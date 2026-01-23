जुकाम के बाद थकान और कमजोरी लग रही तो हो सकते हैं इस बीमारी के लक्षण, एम्स की डॉक्टर ने किया शेयर

संक्षेप: Sinusitis symptoms may be you feel tired AIIMS doctor share experience: लगातार थकान, कमजोरी कहीं साइनोसाइटिस का लक्षण तो नहीं… एम्स की डॉक्टर प्रियंका सेहरावत ने वीडियो शेयर कर बताया लक्षण और बचने के तरीके।

एम्स में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका शेहरावत ने वीडियो शेयर कर आपबीती सुनाई है। जिसमे उन्होंने बताया कि वो पिछले दो महीने से लगातार थकान और कमजोरी महसूस कर रही थीं। सुबह 4 बजे उठने में दिक्कत हो रही थी और काम भी ठीक से नहीं हो पा रहे थे। ब्लड के चेकअप में भी किसी तरह की बीमारी नहीं निकली। लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो पाया कि पिछले दो महीने से उन्हें 3-4 बार बंद नाक, बुखार और जुकाम के एपिसोड हो चुके थे। जिसका मतलब है कि उन्हें साइनोसाइटिस की समस्या हो रही थी। जिसका पता उन्होने सीटीस्कैन पैरानजल साइनस चेकअप से लगा। जिसमे पता चला कि लेफ्ट नोज में साइनस की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बताया कि वो इस वीडियो के जरिए लोगों में साइनोसाइटिस के लक्षण और ट्रीटमेंट के बारे में जागरुकता फैलाना चाहती हैं।

साइनोसाइटिस के लक्षण बता दें कि साइनोसाइटिस एक प्रॉब्लम है जिसमे नसल एरिया और साइनस में सूजन हो जाती है। साइनस चेहरे की खोखली गुहाएं होती है जहां से हवा और म्यूकस को निकलने में मदद मिलती है। साइनोसाइटिस का कारण एलर्जी, वायरल इंफेक्शन, वायरल फीवर होता है। जिसमे ये सामान्य लक्षण दिखते हैं। जरूरी नहीं कि साइनोसाइटिस होने पर आपको तेज बुखार हो या फिर आप बिस्तर पर लेटे रहना महसूस करें। कई बार हल्का सिर पर बुखार, कमजोरी और थकान भी महसूस होती है। साथ ही ये सिंपल लक्षण नजर आते हैं।

बुखार

बंद नाक

बार-बार समस्या का रिपीट होना

सुबह के समय नाक से डिस्चार्ज निकलना

आंखों में दर्द होना

गले में खराश और गले में बलगम महसूस होना

साइनोसाइटिस से बचने के उपाय अगर किसी को साइनोसाइटिस की समस्या हो गई है तो उसे डॉक्टर के बताए इन उपायों को जरूर अपनाना चाहिए। साथ ही डॉक्टर से इलाज जरूर करवाएं।