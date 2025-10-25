AIIMS ट्रेन्ड डॉक्टर ने बताए 3 सस्ते ब्लड टेस्ट जो बचा सकते हैं आपकी जान

संक्षेप: ब्लड टेस्ट अगर आपके हेल्थ रूटीन में शामिल है तो अच्छी बात है। अगर नहीं तो डॉक्टर ने 3 ऐसे ब्लड टेस्ट बताए हैं जो आपको गंभीर बीमारियां होने से बचा सकते हैं। यहां जान लें कि वो कौन से टेस्ट हैं।

हेल्दी लाइफ जीने के लिए डॉक्टर्स अक्सर स्क्रीनिंग करवाने की सलाह देते हैं। कौन सा टेस्ट करवाएं, कौन सा नहीं इसको लेकर लोगों में काफी कन्फ्यूजन रहता है। हार्वर्ड और एम्स से ट्रेनिंग ले चुके डॉक्टर सौरभ सेठी ने 3 अफोर्डेबल ब्लड टेस्ट बताए हैं जिनको करवाकर आप अपने हेल्थ रिस्क को काफी पहले पता कर सकते हैं। इन्हें मैनेज करके लंबी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।

बताए ये 3 टेस्ट भागदौड़ भरी जिंदगी में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां लोगों के जीवन के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं। ऐसे में सावधानी रखनी बेहद जरूरी है। डाक्टर सौरभ सेठी जो कि एमडी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि आपको कौन से ब्लड टेस्ट करवाते रहने चाहिए। इनमें पहला टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। दूसरा ब्ल़ड शुगर और तीसरा बोन डेंसिटी टेस्ट।

लिपिड प्रोफाइल लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से आपके कोलेस्ट्रॉल का पता चलता है। हाई LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राईग्लिसराइड्स का बढ़ना दिल की बीमारी के खतरे का शुरुआती संकेत हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ज्यादातर कोई लक्षण नहीं होता। इसलिए टेस्ट करवाकर इसे मैनेज करने की कोशिश करें।



ब्लड शुगर टेस्ट अगर आपकी ब्लड शुगर ज्यादा है तो यह चुपचाप आपके दिल, किडनी और दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। दुनियाभर में डायबिटीज के केसेज बढ़ते जा रहे हैं। कई लोगों को इस बारे में पता तक नहीं होता। जब तक पता चलता है देर हो जाती है। इसलिए यह टेस्ट 3 से 6 महीने के अंतर पर करवाते रहें।



