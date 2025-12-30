Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थaamir khan ex wife kiran rao undergoes appendix surgery know what is appendix symptoms causes and preventions
आमिर खान की Ex-वाइफ किरण राव की हुई अपेंडिक्स सर्जरी, जानें कितनी खतरनाक है ये बीमारी, लक्षण और बचाव

आमिर खान की Ex-वाइफ किरण राव की हुई अपेंडिक्स सर्जरी, जानें कितनी खतरनाक है ये बीमारी, लक्षण और बचाव

संक्षेप:

What Is Appendix Surgery : आमिर खान की एक्स-वाइफ किरण राव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि हाल ही में उनकी एक अपेंडिक्स सर्जरी हुई है। आइए जानते हैं आखिर क्या होती है अपेंडिक्स सर्जरी, क्या हैं इसके लक्षण, कारण और बचाव के उपाय।

Dec 30, 2025 11:39 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फिल्ममेकर और आमिर खान की एक्स-वाइफ किरण राव ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी सेहत से जुड़ा एक बड़ा अपडेट शेयर किया है। किरण ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि हाल ही में उनकी एक अपेंडिक्स सर्जरी हुई है। जिसके बाद वो अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आईं हैं। किरण ने अस्पताल से अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। उनकी इस पोस्ट को देखकर किरण को पसंद करने वाले लोग अपेंडिक्स सर्जरी के बारे में जरूर जानना चाहते होंगे। आइए जानते हैं आखिर क्या होती है अपेंडिक्स सर्जरी, क्या हैं इसके लक्षण, कारण और बचाव के उपाय।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

किरण राव ने शेयर किया पोस्ट

किरण राव ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1 वीडियो और 3 तस्वीरें शेयर की हैं। अपनी इस पोस्ट में किरण ने अपनी हालत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, 'मैं यहां 2026 में पार्टी करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, तभी मेरे अपेंडिक्स ने मुझे याद दिलाया कि थोड़ा रुको , गहरी सांस लो और शुक्रगुजार रहो।' बता दें, किरण राव को अचानक अपेंडिक्स का दर्द महसूस होने पर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी अपेंडिक्स की सर्जरी हुई।

क्या होता है अपेंडिक्स ?

अपेंडिक्स (Appendix) पेट के निचले दाहिने हिस्से में बड़ी आंत से जुड़ा एक छोटी, उंगली के आकार का थैलीनुमा अंग होता है, जिसके संक्रमित या सूज जाने की स्थिति को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसका इलाज आमतौर पर सर्जरी (अपेंडेक्टोमी) द्वारा किया जाता है, क्योंकि अगर यह फट जाए तो पेट में गंभीर संक्रमण (पेरिटोनाइटिस) फैल सकता है।

अपेंडिक्स के लक्षण

-पेट दर्द

-खांसने या छींकने पर दर्द का बढ़ना

-मतली और उल्टी

-भूख न लगना

-पेट फूलना या गैस

-दस्त या कब्ज

-बुखार

अपेंडिक्स के कारण

-अपेंडिक्स की नली में मल का फंस जाना

-शरीर में संक्रमण के कारण लिम्फोइड ऊतक (lymphoid tissue) सूज सकता है, जो अपेंडिक्स को बंद कर देता है।

-पेट में चोट या सूजन

-लंबे समय तक कब्ज की समस्या रहना

-बच्चों और युवाओं में इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया

अपेंडिक्स से बचाव

-फाइबर युक्त आहार जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज लें।

-कब्ज की समस्या से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं।

-जंक फूड और बहुत ज्यादा तला-भुना खाने से बचें।

-पेट दर्द को नजरअंदाज न करें और नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।