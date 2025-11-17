सर्दियों में नहीं बढ़ेगा ब्लड प्रेशर, AIIMS के डॉक्टर बोले- डायट में शामिल कर लें ये चीजें

Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थAIIMS Doctor suggests foods to control high blood pressure in winters
संक्षेप: हाई ब्लड प्रेशर की समस्या सर्दियों में ज्यादातर लोगों को परेशान करती हैं। दिल्ली एम्स के डॉक्टर नीरज ने बताया कि कुछ ऐसे फूड्स हैं, जिन्हें हाई बीपी के मरीजों को जरूर खाना चाहिए। इससे बीपी कंट्रोल में रहेगा।

Mon, 17 Nov 2025 09:23 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है और कुछ को लो होने की। हाई ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। हाई बीपी होने पर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने का डर रहता है। सर्दी के मौसम में हाई बीपी का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में बीपी वाले मरीजों को अपनी डायट में क्या चीजें शामिल करनी चाहिए, दिल्ली एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल ने बताया है। डॉक्टर का कहना है कि सर्दी के मौसम में खानपान में काफी बदलाव आता है लेकिन आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें।

पालक- डॉक्टर नीरज निश्चल का कहना है कि सर्दियों में पालक जरूर खाएं। पालक पत्तेदार साग है, जिसमें नाइट्रेट नामक एक पादप-आधारित यौगिक अच्छी मात्रा में होता है, जो बीपी को कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी खूब होता है। रिसर्च के मुताबिक, हाई बीपी वाले लोगों को 150 ग्राम पालक खिलाई गई थी, जिससे उनका बीपी कंट्रोल में रहा था।

ड्राई फ्रूट्स- काजू, बादाम, मखाना, अखरोट, मूंगफली वगैरह में प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सिडेंट्स भी होते हैं, जो बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अगर रोजाना थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, जो आपका ब्लड प्रेशर सही बना रहेगा।

अंडा- हाई बीपी वाले लोगों को अंडा भी खाना चाहिए। अंडा सर्दियों में वैसे ही खाना फायदेमंद होता है और इसमें मौजूद प्रोटीन शरीर के लिए अच्छा होता है। हाई बीपी रहता है, तो रोजाना 1 अंडा खा सकते हैं।

गाजर- कुरकुरी, मीठी गाजर हर किसी को सर्दियों में खाना पसंद होती है। रिसर्च के मुताबिक, अगर रोजाना 100 ग्राम गाजर खाते हैं, तो हाई बीपी की संभावना 10 प्रतिशत कम हो सकती है। गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और अन्य कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं।

सीड्स- पंपकिन, चिया, अलसी के बीज भी हेल्दी हार्ट और हाई बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए खाएं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, विटामिन और मिनरल्स जैसे तत्व होते हैं। इन बीजों को खाने से भी बीपी कंट्रोल में रहता है।

