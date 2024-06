आम के साथ भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, पेट ही नहीं त्वचा को भी होगा ये नुकसान

ऐप पर पढ़ें

Never eat these 5 foods with mangoes: आम के शौकीन लोग गर्मियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो मौसम होता है जब लोग अपनी स्वीट क्रेविंग्स को इस रसीले फल को खाकर शांत करते हैं। आम से बनने वाले मैंगो शेक,सालसा और डेजर्ट जैसी चीजों को डाइट में शामिल करने से व्यक्ति खुद को फ्रेश और हाइड्रेट बनाए रख सकता है। आपकी सेहत और स्वाद का ख्याल रखने वाला ये फलों का राजा आम अगर किसी गलत फूड कॉम्बिनेशन के साथ खाया जाए तो ये सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार, आम को किन चीजों के साथ भूलकर भी नहीं खाना चाहिए।

आयुर्वेद के अनुसार इन 5 चीजों के साथ ना करें आम का सेवन-

दूध

गर्मी से राहत के साथ दिन की शुरुआत टेस्टी ड्रिंक से करने तक के लिए लोग मैंगो शेक का सेवन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आयुर्वेद के अनुसार दूध और आम का एक साथ सेवन करने से बचना चाहिए। ये फूड कॉम्बिनेशन पाचन तंत्र पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। जिससे पेट से जुड़ी गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं।

स्पाइसी खाना-

मसालेदार भोजन करने के बाद आम का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। मसालेदार खाना पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है, जबकि आम एक भारी फल है जो पाचन प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। यह संयोजन पेट में जलन, गैस और अपच का कारण बन सकता है।

दही-

गर्मियों में कई लोग मैंगो लस्सी पीना बेहद पसंद करते हैं। दही और आम का मिश्रण कई बार सलाद या डेजर्ट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन यह संयोजन भी पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। आयुर्वेद के अनुसार, दही और आम का एक साथ सेवन करने से शरीर में टॉक्सिन्स बन सकते हैं, जो एलर्जी और त्वचा संबंधित समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

करेला-

आम खाने के तुरंत बाद करेले का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को मतली, उल्टी और सांस लेने में परेशानी हो सकती है।

पानी-

हो सकता है आम खाने के तुरंत बाद पानी पीने की गलती ज्यादातर लोग करते होंगे। लेकिन ऐसा करने से पेट दर्द,सूजन और एसिडिटी की परेशानी होती है। आम खाने के कम से कम आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार फलों के साथ पानी पीने से पेट में एसिड रिफ्लक्स हो सकता है।