एम्स के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने शेयर किए ब्लोटिंग से निपटने के 7 आसान उपाय, बताया कैसे रहेगी पेट फूलने की समस्या दूर

संक्षेप: Effective Ways To Beat Bloating : एम्स के फेमस गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके ब्लोटिंग की समस्या से निपटने के लिए 7 आसान उपाय शेयर किए हैं।

व्यक्ति के खान पान का असर सिर्फ उसके स्वाद तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि सेहत पर भी साफ नजर आने लगता है। आप जो कुछ और जिस तरह भी खाते हैं उसका सीधा असर आपकी गट हेल्थ पर पड़ता है। आपने अकसर कुछ लोगों को भोजन बेहद जल्दी में करते हुए देखा होगा तो कुछ हर बाइट का मजा लेते हुए उसे बेहद एंजॉय करते हुए खाते हैं। क्या आप जानते हैं आपके खाने-पीने की कुछ आदतें कई बार आपके लिए पाचन से जुड़ी कई समस्याओं का कारण भी बन सकती है। ऐसी ही एक आम समस्या है फूल फूलना, जिसे अंग्रेजी भाषा में लोग ब्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर आप भी अकसर कुछ भी खाने के बाद ब्लोटिंग की समस्या से परेशान रहते हैं तो एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी आपकी मुश्किल दूर करने वाले हैं। जी हां, एम्स के फेमस गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके ब्लोटिंग की समस्या से निपटने के लिए 7 आसान उपाय शेयर किए हैं।

पेट फूलने की समस्या से निजात दिलाएंगे ये 7 टिप्स 1. धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं खाना जल्दी-जल्दी निगलने से भोजन के साथ पेट में हवा भी चली जाती है, जिससे पेट फूलने की समस्या हो सकती है। डॉ. सेठी सलाह देते हैं, 'इस समस्या से बचने के लिए व्यक्ति को अच्छी तरह चबा-चबाकर खाना चाहिए'।

2. फिजी पेय पदार्थों का सेवन कम करें सोडा, स्पार्कलिंग वॉटर और बीयर जैसे सोडायुक्त फिजी पेय पदार्थ आंत में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की वजह से पेट फूलने का कारण बनते हैं। इनकी जगह डॉक्टर सेठी सादा पानी या हर्बल चाय पीने की सलाह देते हैं।

3.आर्टिफिशियल स्वीटनर (कृत्रिम मिठास) कम लें डॉ. सेठी कहते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर (कृत्रिम मिठास)सोर्बिटोल, जाइलिटोल और माल्टिटोल जैसे शर्करा अल्कोहल बृहदान्त्र (colon) में किण्वन करते हैं। जिससे गंभीर गैस और ऐंठन की समस्या हो सकती है।

4. धीरे-धीरे फाइबर बढ़ाएं डॉ. सेठी कहते हैं कि फाइबर का सेवन पेट की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा और जल्दी-जल्दी खाने से किण्वन की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में डाइट में धीरे-धीरे फाइबर की मात्रा बढ़ाएं और रोजाना दो से तीन लीटर पानी पिएं।

5. भोजन के बाद टहलने की कोशिश करें गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के अनुसार, भोजन के बाद 10 मिनट की सैर भी पाचन क्रिया को तेज कर सकती है और गैस को आपके पेट से आसानी से बाहर निकलने में मदद कर सकती है।

6. मात्रा का ध्यान रखें ज्यादा भोजन आपके पेट में खिंचाव पैदा कर सकता है और पेट खाली होने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। डॉ. सेठी दिन भर में छोटे-छोटे, संतुलित भोजन लेने की सलाह देते हैं।