गहनों से है महिलाओं की सेहत का कनेक्शन, एक्यूप्रेशर डॉक्टर ने बताया किससे क्या हैं फायदे

झुमका, अंगूठी, हार, पायल सरीखे आभूषण सिर्फ महिलाओं की खूबसूरती में चार-चांद नहीं लगाते, बल्कि वे उनकी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। परंपराओं से जुड़े आभूषणों के पीछे का विज्ञान क्या है और ये सेहत को कैसे लाभ पहुंचाते हैं? बता रही हैं दिव्यानी त्रिपाठी

बिना गहनों के भारतीय महिलाओं की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। हर महिला अपनी आर्थिक स्थिति के मुताबिक गहने पहनना और जुटाना पसंद करती है। शादी-ब्याह से लेकर तीज-त्योहारों तक का महिलाओं का सीधा नाता गहनों से है। कभी वह खूबसूरत दिखने के लिए उन्हें पहनती हैं, तो कभी मान्यताओं के चलते। क्या आप जानती हैं कि गहने केवल सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं? सदियों से हमारी दादी-नानी जो सोने-चांदी के गहने पहनती आई हैं, उनके पीछे वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक तर्क भी हैं। इस बाबत एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ जे. पी. अग्रवाल बताते हैं कि आभूषणों को महिलाओं के स्वास्थ्य पर अनुकूल असर डालने वाला कहा जाता है, क्योंकि जिस भी जगह पर वे पहने जाते हैं, कुछ एक्यूपंक्चर बिंदुओं को अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय करते हैं। आभूषणों का दबाव, घर्षण रक्तसंचार को बेहतर बनाने के साथ ही ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाता है।

आंखों और दिमाग के लिए झुमके झुमके का नाता सिर्फ श्रृंगार से नहीं। कर्ण छेदन को हमारे 16 संस्कारों में से नौवें संस्कार के तौर पर माना जाता है। इस बाबत जे. पी. अग्रवाल कहते हैं कि कान के निचले हिस्से में एक्यूप्रेशर प्वाइंट होते हैं, जो मस्तिष्क की ऊर्जा को संचारित करते हैं और आंखों की सेहत से जुड़े होते हैं। झुमके या बाली पहनने से ये प्वाइंट्स हल्के दबाव में रहते हैं, जिससे आंखों की रोशनी बेहतर बनी रहती है और मानसिक तनाव भी कम होता है।

बिछिया से मिलती है ऊर्जा पैर की उंगलियों में बिछिया पहनना सुहागन महिला की पहचान माना जाता है। इसके पीछे भी वैज्ञानिक वजह है। ये पैरों की नसों पर हल्का दबाव बनातेे हैं, जिससे महिलाओं का हार्मोनल तंत्र दुरुस्त रहता है। बिछिया पहनने से प्रजनन अंगों में रक्तसंचार बेहतर होता है। इसके अलावा, चांदी एक ऐसी धातु है, जो शरीर में गर्मी को संतुलित करती है और ठंडक बनाए रखती है। खास बात यह है कि चांदी धरती से ऊर्जा खींचकर शरीर में पहुंचाती है, जिससे थकावट कम होती है।

नथ रखती है हार्मोनल नियंत्रण दुल्हन की कल्पना आपने कभी बिना नथ की है? शायद नहीं। पर क्या आप यह जानती है कि दुल्हन की खूबसूरती में चार-चांद लगाने वाली नथ को पहनने के पीछे एक गहरी समझ छुपी है। जे.पी. अग्रवाल कहते हैं कि नथ या नाक की कील का संबंध स्वर तंत्र से लेकर फेफड़ों तक से है। यह उनको ऊर्जावान रखती है। इतना ही नहीं, जानकारों का मानना है कि नाक छिदवाने से महिलाओं की प्रजनन क्षमता बेहतर होती है। ये हार्मोन संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, खासकर पीरियड के दौरान। इसके अलावा, बाईं तरफ की नाक छिदवाना गर्भाशय से जुड़ी नसों पर हल्का दबाव बनाता है, जिससे प्रसव के दौरान दर्द कम होता है।

दिल की हिफाजत करता है मंगलसूत्र कई बार एक महिला के शादीशुदा होने की पहचान हम उसके मंगलसूत्र की वजह से कर पाते हैं। अब आप कहेंगी कि यह कितने पुराने जमाने की बात कही जा रही है। भला, अब कौन मंगलसूत्र पहनता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने फैशन का माना जाने वाला चेन और काले मोतियों में पिरोया हुआ साधारण-सा मंगलसूत्र, इसे पहनने वाले के दिल के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डालता है। आमतौर पर इसे सोने की चेन और काले मोतियों से बनाया जाता है। जिसके पीछे कारण यह होता है कि सोने में शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने की खूबी होती है और काले मोती नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, मंगलसूत्र पहनने से दिल की धड़कन नियमित बनी रहती है।

कमर का सहारा है कमरबंद एक दौर था, जब महिलाओं की कमर में भारी-भारी कमरबंद नजर आता था। अब कमरबंद का वजन भी कम हुआ है और चलन भी। कमरबंद को आयुर्वेद में कमर को सहारा देने वाला बताया गया है। यह रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है। इसके साथ ही, इससे पेट की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और पाचन क्रिया बेहतर होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी कमरबंद सहारा देने का काम करता है।

अंगूठी है एक्यूप्रेशर प्वाइंट्स का इलाज हाथों को आकर्षक बनाने वाली छोटी-सी अंगूठी उंगलियों के एक्यूप्रेशर प्वाइंट्स को भी उत्तेजित करती है। जानकार कहते हैं कि सोने की अंगूठी जब सूर्य की रोशनी के संपर्क में आती है, तो शरीर को विटामिन-डी अवशोषित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, अंगूठियां दिमागी थकावट को कम करने और चिंता को दूर करने में मदद करती हैं।

बाजूबंद यानी ताकत-फैशन का मेल राजपूतानी पोशाकों के साथ ­नजर आने वाला बाजूबंद हाथ की मांसपेशियों को सुडौल बनाता है और रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है। साथ ही, बाजू में पड़ने वाला दबाव शरीर को ऊर्जावान बनाता है।