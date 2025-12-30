आमिर खान की Ex-वाइफ किरण राव की हुई अपेंडिक्स सर्जरी, जानें कितनी खतरनाक है ये बीमारी, लक्षण और बचाव

संक्षेप: What Is Appendix Surgery : आमिर खान की एक्स-वाइफ किरण राव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि हाल ही में उनकी एक अपेंडिक्स सर्जरी हुई है। आइए जानते हैं आखिर क्या होती है अपेंडिक्स सर्जरी, क्या हैं इसके लक्षण, कारण और बचाव के उपाय।

Dec 30, 2025 11:39 am IST

फिल्ममेकर और आमिर खान की एक्स-वाइफ किरण राव ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी सेहत से जुड़ा एक बड़ा अपडेट शेयर किया है। किरण ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि हाल ही में उनकी एक अपेंडिक्स सर्जरी हुई है। जिसके बाद वो अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आईं हैं। किरण ने अस्पताल से अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। उनकी इस पोस्ट को देखकर किरण को पसंद करने वाले लोग अपेंडिक्स सर्जरी के बारे में जरूर जानना चाहते होंगे। आइए जानते हैं आखिर क्या होती है अपेंडिक्स सर्जरी, क्या हैं इसके लक्षण, कारण और बचाव के उपाय।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

किरण राव ने शेयर किया पोस्ट किरण राव ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1 वीडियो और 3 तस्वीरें शेयर की हैं। अपनी इस पोस्ट में किरण ने अपनी हालत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, 'मैं यहां 2026 में पार्टी करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, तभी मेरे अपेंडिक्स ने मुझे याद दिलाया कि थोड़ा रुको , गहरी सांस लो और शुक्रगुजार रहो।' बता दें, किरण राव को अचानक अपेंडिक्स का दर्द महसूस होने पर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी अपेंडिक्स की सर्जरी हुई।

क्या होता है अपेंडिक्स ? अपेंडिक्स (Appendix) पेट के निचले दाहिने हिस्से में बड़ी आंत से जुड़ा एक छोटी, उंगली के आकार का थैलीनुमा अंग होता है, जिसके संक्रमित या सूज जाने की स्थिति को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसका इलाज आमतौर पर सर्जरी (अपेंडेक्टोमी) द्वारा किया जाता है, क्योंकि अगर यह फट जाए तो पेट में गंभीर संक्रमण (पेरिटोनाइटिस) फैल सकता है।

अपेंडिक्स के लक्षण -पेट दर्द

-खांसने या छींकने पर दर्द का बढ़ना

-मतली और उल्टी

-भूख न लगना

-पेट फूलना या गैस

-दस्त या कब्ज

-बुखार

अपेंडिक्स के कारण -अपेंडिक्स की नली में मल का फंस जाना

-शरीर में संक्रमण के कारण लिम्फोइड ऊतक (lymphoid tissue) सूज सकता है, जो अपेंडिक्स को बंद कर देता है।

-पेट में चोट या सूजन

-लंबे समय तक कब्ज की समस्या रहना

-बच्चों और युवाओं में इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया

अपेंडिक्स से बचाव -फाइबर युक्त आहार जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज लें।

-कब्ज की समस्या से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं।

-जंक फूड और बहुत ज्यादा तला-भुना खाने से बचें।