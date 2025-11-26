55 की उम्र में 25 की दिखती हैं भाग्यश्री, बुढ़ापा दूर रखने के लिए खाती हैं अमरफल, पढ़ें अन्य फायदे

संक्षेप: एक्ट्रेस भाग्यश्री अपने ब्लॉग में हेल्थ को लेकर टिप्स शेयर करती रहती हैं। अब उन्होंने अमरफल खाने के फायदे गिनाए हैं। उनका कहना है कि सर्दियों में अमरफल खाना किसी वरदान से कम नहीं है।

एक्ट्रेस भाग्यश्री फिटनेस और स्किन केयर को लेकर काफी सजग रहती हैं। इसके लिए घरेलू चीजों और अच्छी डायट लेने के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं। भाग्यश्री यूट्यूब पर ब्लॉग बनाती हैं और उसमें वह अक्सर हेल्थ और स्किन केयर से जुड़े टिप्स शेयर करती हैं। 56 साल की हो चुकीं भाग्यश्री ने एक ऐसे फल के बारे में बताया है, जिसे सर्दियों में खाने से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। भाग्यश्री का कहना है कि सर्दियां शुरू होते ही वह इस फल को खाने लगती हैं, इससे उन्हें कई फायदे मिलते हैं। चलिए आपको बताते हैं ये फल कौन सा है और इसे खाने से क्या लाभ होंगे।

अमरफल क्या है- अमरफल को इंग्लिश में पर्सिमन (Persimmon) कहते हैं। ये पीले रंग का होता है और टमाटर जैसा दिखता है। इसका स्वाद मीठा और गूदेदार होता है। यह फल चीन, जापान और भारत के कुछ पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इस फल में विटामिन A, C, E, K, B1, B2, B6, फाइबर, फ्लेवोनोइड्स, कैरोटीनॉयड्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर और मैंगनीज जैसे जरूरी तत्व होते हैं। ये फल काफी फायदेमंद माना जाता है।

फायदे क्या है- दिल को रखे जवां- हार्ट की हेल्थ के लिए अमरफल फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद पोटैशियम, मैग्निशियम दिल को दुरुस्त रखता है और ब्लड फ्लो बेहतर करता है। सर्दियों के इस फल को खाने से हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में रखता है।

आंखों की रोशनी- अमरफल में कई विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, जो आंखों की रोशनी के लिए अच्छे होते हैं। इसमें बीटा-कैरोटीन भी पाया जाता है, जो आंखों को हेल्दी और रोशनी तेज करता है। सर्दियों में अमरफल खाने से आंखों में दर्द, मोतियाबिंद और रतौंधी जैसी परेशानी नहीं होती है।

सूजन कम करें- अमरफल में शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर की पुरानी सूजन को कम करने में मदद करता है। सर्दियों में अक्सर गठिया का दर्द होता है, इसे रोकने के लिए आप अमरफल का सेवन करें।

स्किन के लिए- अमरफल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, इसे खाने से स्किन पर ग्लो आता है। साथ ही ये ड्राई स्किन होने से रोकता है और नमी देता है। ये त्वचा पर होने वाली झुर्रियों को भी रोकता है, इससे त्वचा पर कसावट बनी रहती है।

पाचन तंत्र- अमरफल खाने से पेट की समस्याएं खत्म हो जाती है। इसमें मौजूद फायबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और वेट लॉस करने में हेल्प करता है।

बालों के लिए- भाग्यश्री का कहना है कि अमरफल खाने से बाल भी मजबूत, हेल्दी और लंबे होते हैं। ये बालों को अंदर से पोषण देता है और स्कैल्प को मजबूत करता है। बालों को घना बनाने के लिए अमरफल जरूर खाएं।