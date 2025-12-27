एक्ट्रेस अदा शर्मा ने बताई झट से नींद लाने की सिंपल और आसान ट्रिक

संक्षेप: Simple Trick To Sleep: रात को 2 बजे नींद खुल जाने के बाद दोबारा नींद नहीं आती तो एक्ट्रेस अदा शर्मा की इस ट्रिक को ट्राई करें। आई रोलिंग टेक्निक फॉलो करने से जल्दी नींद लाने में मदद मिलती है। जान लें क्यों काम करती है ये ट्रिक।

अगर आपको भी बिस्तर पर जाते ही नींद नहीं आती। नाइट आउल हैं और पूरी रात करवटें बदलते रह जाते हैं। तो एक्ट्रेस अदा शर्मा की इस सिंपल ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। खासतौर पर वो लोग जिनकी नींद रात को खुल जाती है और दोबारा नहीं आती। उन्हें इस ट्रिक को जरूर ट्राई करना चाहिए। जो गुड स्लीप के लिए अच्छा ऑप्शन है।

एक्ट्रेस अदा शर्मा ने बताई नींद लाने की ट्रिक अगर रात के 2 बजे नींद खुल गई और दोबारा से नहीं आ रही तो बस आंखों को बंद करके आईबॉल्स को घुमाएं। सबसे पहले लेफ्ट साइड घुमाएं और फिर आईबॉल्स को सेंटर में लाएं। इसी तरह से राइट घुमाने के बाद सेंटर में लाएं और अप-डाउन घुमाने के बाद भी सेंटर में ले आएं। फिर अपनी आंखों को बंद पोजीशन में ही नाक को देखने की पोजीशन में लाएं। फिर सेंटर में देखें और सबसे आखिर में चारों तरफ क्लॉकवाइज और फिर एंटीक्लॉक वाइज घुमाएं। आंखों को इस तरह से घुमाने के बाद नींद आ जाएगी। अगर नींद नहीं आती तो इस पूरे प्रोसेस को कई बार करो। ये नींद को जल्दी लाने में मदद करता है।

क्या है आई मूवमेंट प्रोसेस आंखों को मूव कराने की ये टेक्निक आंखों के मूवमेंट और नींद के साइकिल के बीच के कनेक्शन का फायदा उठाती है। जब हम सोते हैं, तो आंखें अपनी सॉकेट में पीछे की ओर घूम जाती हैं। ये घूमने का प्रोसेस मेलाटोनिन के रिलीज होने से जुड़ा है। ये एक हार्मोन है जो हमारे नींद-जागने के पैटर्न को कंट्रोल करता है। जानबूझकर अपनी आंखों को घुमाकर हम इस नेचुरल प्रोसेस की नकल करते हैं और अपने शरीर को नींद का साइकिल शुरू करने के लिए मोटिवेट करते हैं।

क्यों काम करती है ये आई रोलिंग टेक्निक आंखों को घुमाने का ये प्रोसेस कई तरीकों से काम करता है।

मेंटल रिलैक्सेशन आंखों को घुमाने से मेंटल फोकस और कंस्ट्रेशन होता है माइंड। दिमाग में चल रही बातों और टेंशन से ध्यान हटाकर आंखों को रोल करने पर माइंड फिक्स हो जाता है। जिससे नींद जल्दी आती है।

पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स सिस्टम एक्टिवेट होता है पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स सिस्टम रिलैक्सेशन और आराम को प्रमोट करता है। जब हम आंखें घुमाते हैं तो इससे ये नर्व्स सिस्टम इंगेज होता है। जिससे कई सारे बॉडी फंक्शन स्लो होते है। यहां तक कि डाइजेशन और हार्ट रेट को स्लो कर स्लीप के लिए आइडियल स्टेट में ले आता है। जिससे नींद जल्दी आने में मदद मिलती है।