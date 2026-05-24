गर्मी में पका खाना 3 घंटे के अंदर क्यों खा लेना चाहिए, आयुर्वेद और साइंस दोनों मानता है जरूरी
Why should we eat cooked food quickly: गर्मी में पके हुए खाने को ताजा खाना क्यों जरूरी है? आखिर पकने के कितने घंटे बाद खाना बासी होने लगता है। डब्ल्यूएचओ और आयुर्वेद दोनों ने बताई है ये जरूरी बात, आप भी जान लें….
गर्मियों में बीमार नहीं होना तो खानपान का ध्यान रखना जरूरी है। आमतौर पर कहा जाता है कि बासी खाना खाने से बचे। लेकिन लोग फ्रिज में खाने को रखकर दोबारा गर्म करते हैं और खाते हैं। सब्जी, दाल से लेकर चावल और रोटी को लोग गर्मी में फ्रिज में रख देते हैं और रिहीट कर लेते हैं। भले ही साइंस के मुताबिक खाने को दोबारा से गर्म करके खाया जा सकता हो। लेकिन आयुर्वेद ने हजारों साल पहले ही नियम बनाया था कि खाने को पकाने के कुछ घंटों के भीतर ही खा लेना चाहिए। पकने के तय घंटों के बाद खाने में बैक्टीरिया पनपना शुरू कर देते हैं।
WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पके हुए भोजन को फौरन ताजा खाना हेल्दी प्रैक्टिस है। रखे हुए खाने में तेजी से बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगते हैं। जो गर्मी में बीमार बना सकते हैं।
क्यों नहीं खाना चाहिए बासी खाना
WHO ने इस मामले में गाइडलाइन भी जारी की है। जिससे लोग बासी खाना खाकर बीमार होने से बचे रहें। पकाने पर खाने के अंदर मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब फूड को 5 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस पर रखकर छोड़ दिया जाता है तो बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जिसे खाने से फूडबॉर्न डिसीज होने का डर रहता है।
आयुर्वेद के अनुसार बासी खाना खाने से शरीर में दोष इंबैलेंस होते हैं। वात, पित्त और कफ दोष का बैलेंस बिगड़ता है तो पाचन पर असर पड़ता है। इसलिए खाने को पकाने के 1-3 घंटे के अंदर खा लेना सबसे अच्छा है।
दोबारा गर्म करने से खत्म होने लगते हैं न्यूट्रिशन
खाने को जब दोबारा गर्म किया जाता तो इनके पोषक तत्व नष्ट होने लगते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक कुछ न्यूट्रिएंट्स और विटामिंस हीट, एयर के प्रति सेंसेटिव होते हैं और दोबारा गर्म करने से वो खत्म होने लगते हैं। जिससे फूड की हेल्दी वैल्यू भी कम हो जाती है।
पका भोजन 1-3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए
चूंकि साइंस और आयुर्वेद दोनों का मानना है कि ताजे पके भोजन में न्यूट्रिशन की मात्रा बासी खाने की तुलना में ज्यादा होती है। समय के साथ खाने के न्यूट्रिशन खत्म होने लगते हैं और वो खराब होने लगता है इसलिए पके हुए खाने को केवल 1-3 घंटे तक ही ताजा माना जाता है। इसके बाद खाना बासी हो जाता है और उसमे बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।