Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थabc juice health benefits how is helpful for women to stay healthy
ABC जूस के बारे में जानती हैं? महिलाओं के लिए हैं गजब के फायदे

ABC जूस के बारे में जानती हैं? महिलाओं के लिए हैं गजब के फायदे

संक्षेप: ABC Juice Benefits: एबीसी जूस के बारे में तो कई बार सुना होगा लेकिन इसे पीने के फायदे भी जरूर जान लें। खासतौर पर महिलाओं को इस तीन चीजों से बने जूस को पिलाने के कई सारे फायदे होते हैं। जान लें कौन सी तीन चीज मिलाकर बनता है एबीसी जूस।

Sun, 26 Oct 2025 08:09 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल की महिलाओं के लिए काम का दायरा बढ़ चुका है। घर के साथ उन्हें बाहर का काम भी संभालना होता है। करियर के साथ बच्चों और फैमिली का पूरा स्ट्रेस वो लगातार झेलती हैं। ऐसे में उन्हें ज्यादा देखभाल और सही न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। एबीसी जूस महिलाओं के लिए फायदेमंद है। जिसमे शरीर को न्यूट्रिशन पहुंचाने के जरूरी तत्व मौजूद है। एबीसी यानी एप्पल, बीट्रूट और कुकुंबर यानी सेब, चुकंदर और खीरा। इन तीनों का जूस ना केवल शरीर को हाइड्रेट करेगा बल्कि डाइजेशन इंप्रूव करने के साथ पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन देगा। रोजाना ये सिंपल सा जूस डाइट को बैलेंस करने में मदद करता है। हेल्थ एक्सपर्ट एबीसी जूस के कई फायदे गिनाते हैं।

डाइजेशन ठीक होने के साथ बॉडी भी बनी रहेगी हाइड्रेट

दिनभर के काम और भागदौड़ में महिलाएं अक्सर खुद को पर्याप्त मात्रा में हाईड्रेट करना भूल जाती है। जिसकी वजह से ना केवल डाइजेशन बिगड़ता है बल्कि यूटीआई जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में सेब और खीरा दोनों समस्याओं का समाधान करता है। सेब में पेक्टिन होता है जो सॉल्यूएबल फाइबर है और बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है। वहीं खीरा बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। रोजाना बिना छाना हुआ मतलब फाइबर के साथ लिया गया एबीसी जूस दिनभर एनर्जी की कमी को पूरा करेगा और खाने के बाद लगने वाली क्रेविंग को रोकेगा।

बॉडी को एक्टिव रखने में मदद

चुकंदर में नाइट्रेट होता है तो बॉडी में कन्वर्ट होकर नाइट्रिक आक्साइड बनाता है। जिससे ब्लड फ्लो अच्छा होता है और एक्सरसाइज की वजह से होने वाले दर्द में भी राहत रहता है। ये जूस स्लीप को मेंटेन रखने में मदद करता है तो साथ ही प्रोटीन भी देता है। वहीं रोजाना एक्सरसाइज करने वाली महिलाओं के शरीर में ब्लड फ्लो को सरल बनाकर रखता है।

भरपूर मात्रा में मिलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स

इस जूस में भले ही थोड़ी मात्रा में फोलेट, पोटैशियम, विटामिन सी और पॉलीफेनॉल्स हैं। लेकिन ये कम सब्जियों को खाने वाले दिन के गैप में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर देता है। जिससे हर दिन बैलेंस मील मिलता है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
Health Tips Health Tips In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।