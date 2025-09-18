रोज की दाल-सब्जी में हरा धनिया क्यों डालना चाहिए? जान लें होने वाले 5 बड़े फायदे Add Fresh Coriander to Your Everyday Dal and Veggies know 5 health benefits, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थAdd Fresh Coriander to Your Everyday Dal and Veggies know 5 health benefits

रोज की दाल-सब्जी में हरा धनिया क्यों डालना चाहिए? जान लें होने वाले 5 बड़े फायदे

अगर आप रोज के खाने में धनिया नहीं डाल रहे हैं, तो यकीन मानें आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इन छोटे-छोटे हरे पत्तों के फायदे जान लेंगे, तो अगली बार सब्जी हो या दाल उसमें धनिया जरूर मिलाएंगे।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 03:34 PM
share Share
Follow Us on
रोज की दाल-सब्जी में हरा धनिया क्यों डालना चाहिए? जान लें होने वाले 5 बड़े फायदे

किसी भी डिश का स्वाद बढ़ाना हो या उसे खुशबूदार बनाना हो, जरा सा हरा धनिया उसमें डाल दें। वैसे तो फ्रेश हरे धनिया का इस्तेमाल भारतीय रसोई में खूब होता आया है। कभी चटनी या रायता बनाकर तो कभी रोज की दाल या सब्जी में डालकर। अगर आप रोज के खाने में धनिया नहीं डाल रहे हैं, तो यकीन मानें आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जी नहीं, मामला सिर्फ स्वाद का नहीं है, बल्कि आपकी सेहत का भी है। इन छोटे-छोटे हरे पत्तों के फायदे जान लेंगे, तो अगली बार सब्जी हो या दाल उसमें धनिया जरूर मिलाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके हेल्थ बेनिफिट्स जान लेते हैं।

पाचन को रखता है दुरुस्त

रोज की दाल या सब्जी में अगर आप धनिया डालकर खाते हैं, तो आपका पेट आपको धन्यवाद जरूर देगा। जी हां, हरा धनिया पाचन संबंधी परेशानियां को दूर करने में मदद करता है। इससे पाचन शक्ति भी बढ़ती है। धनिया में फाइबर मौजूद होता है, जो गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है।

डायबिटीज में नहीं है दवा से कम

हरा धनिया डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी जड़ी-बूटी से कम बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद में इसे ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए रामबाण माना जाता है। ये इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। इसलिए शुगर के मरीज अपने रोज के खाने में थोड़ा सा हरा धनिया जरूर एड करें।

कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करे

कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हरा धनिया बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करते हैं। हालांकि सबसे जरूरी है कि आप इसका सेवन नियमित रूप से करें। कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए धनिया की चटनी और धनिया के बीजों का पानी उबालकर पीना भी बहुत फायदेमंद माना जाता है।

एनीमिया से दिलाए राहत

हरा धनिया आयरन से भरपूर होता है, इसलिए इसका सेवन करने से खून की कमी दूर होने में मदद मिलती है। इसके अलावा हरे धनिया में एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल, विटामिन ए और सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अगर आपको एनीमिया की शिकायत है, तो अपनी डेली डाइट में हरा धनिया जरूर शामिल करें।

आंखों की हेल्थ के लिए फायदेमंद

आंखों की हेल्थ के लिए भी हरा धनिया बहुत फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए और कैरोटीन मौजूद होता है, जो आई हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। घर में बच्चे और बुजुर्ग हैं, तो रोज के खाने में हरा धनिया जरूर शामिल करें।

Health Tips Health Benefit Healthy Eating Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।