने से पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हैं और रील्स देखने के बाद सोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इससे हमारे दिल-दिमाग और सेहत पर क्या असर होता है। एम्स के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट सौरभ सेठी ने बताया कि मोबाइल स्क्रॉल करने के बाद सोना आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बल्कि कुछ और स्लीपिंग मिस्टेक्स हैं, जो हर व्यक्ति करता है। चलिए बताते हैं डॉक्टर ने क्या कहा।

सोने से पहले खाना सोने से आधे-एक घंटे पहले खाना खाने से वो पचता नहीं है। फिर आपको पेट संबंधी समस्याएं शुरू होंगी। जैसे अपच, कब्ज, एसिडिटी। डॉक्टर के मुताबिक, सोने से करीब 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए।

मोबाइल मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते हुए सोने से न सिर्फ आपके दिमाग पर बल्कि गट हेल्थ पर भी असर होता है। सोने से करीब 60 मिनट पहले आपको मोबाइल बंद कर देना चाहिए। इससे नींद बेहतर आती है।

लेट नाइट चाय-कॉफी डिनर के बाद अगर आप चाय-कॉफी लेते हैं, तो ये मेंटल स्ट्रेस बढ़ाती है और नींद में भी कमी आती है। खाने के बाद आप हर्बल चाय या ग्रीन टी पिएं। ये शरीर और नींद के लिए बेस्ट होती है।

शराब शराब का सेवन भी कई लोग नींद के लिए करते हैं। डॉक्टर के अनुसार, शराब से आपको नींद आ सकती है लेकिन ये सेहत पर बुरा असर डालती है। ये लिवर, किडनी, आंत के लिए बुरा है। वैसे तो शराब न पिएं और अगर पीते हैं, तो सोने से 3 घंटे पहले ड्रिंक करें।

स्लीप टाइमिंग आजकल लोग एक समय पर सोते नहीं हैं। कभी 12 बजे तो कभी 1 या 2 बजे तक लोग लेटते हैं। अगर आपको हार्मोन्स बैलेंस रखना है, तो नींद का सही समय तय करें। जैसे 12 बजे आपको सोने के लिए लेटना है और फिर कोई स्क्रॉलिंग नहीं। इससे सेहत को फायदा होगा।

रूम टेंपरेचर सर्दी में रूम ज्यादा गर्म या गर्मी में ज्यादा ठंडा भी नींद और सेहत के लिए खतरनाक है। इससे दिमाग को आराम नहीं मिलता और नींद पूरी नहीं होती।