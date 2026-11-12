दिवाली-भाईदूज के बाद ज्यादा एक्सरसाइज नहीं, 3 तरीकों से करें बॉडी रिसेट, डॉक्टर ने बताया पूरा प्लान

दिवाली और भाईदूज पर ज्यादा मिठाई और स्नैक्स खा लिया तो ज्यादा एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा बल्कि इन 3 टिप्स की मदद से अगले 7 दिनों में बॉडी रिसेट होगी और फेस-पेट की ब्लोटिंग दूर होगी।

त्योहार का सीजन था तो जमकर खाया होगा। नमकीन, स्नैक्स, फ्राईड और ढेर सारी मिठाईयां खाकर हर किसी ने अपनी डाइट को बिगाड़ा। साथ ही बॉडी पर भी इसका असर हुआ। अब त्योहार के बाद आपके टेस्ट बड्स वापस हेल्दी फूड पर आ जाएं और बॉडी में इकट्ठा शुगर, सॉल्ट और ऑयल जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर निकले इसके लिए जरूरी है कि आपके पास पूरा दिवाली रिसेट प्लान हो। जिससे कि आप टेस्ट के लूप में ना फंसे और हेल्दी फूड्स ही खाएं। बॉडी को एक्स्ट्रा सॉल्ट और शुगर से बाहर निकलना है तो डॉक्टर मल्हार गानला के बताए ये 3 टिप फॉलो करें। जिससे चेहरे पर दिख रही ब्लोटिंग, बाहर आया हुआ पेट और ब्रेन फॉग को कम किया जा सके।

डॉक्टर ने दिया 7 दिन में बॉडी को रिसेट करने का प्लान जब आप लगातार डाइट पर रहते हैं और फिट रहने की कोशिश करते हैं तो जरा सा ज्यादा खाने पर बॉडी में फौरन चेंज नजर आने लगते हैं। जैसे दिवाली पर एक्स्ट्रा खाया हुआ बॉडी पर दिख रहा होगा। चेहरे पर ब्लोटिंग, पेट बाहर और ब्रेन में फॉग हो रहा, बार-बार वहीं सारे अनहेल्दी स्नैक्स और स्वीट्स खाने का दिल कर रहा है तो बॉडी को रीसेट की जरूरत होती है और इसमे 7 दिन लगते हैं। डॉक्टर ने बताया कि 3 टिप्स हैं जो आपको दोबारा से हेल्दी ट्रैक पर लाने में मदद करेंगे। डाक्टर मल्हार बताते हैं कि 3-4 दिन लगते हैं तेल, शक्कर और नमक की आदत छूटने में और बाकी के 3 दिन लगेंगे बॉडी में इंसुलिन लेवल्स को कम करने में। इन 7 दिनों में बॉडी धीरे-धीरे नॉर्मल होने लगेगी।

तो बॉडी को रीसेट करने के लिए ये 3 टिप्स फॉलो करें 1- एक्सरसाइज मत बढ़ाना सबसे पहले टिप जो डॉक्टर ने दी वो है त्योहार के बाद फौरन एक्सरसाइज ना बढ़ाएं। काफी सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने फ्राईड, स्वीट्स और सॉल्टी ज्यादा खा लिया है तो ज्यादा एक्सरसाइज से उसे बॉडी से बाहर निकालना है। तो इस गलती को बिल्कुल ना करें और एक्सरसाइज ना बढ़ाएं। जिम जाकर ज्यादा खाई हुई कैलोरी को ज्यादा एक्सरसाइज करे बर्न करने लगते हैं लोग। तो ऐसा नहीं करना है, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा भूख लगेगी और जब भूख बढ़ेगी तो फिर से वहीं नमक, मीठा और तेल खाने का दिल करेगा। तो इन 7 दिनों में जिम जाने की जरूरत नहीं है खुद को केवल एक्टिव रखें, खाने के बाद हल्की वॉक करें।

2- मीठा-नमकीन कम करें दिवाली के टाइम ढेर सारी मिठाई और नमकीन खाया है तो अब उसे कम कर दें। मिठाई-नमकीन के डिब्बे घर से हटा दें या फिर किचन में छिपाकर रख दें। अगले तीन से चार दिन इन मीठे और नमकीन चीजों को बिल्कुल नहीं खाना है। बस दिनभर पानी पीएं, जिससे जो भी आपने नमक एक्स्ट्रा खाया है वो यूरिन से फ्लश आउट होकर निकल जाए। इसलिए पानी पीते रहें।

वहीं शुगर को बॉडी के मसल्स स्पंज की तरह अब्जॉर्ब करते हैं, इसे ग्लाइकोजन कहते हैं। और इसके साथ पानी भी बॉडी सोखता है जिससे वजन बढ़ता है। तो जब तीन से चार दिन मीठा और शक्कर नहीं खाते हैं तो बॉडी ग्लाइकोजन को कंज्यूम करेगा और दो से तीन दिन में जो एक्स्ट्रा वजन है वो कम होने लगेगा।